https://ria.ru/20200924/taliby-1577724914.html

На востоке Афганистана ликвидировали более 60 талибов

Как минимум 65 боевиков радикального движения "Талибан" ликвидированы за одну ночь в ходе операции афганских сил безопасности в восточной провинции Пактика, еще РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:59

2020-09-24T17:59

2020-09-24T17:59

афганистан

талибан

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Как минимум 65 боевиков радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>" ликвидированы за одну ночь в ходе операции афганских сил безопасности в восточной провинции Пактика, еще 35 получили ранения, сообщает телеканал <a href="https://www.1tvnews.af/en/" target="_blank">1TV News</a> со ссылкой на представителя полиции провинции.Сообщается, что талибы совершили в ночь на четверг нападение в районе Вазахва, в результате ответных действий со стороны силовиков, в том числе авиаударов, 65 боевиков движения были уничтожены, еще 35 получили ранения.Отмечается, что в результате столкновения также погибли трое сотрудников полиции, еще шесть получили ранения.Ранее в Катаре при посредничестве эмирата начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a> и радикальным движением "Талибан". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля. В рамках соглашения из афганских тюрем были освобождены 5 тысяч заключенных талибов.

https://ria.ru/20200909/ssha-1576976109.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, талибан, в мире