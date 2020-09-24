https://ria.ru/20200924/telefon-1577686837.html
Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
Кнопочные телефоны, несмотря на их неказистый вид по сравнению со смартфонами, в последнее время пользуются устойчивой популярностью. Они дольше новых гаджетов... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T02:23
2020-09-24T02:23
2020-09-24T02:23
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Кнопочные <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефоны</a>, несмотря на их неказистый вид по сравнению со смартфонами, в последнее время пользуются устойчивой популярностью. Они дольше новых гаджетов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200924/832062259.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Люди часто покупают их в качестве запасного телефона, который можно взять с собой на природу.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мобильный телефон, технологии