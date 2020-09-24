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РИА Наука
https://ria.ru/20200924/talisman-1577699265.html
Талисманом очередной экспедиции на МКС станет вязаный космонавт Юрий
Талисманом очередной экспедиции на Международную космическую станцию станет вязаный космонавт Юрий, рассказал ее участник Сергей Кудь-Сверчков. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:19
2020-09-24T12:19
риа наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
байконур (город)
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Талисманом очередной экспедиции на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> станет вязаный космонавт Юрий, рассказал ее участник <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>.Командир экипажа <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> рассказал, что талисмана связала жена Кудь-Сверчкова.Обычно талисман используется в качестве индикатора невесомости, который начинает плавать по космическому кораблю "Союз", когда экипаж выходит на орбиту.Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. Как сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут.
https://ria.ru/20200923/mks-1577682158.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, байконур (город)

Талисманом очередной экспедиции на МКС станет вязаный космонавт Юрий

12:19 24.09.2020
354
© NASAКорабль "Союз МС-12", пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Талисманом очередной экспедиции на Международную космическую станцию станет вязаный космонавт Юрий, рассказал ее участник Сергей Кудь-Сверчков.

"Мы решили назвать его Юрий, потому что, наверное, понятно по каким причинам. Он будет нашим талисманом и проведет с нами все время от старта до посадки. Вот такой маленький талисман будет напоминать о доме, о наших близких", - сказал он на онлайн пресс-конференции, которая прошла на площадке МИА "России сегодня". Вопросы для космонавтов составили посетители сайта ria.ru.

Командир экипажа Сергей Рыжиков рассказал, что талисмана связала жена Кудь-Сверчкова.
Обычно талисман используется в качестве индикатора невесомости, который начинает плавать по космическому кораблю "Союз", когда экипаж выходит на орбиту.
Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Как сообщило НАСА, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут.
Члены дублирующего экипажа 64-й экспедиции на МКС - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 21:10РИА Наука
Экипаж следующей экспедиции на МКС отлично сдал экзамены перед полетом
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАБайконур (город)
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