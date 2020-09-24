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https://ria.ru/20200924/tinkov-1577725823.html
Тиньков похвалил Мишустина и пообещал придумать Грефу другую должность
Бизнесмен Олег Тиньков похвалил премьер-министра России Михаила Мишустина и заявил, что тот "несомненный технократ". РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:06
2020-09-24T19:27
олег тиньков
михаил мишустин
сбербанк россии
mail.ru group
герман греф
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> похвалил премьер-министра России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> и заявил, что тот "несомненный технократ".Ранее в четверг Тиньков в своем блоге в Instagram написал, что на месте <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> давно купил бы <a href="http://ria.ru/organization_Mail_Ru_Group/" target="_blank" data-auto="true">Mail.ru Group</a>, а руководителя этого крупнейшего российского банка <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Германа Грефа</a> назначил бы премьер-министром России. После чего, по словам бизнесмена, ему позвонил Греф и попросил убрать из сообщения часть про премьер-министра."Наш сегодняшний премьер суперкрутой, я с ним лично знаком. Он несомненный технократ и открытый к цифре и изменениям", — также написал бизнесмен в своем блоге в <a href="https://www.instagram.com/p/CFg3RbphNIw/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.Он добавил, что не хотел обидеть Мишустина, и пожелал ему здоровья после ранее перенесенного премьером коронавируса."Ну а Грефу я тогда потом придумаю другую должность", — заключил Тиньков.
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олег тиньков, михаил мишустин, сбербанк россии, mail.ru group, герман греф, экономика

Тиньков похвалил Мишустина и пообещал придумать Грефу другую должность

18:06 24.09.2020 (обновлено: 19:27 24.09.2020)
9266
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бизнесмен Олег Тиньков похвалил премьер-министра России Михаила Мишустина и заявил, что тот "несомненный технократ".
Ранее в четверг Тиньков в своем блоге в Instagram написал, что на месте Сбербанка давно купил бы Mail.ru Group, а руководителя этого крупнейшего российского банка Германа Грефа назначил бы премьер-министром России. После чего, по словам бизнесмена, ему позвонил Греф и попросил убрать из сообщения часть про премьер-министра.
"Наш сегодняшний премьер суперкрутой, я с ним лично знаком. Он несомненный технократ и открытый к цифре и изменениям", — также написал бизнесмен в своем блоге в Instagram.
Он добавил, что не хотел обидеть Мишустина, и пожелал ему здоровья после ранее перенесенного премьером коронавируса.
"Ну а Грефу я тогда потом придумаю другую должность", — заключил Тиньков.
Стенд компании Mail.ru Group - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 16:02
Mail.ru ответил Тинькову на слова о покупке Сбербанком
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Олег ТиньковМихаил МишустинСбербанк РоссииMail.Ru GroupГерман ГрефЭкономика
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24 сентября, 18:32
ВВВячеслав Володько
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