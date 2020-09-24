Талисманом очередной экспедиции на МКС станет вязаный космонавт Юрий

"Мы решили назвать его Юрий, потому что, наверное, понятно по каким причинам. Он будет нашим талисманом и проведет с нами все время от старта до посадки. Вот такой маленький талисман будет напоминать о доме, о наших близких", - сказал он на онлайн пресс-конференции, которая прошла на площадке МИА "России сегодня". Вопросы для космонавтов составили посетители сайта ria.ru.