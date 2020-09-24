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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200924/surrogatnoe-1577693289.html
В РПЦ выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев
В Московском патриархате поддержали идею запретить в России суррогатное материнство для иностранцев, назвав в целом подобную практику "совершенно аморальной" и... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:15
2020-09-24T11:15
религия и мировоззрение
религия
ксения мишонова
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
германия
китай
федор лукьянов
италия
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> В Московском патриархате поддержали идею запретить в России суррогатное материнство для иностранцев, назвав в целом подобную практику "совершенно аморальной" и превратившейся в "безнравственный бизнес".Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила РИА Новости, что считает необходимым запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России. Уполномоченный отметила, что необходимо знать судьбу детей, которые рождаются в России, в какие семьи они попадают, что с ними происходит дальше."Россия не может и не должна быть страной-инкубатором суррогатного материнства для иностранных граждан. Патриаршая комиссия приветствует все шаги законодательной власти к ограничению и совершенному устранению этой порочной и пагубной для общества практики", - заявил РИА Новости глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.В целом характеризуя суррогатное материнство, представитель РПЦ заметил, что, по его мнению, это "совершенно аморальная и недопустимая для верующего человека практика"."Это безнравственный бизнес, прикрывающийся якобы помощью бесплодным. Эта практика ориентирована на получение прибыли и в основном на экспорт. &lt;…&gt; Женщины фактически продают свое здоровье, а если рожают "некачественного" ребенка, то "клиент" часто отказывается, и ребенок-инвалид остается на попечении матери… Суррогатное материнство наносит непоправимый ущерб женскому здоровью, возлагая лечение всех возможных последствий для женщин, выступивших в качестве суррогатных матерей, на отечественный бюджет", - сказал священник.Он заметил, что практика суррогатного материнства запрещена во многих странах, в частности, в Германии, Италии и Китае."Разделение биологического и социального материнства может привести к проблеме идентичности ребенка и неизбежным глубоким психологическим конфликтам", - добавил собеседник агентства.
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религия, ксения мишонова, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, германия, китай, федор лукьянов, италия, общество

В РПЦ выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев

11:15 24.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОплодотворение яйцеклеток в лаборатории
Оплодотворение яйцеклеток в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Московском патриархате поддержали идею запретить в России суррогатное материнство для иностранцев, назвав в целом подобную практику "совершенно аморальной" и превратившейся в "безнравственный бизнес".
Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила РИА Новости, что считает необходимым запретить возможность оказания услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России. Уполномоченный отметила, что необходимо знать судьбу детей, которые рождаются в России, в какие семьи они попадают, что с ними происходит дальше.
"Россия не может и не должна быть страной-инкубатором суррогатного материнства для иностранных граждан. Патриаршая комиссия приветствует все шаги законодательной власти к ограничению и совершенному устранению этой порочной и пагубной для общества практики", - заявил РИА Новости глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
В целом характеризуя суррогатное материнство, представитель РПЦ заметил, что, по его мнению, это "совершенно аморальная и недопустимая для верующего человека практика".
"Это безнравственный бизнес, прикрывающийся якобы помощью бесплодным. Эта практика ориентирована на получение прибыли и в основном на экспорт. <…> Женщины фактически продают свое здоровье, а если рожают "некачественного" ребенка, то "клиент" часто отказывается, и ребенок-инвалид остается на попечении матери… Суррогатное материнство наносит непоправимый ущерб женскому здоровью, возлагая лечение всех возможных последствий для женщин, выступивших в качестве суррогатных матерей, на отечественный бюджет", - сказал священник.
Он заметил, что практика суррогатного материнства запрещена во многих странах, в частности, в Германии, Италии и Китае.
"Разделение биологического и социального материнства может привести к проблеме идентичности ребенка и неизбежным глубоким психологическим конфликтам", - добавил собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеРелигияКсения МишоноваНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьГерманияКитайФедор ЛукьяновИталияОбщество
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