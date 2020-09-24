https://ria.ru/20200924/tramp-1577726850.html

Толпа освистала Трампа и его жену

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии прощания с судьей Верховного суда Рут Гинзбург под неодобрительные выкрики толпы. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:24

2020-09-24T18:24

2020-09-24T20:43

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> принял участие в церемонии прощания с судьей Верховного суда Рут Гинзбург под неодобрительные выкрики толпы.Прямую трансляцию вел телеканал <a href="https://www.c-span.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">C-Span</a>.Прощание с Гинзбург, гроб с телом которой установили на ступенях Верховного суда в Вашингтоне, проходит второй день.Трамп приехал на церемонию с женой Меланьей, оба — в защитных черных масках из-за пандемии коронавируса. Они стояли за гробом чуть меньше минуты, когда снизу начали доноситься неодобрительные крики и улюлюканье. Услышав это, Трамп, который первые секунды стоял с закрытыми глазами, удивленно посмотрел на супругу. Вскоре протестующие стали хором скандировать: "Голосуйте против него". Трамп постоял еще полминуты и зашел в здание.Гинзбург умерла 18 сентября на 88-м году жизни. Ее смерть дала республиканцу Трампу возможность назначить третьего за его президентство судью в Верховный суд <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>. Если выдвиженца утвердит сенат, у республиканцев будет большинство из шести судей против трех у демократов.Выдвинутая президентом-демократом Биллом Клинтоном Гинзбург считалась лидером либерального крыла в суде. Ее последним желанием, как сообщают СМИ со ссылкой на внучку, было, чтобы ее преемника не назначали до президентских выборов. Трамп посчитал эту информацию происками демократов и намерен добиться утверждения нового судьи в ближайшее время. Ожидается, что он объявит кандидата в субботу.

https://ria.ru/20200916/tramp-1577273547.html

vv dok Западные "демократы" почему-то трактуют свободы как свободу от порядочности, чести и здравого смысла. И возводят в почёт лживость, двуличие и обман. 57

Андрей Е Стали скандировать и прыгать. А хто не скаче тот москаль! 14

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире