https://ria.ru/20200924/toplivo-1577687958.html

Эксперт рассказал, как автомобилисты смогут сэкономить на топливе

Автомобилисты смогут втрое сэкономить на топливе, перейдя с бензина на газомоторное топливо, а окупится переход на газ даже при небольших пробегах менее чем за... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T07:06

2020-09-24T07:06

2020-09-24T19:01

россия

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156015/01/1560150145_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_cdeb70f9197db5637bc3384655fde21e.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Автомобилисты смогут втрое сэкономить на топливе, перейдя с бензина на газомоторное топливо, а окупится переход на газ даже при небольших пробегах менее чем за год, подсчитал для РИА Новости аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин.Столь значимая разница объясняется низкой стоимостью КПГ — порядка 16,5 рубля за кубометр, поясняет аналитик. При этом кубометр КПГ примерно соответствует одному литру бензина.По словам Тимонина, стоимость переоборудования существенно варьируется в зависимости от класса транспортного средства: в партнерских центрах сети АГНКС "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" оснащение легкового автомобиля будет стоить от 85 тысяч рублей. За доработку тягача в среднем придется заплатить порядка полумиллиона рублей. Соответствующим образом различаются и субсидии, увеличенные вдвое на 2020 год: для легкового автомобиля массой до 1,8 тысячи килограммов ее максимальный размер составит 54 тысячи рублей, для магистрального тягача — уже до 294 тысяч."Таким образом, в обоих случаях господдержка покроет порядка 60 процентов затрат. Маркетинговые программы компании "Газпром газомоторное топливо" позволят автовладельцам компенсировать еще 30 процентов первоначальных расходов. С учетом этого переход на газ даже при небольших пробегах окупится менее чем за год", — подсчитал эксперт.По мнению аналитика, щедрость правительственной программы поддержки при переходе автомобилей на газ при высокой экономической эффективности КПГ можно объяснить в первую очередь недостаточным уровнем развития заправочной инфраструктуры, что сегодня является главным препятствием для широкомасштабного развития рынка газомоторного топлива.

https://ria.ru/20200909/toplivo-1576966221.html

https://ria.ru/20200710/1574127422.html

10

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество