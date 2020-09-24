https://ria.ru/20200924/torgovlya-1577686536.html

Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина

Госдеп США проявил некомпетентность, комментируя идею президента России Владимира Путина о создании "зеленых коридоров" для торговли без торговых войн и... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T01:33

2020-09-24T01:33

2020-09-24T01:44

россия

морган ортагус

владимир путин

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости.</strong> Госдеп США проявил некомпетентность, комментируя идею президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о создании "зеленых коридоров" для торговли без торговых войн и санкций, заявили в посольстве в Вашингтоне.Путин, выступая во вторник на 75-й сессии Генеральной ассамблеи <u><a href="http://ria.ru/organization_OON/">ООН</a></u> назвал актуальным предложение России ввести "зеленые коридоры". Официальный представитель госдепартамента <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a> в ответ назвала понятие "зеленые коридоры" ошибочным, потому что продукты, медикаменты и средства индивидуальной защиты не подпадают под американские санкции. Она написала в Twitter, что "Россия запретила поставки многих видов сельскохозяйственной продукции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в качестве ответной меры на американские и европейские санкции за действия России на Украине", и "чтобы импортировать больше еды, Россия должна снять эмбарго".Российские дипломаты в ответ напомнили в <a href="https://twitter.com/RusEmbUSA/status/1308882414748475393" target="_blank">Twitter</a>, что "инициатива о "зеленых коридорах" была впервые предложена в ходе экстренного саммита <a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">G20</a> в марте".Владимир Путин в конце марта на саммите G20 по коронавирусу заявил, что "на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий".Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, — в том числе из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, государств ЕС, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank">Канады</a>, <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank">Австралии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank">Норвегии</a>. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения ограничений Москва продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

https://ria.ru/20200922/ekonomika-1577621280.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, морган ортагус, владимир путин, сша, в мире