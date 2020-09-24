https://ria.ru/20200924/toplivo-1577687958.html
Эксперт рассказал, как автомобилисты смогут сэкономить на топливе
Автомобилисты смогут втрое сэкономить на топливе, перейдя с бензина на газомоторное топливо, а окупится переход на газ даже при небольших пробегах менее чем за... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T07:06
2020-09-24T07:06
2020-09-24T19:01
россия
авто
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Автомобилисты смогут втрое сэкономить на топливе, перейдя с бензина на газомоторное топливо, а окупится переход на газ даже при небольших пробегах менее чем за год, подсчитал для РИА Новости аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин.Столь значимая разница объясняется низкой стоимостью КПГ — порядка 16,5 рубля за кубометр, поясняет аналитик. При этом кубометр КПГ примерно соответствует одному литру бензина.По словам Тимонина, стоимость переоборудования существенно варьируется в зависимости от класса транспортного средства: в партнерских центрах сети АГНКС "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" оснащение легкового автомобиля будет стоить от 85 тысяч рублей. За доработку тягача в среднем придется заплатить порядка полумиллиона рублей. Соответствующим образом различаются и субсидии, увеличенные вдвое на 2020 год: для легкового автомобиля массой до 1,8 тысячи килограммов ее максимальный размер составит 54 тысячи рублей, для магистрального тягача — уже до 294 тысяч."Таким образом, в обоих случаях господдержка покроет порядка 60 процентов затрат. Маркетинговые программы компании "Газпром газомоторное топливо" позволят автовладельцам компенсировать еще 30 процентов первоначальных расходов. С учетом этого переход на газ даже при небольших пробегах окупится менее чем за год", — подсчитал эксперт.По мнению аналитика, щедрость правительственной программы поддержки при переходе автомобилей на газ при высокой экономической эффективности КПГ можно объяснить в первую очередь недостаточным уровнем развития заправочной инфраструктуры, что сегодня является главным препятствием для широкомасштабного развития рынка газомоторного топлива.
https://ria.ru/20200909/toplivo-1576966221.html
https://ria.ru/20200710/1574127422.html
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, общество
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Автомобилисты смогут втрое сэкономить на топливе, перейдя с бензина на газомоторное топливо, а окупится переход на газ даже при небольших пробегах менее чем за год, подсчитал для РИА Новости аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин.
"Экономия на топливных расходах в случае перехода на метан высока и может быть интересна не только предприятиям, но и простым автовладельцам. Например, в расчете на один километр затраты на топливо для бензиновой Lada Vesta составят три рубля, для версии на компримированном природном газе (КПГ) — один рубль. Для дизельного КамАЗа расходы составят 18,6 рубля за километр, при переоборудовании — уже 7,9 рубля за километр", — сказал эксперт.
Столь значимая разница объясняется низкой стоимостью КПГ — порядка 16,5 рубля за кубометр, поясняет аналитик. При этом кубометр КПГ примерно соответствует одному литру бензина.
По словам Тимонина, стоимость переоборудования существенно варьируется в зависимости от класса транспортного средства: в партнерских центрах сети АГНКС "Газпрома
" оснащение легкового автомобиля будет стоить от 85 тысяч рублей. За доработку тягача в среднем придется заплатить порядка полумиллиона рублей. Соответствующим образом различаются и субсидии, увеличенные вдвое на 2020 год: для легкового автомобиля массой до 1,8 тысячи килограммов ее максимальный размер составит 54 тысячи рублей, для магистрального тягача — уже до 294 тысяч.
"Таким образом, в обоих случаях господдержка покроет порядка 60 процентов затрат. Маркетинговые программы компании "Газпром газомоторное топливо" позволят автовладельцам компенсировать еще 30 процентов первоначальных расходов. С учетом этого переход на газ даже при небольших пробегах окупится менее чем за год", — подсчитал эксперт.
По мнению аналитика, щедрость правительственной программы поддержки при переходе автомобилей на газ при высокой экономической эффективности КПГ можно объяснить в первую очередь недостаточным уровнем развития заправочной инфраструктуры, что сегодня является главным препятствием для широкомасштабного развития рынка газомоторного топлива.