https://ria.ru/20200924/talisman-1577699265.html
Талисманом очередной экспедиции на МКС станет вязаный космонавт Юрий
Талисманом очередной экспедиции на Международную космическую станцию станет вязаный космонавт Юрий, рассказал ее участник Сергей Кудь-Сверчков. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:19
2020-09-24T12:19
2020-09-24T12:19
риа наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
байконур (город)
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Талисманом очередной экспедиции на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> станет вязаный космонавт Юрий, рассказал ее участник <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>.Командир экипажа <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> рассказал, что талисмана связала жена Кудь-Сверчкова.Обычно талисман используется в качестве индикатора невесомости, который начинает плавать по космическому кораблю "Союз", когда экипаж выходит на орбиту.Запуск корабля "Союза МС-17" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. Как сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>, кораблю предстоит установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС - расчетная длительность полета составит 3 часа 5 минут.
https://ria.ru/20200923/mks-1577682158.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, байконур (город)