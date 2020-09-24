https://ria.ru/20200924/testy-1577707010.html
Тест-системы на COVID-19 могут адаптировать под другие вирусы
Тест-системы на COVID-19, созданные при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) могут быть адаптированы и под другие вирусы в случае их... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:01
2020-09-24T14:01
2020-09-24T14:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения сша
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Тест-системы на COVID-19, созданные при участии Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) могут быть адаптированы и под другие вирусы в случае их возникновения, рассказал журналистам глава фонда <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>.Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, созданная при участии РФПИ, является одной из самых быстрых и точных в мире, позволяя получать результат за 30 минут. Система активно применяется в российских больницах, лабораториях, на промышленных предприятиях.РФПИ ранее подал заявку на утверждение тест-систем в Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минздрава США</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения сша, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество