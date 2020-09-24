https://ria.ru/20200924/torgovlya-1577705518.html

Зариф оценил идею Путина о "зеленых коридорах"

Предложение президента РФ Владимира Путина о "зеленых коридорах" для торговли без санкций поможет избавиться от торговых войн, Тегеран приветствует его, заявил... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:41

2020-09-24T13:41

2020-09-24T13:45

северный поток — 2

мид ирана

китай

оон

сша

выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон

россия

мохаммад джавад зариф

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Предложение президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о "зеленых коридорах" для торговли без санкций поможет избавиться от торговых войн, Тегеран приветствует его, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Ирана <a href="http://ria.ru/person_Mokhammad_Dzhavad_Zarif/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммад Джавад Зариф</a>.Путин, выступая во вторник на 75-й сессии Генеральной ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, заявил, что предложение РФ ввести "зеленые коридоры" для торговли без войн и санкций, в том числе для продовольствия, сейчас особенно актуально.По его словам, сейчас <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ведут экономические войны против России, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>, оказывая максимально возможное давление. Зариф отметил, что США "реализуют опасные экономические планы в отношении даже своих друзей и союзников, пример - сопротивление со стороны США проекту "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток</a>", это указывает на то, что США в своих подходах не делают различий между основными потребностями своих союзников и друзей и тем, что они подвергают всех таким опасностям"."Поэтому в таких условиях предложение Путина о "зеленых коридорах" очень хорошее и по сути равнозначно избавлению от торговых войн, и даже от войн, связанных с лекарствами и продовольствием, в условиях, когда коронавирус является серьезной угрозой миру", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20200923/poslanie-1577683605.html

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китай

сша

россия

иран

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, мид ирана, китай, оон, сша, выступление путина на 75-й сессии генассамблеи оон, россия, мохаммад джавад зариф, владимир путин, иран, в мире