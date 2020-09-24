Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:33 24.09.2020 (обновлено: 01:44 24.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Госдеп США проявил некомпетентность, комментируя идею президента России Владимира Путина о создании "зеленых коридоров" для торговли без торговых войн и санкций, заявили в посольстве в Вашингтоне.
Путин, выступая во вторник на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН назвал актуальным предложение России ввести "зеленые коридоры". Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в ответ назвала понятие "зеленые коридоры" ошибочным, потому что продукты, медикаменты и средства индивидуальной защиты не подпадают под американские санкции.
Она написала в Twitter, что "Россия запретила поставки многих видов сельскохозяйственной продукции США в качестве ответной меры на американские и европейские санкции за действия России на Украине", и "чтобы импортировать больше еды, Россия должна снять эмбарго".
"Речь не о России. А когда у вас нет атташе по сельскохозяйственным вопросам в Москве, который мог бы докладывать про растущий продовольственный экспорт России, сообщение выглядит довольно некомпетентным", - отметили в российском посольстве.
Владимир Путин в конце марта на саммите G20 по коронавирусу заявил, что "на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий".
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, — в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения ограничений Москва продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.