https://ria.ru/20200924/stoun-1577647287.html

Шэрон Стоун призналась, кто из ее партнеров по кино целовался лучше всех

Американская актриса Шэрон Стоун в эфире ночного ток-шоу "Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном" рассказала, с кем из партнеров по фильмам ей... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T00:43

2020-09-24T00:43

2020-09-24T00:43

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Американская актриса Шэрон Стоун в эфире ночного ток-шоу "Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном" рассказала, с кем из партнеров по фильмам ей понравилось целоваться больше всего. Обладательница "Золотого глобуса" объявила, что из всех героев на экране "лучше всех целовался" двукратный обладатель премии "Оскар" Роберт Де Ниро. Поцелуй актеров произошел в фильме Мартина Скорсезе "Казино" (1995 год).Шэрон Стоун пошутила, что даже если бы Роберт Де Ниро ударил ее "молотком по голове", она все равно была от него в восторге: "Я даже не знаю, могу ли я сравнить любого другого партнера с ним". В драме "Казино" актриса сыграла Джинджер Маккену, наркоманку и проститутку, в которую безответно влюбляется герой Роберта Де Ниро, профессиональный игрок в азартные игры Сэм Ротштейн. Эта роль считается одной из лучших в карьере Стоун. За нее она получила премию "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар", пока единственную.

https://ria.ru/20200701/1573671648.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, роберт де ниро, шэрон стоун, мартин скорсезе