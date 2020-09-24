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На востоке Афганистана ликвидировали более 60 талибов
Как минимум 65 боевиков радикального движения "Талибан" ликвидированы за одну ночь в ходе операции афганских сил безопасности в восточной провинции Пактика, еще РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:59
2020-09-24T17:59
афганистан
талибан
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Как минимум 65 боевиков радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>" ликвидированы за одну ночь в ходе операции афганских сил безопасности в восточной провинции Пактика, еще 35 получили ранения, сообщает телеканал <a href="https://www.1tvnews.af/en/" target="_blank">1TV News</a> со ссылкой на представителя полиции провинции.Сообщается, что талибы совершили в ночь на четверг нападение в районе Вазахва, в результате ответных действий со стороны силовиков, в том числе авиаударов, 65 боевиков движения были уничтожены, еще 35 получили ранения.Отмечается, что в результате столкновения также погибли трое сотрудников полиции, еще шесть получили ранения.Ранее в Катаре при посредничестве эмирата начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a> и радикальным движением "Талибан". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля. В рамках соглашения из афганских тюрем были освобождены 5 тысяч заключенных талибов.
https://ria.ru/20200909/ssha-1576976109.html
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афганистан, талибан, в мире

На востоке Афганистана ликвидировали более 60 талибов

17:59 24.09.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Как минимум 65 боевиков радикального движения "Талибан" ликвидированы за одну ночь в ходе операции афганских сил безопасности в восточной провинции Пактика, еще 35 получили ранения, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на представителя полиции провинции.
Сообщается, что талибы совершили в ночь на четверг нападение в районе Вазахва, в результате ответных действий со стороны силовиков, в том числе авиаударов, 65 боевиков движения были уничтожены, еще 35 получили ранения.
Отмечается, что в результате столкновения также погибли трое сотрудников полиции, еще шесть получили ранения.
Ранее в Катаре при посредничестве эмирата начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля. В рамках соглашения из афганских тюрем были освобождены 5 тысяч заключенных талибов.
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