https://ria.ru/20200924/topor-1577721262.html
Житель пензенского села отрубил сожительнице палец за неприличный жест
Житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в том, что топором отрубил часть фаланги среднего пальца сожительнице, показавшей ему неприличный... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:09
2020-09-24T17:09
2020-09-24T17:09
бессоновский район
пензенская область
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a> предстанет перед судом по обвинению в том, что топором отрубил часть фаланги среднего пальца сожительнице, показавшей ему неприличный жест, сообщила прокуратура региона.По делу установлено, что в ночь на 18 июля 44-летний житель села Грабово <a href="http://ria.ru/location_Bessonovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бессоновского района</a> во время застолья поругался с 49-летней сожительницей, пытавшейся выпроводить гостей и показавшей ему неприличный жест, после чего хозяин дома предупредил возлюбленную, что если это повторится, то отрубит ей палец."Она не поверила и снова показала неприличный жест, а затем положила кисть левой руки на пол и вытянула средний палец. Хозяин дома взял топор и ударил им по пальцу сожительницы. Женщина лишилась ногтевой фаланги пальца. После совершения преступления мужчина помог ей обработать и завязать рану и лег спать. Утром потерпевшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью", - говорится в сообщении.Ранее судимый фигурант дела обвинен по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Дело направлено на рассмотрение в суд, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20200901/buryatiya-1576567541.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бессоновский район, пензенская область, происшествия