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Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
Кнопочные телефоны, несмотря на их неказистый вид по сравнению со смартфонами, в последнее время пользуются устойчивой популярностью. Они дольше новых гаджетов... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T02:23
2020-09-24T02:23
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Кнопочные <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефоны</a>, несмотря на их неказистый вид по сравнению со смартфонами, в последнее время пользуются устойчивой популярностью. Они дольше новых гаджетов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200924/832062259.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Люди часто покупают их в качестве запасного телефона, который можно взять с собой на природу.
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РИА Новости
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РИА Новости
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мобильный телефон, технологии

Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам

02:23 24.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация обновленной Nokia 3310 в Москве
Презентация обновленной Nokia 3310 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кнопочные телефоны, несмотря на их неказистый вид по сравнению со смартфонами, в последнее время пользуются устойчивой популярностью. Они дольше новых гаджетов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
"Такие аппараты имеют ряд преимуществ перед смартфонами: дольше держат заряд батареи, их не нужно заряжать каждый день, они более устойчивы к перепадам температуры, часто имеют хороший сигнал в районах, где может пропадать связь", - считает эксперт.
Люди часто покупают их в качестве запасного телефона, который можно взять с собой на природу.
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02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
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