https://ria.ru/20200924/tinkov-1577725823.html

Тиньков похвалил Мишустина и пообещал придумать Грефу другую должность

Бизнесмен Олег Тиньков похвалил премьер-министра России Михаила Мишустина и заявил, что тот "несомненный технократ". РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:06

2020-09-24T18:06

2020-09-24T19:27

олег тиньков

михаил мишустин

сбербанк россии

mail.ru group

герман греф

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> похвалил премьер-министра России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> и заявил, что тот "несомненный технократ".Ранее в четверг Тиньков в своем блоге в Instagram написал, что на месте <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> давно купил бы <a href="http://ria.ru/organization_Mail_Ru_Group/" target="_blank" data-auto="true">Mail.ru Group</a>, а руководителя этого крупнейшего российского банка <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Германа Грефа</a> назначил бы премьер-министром России. После чего, по словам бизнесмена, ему позвонил Греф и попросил убрать из сообщения часть про премьер-министра."Наш сегодняшний премьер суперкрутой, я с ним лично знаком. Он несомненный технократ и открытый к цифре и изменениям", — также написал бизнесмен в своем блоге в <a href="https://www.instagram.com/p/CFg3RbphNIw/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Он добавил, что не хотел обидеть Мишустина, и пожелал ему здоровья после ранее перенесенного премьером коронавируса."Ну а Грефу я тогда потом придумаю другую должность", — заключил Тиньков.

https://ria.ru/20200924/mailru-1577715650.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег тиньков, михаил мишустин, сбербанк россии, mail.ru group, герман греф, экономика