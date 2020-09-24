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Зариф оценил идею Путина о "зеленых коридорах"
Предложение президента РФ Владимира Путина о "зеленых коридорах" для торговли без санкций поможет избавиться от торговых войн, Тегеран приветствует его, заявил... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:41
2020-09-24T13:45
северный поток — 2
мид ирана
китай
оон
сша
выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон
россия
мохаммад джавад зариф
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Предложение президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о "зеленых коридорах" для торговли без санкций поможет избавиться от торговых войн, Тегеран приветствует его, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Ирана <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a>.Путин, выступая во вторник на 75-й сессии Генеральной ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, заявил, что предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуально.По его словам, сейчас <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ведут экономические войны против России, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>, оказывая максимально возможное давление. Зариф отметил, что США "реализуют опасные экономические планы в отношении даже своих друзей и союзников, пример - сопротивление со стороны США проекту "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток</a>", это указывает на то, что США в своих подходах не делают различий между основными потребностями своих союзников и друзей и тем, что они подвергают всех таким опасностям"."Поэтому в таких условиях предложение Путина о "зеленых коридорах" очень хорошее и по сути равнозначно избавлению от торговых войн, и даже от войн, связанных с лекарствами и продовольствием, в условиях, когда коронавирус является серьезной угрозой миру", - подчеркнул министр.
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северный поток — 2, мид ирана, китай, оон, сша, выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, россия, мохаммад джавад зариф, владимир путин, иран, в мире

Зариф оценил идею Путина о "зеленых коридорах"

13:41 24.09.2020 (обновлено: 13:45 24.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о "зеленых коридорах" для торговли без санкций поможет избавиться от торговых войн, Тегеран приветствует его, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Путин, выступая во вторник на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуально.
"Мы считаем, что предложение о "зеленых коридорах" в нынешних условиях очень важно, потому что ситуация в мире сейчас опасная и очень сложная: небольшой вирус смог поставить на колени все мировые державы, и если государства не будут сотрудничать, то не смогут успешно выйти из этой беды", - заявил Зариф.
По его словам, сейчас США ведут экономические войны против России, Ирана и КНР, оказывая максимально возможное давление. Зариф отметил, что США "реализуют опасные экономические планы в отношении даже своих друзей и союзников, пример - сопротивление со стороны США проекту "Северный поток", это указывает на то, что США в своих подходах не делают различий между основными потребностями своих союзников и друзей и тем, что они подвергают всех таким опасностям".
"Поэтому в таких условиях предложение Путина о "зеленых коридорах" очень хорошее и по сути равнозначно избавлению от торговых войн, и даже от войн, связанных с лекарствами и продовольствием, в условиях, когда коронавирус является серьезной угрозой миру", - подчеркнул министр.
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Северный поток — 2МИД ИранаКитайООНСШАВыступление Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООНРоссияМохаммад Джавад ЗарифВладимир ПутинИранВ мире
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