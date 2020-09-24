https://ria.ru/20200924/testirovanie-1577693219.html
В России провели более 43,9 миллиона тестов на коронавирус
Более 43,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 222... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:37
2020-09-24T10:37
2020-09-24T10:37
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Более 43,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 222 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 43,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 222 014 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведена 357 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество