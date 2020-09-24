https://ria.ru/20200924/stoun-1577647287.html
Шэрон Стоун призналась, кто из ее партнеров по кино целовался лучше всех
Американская актриса Шэрон Стоун в эфире ночного ток-шоу "Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном" рассказала, с кем из партнеров по фильмам ей... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T00:43
2020-09-24T00:43
2020-09-24T00:43
культура
кино и сериалы
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
роберт де ниро
шэрон стоун
мартин скорсезе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577650688_0:0:3577:2012_1400x0_80_0_0_66c37a9f7403a4baab9b7994899f0f90.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Американская актриса Шэрон Стоун в эфире ночного ток-шоу "Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном" рассказала, с кем из партнеров по фильмам ей понравилось целоваться больше всего. Обладательница "Золотого глобуса" объявила, что из всех героев на экране "лучше всех целовался" двукратный обладатель премии "Оскар" Роберт Де Ниро. Поцелуй актеров произошел в фильме Мартина Скорсезе "Казино" (1995 год).Шэрон Стоун пошутила, что даже если бы Роберт Де Ниро ударил ее "молотком по голове", она все равно была от него в восторге: "Я даже не знаю, могу ли я сравнить любого другого партнера с ним". В драме "Казино" актриса сыграла Джинджер Маккену, наркоманку и проститутку, в которую безответно влюбляется герой Роберта Де Ниро, профессиональный игрок в азартные игры Сэм Ротштейн. Эта роль считается одной из лучших в карьере Стоун. За нее она получила премию "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар", пока единственную.
https://ria.ru/20200701/1573671648.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577650688_456:0:3187:2048_1400x0_80_0_0_e4656a5135518e1b43eff693ed9af466.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, роберт де ниро, шэрон стоун, мартин скорсезе
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американская актриса Шэрон Стоун в эфире ночного ток-шоу "Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном" рассказала, с кем из партнеров по фильмам ей понравилось целоваться больше всего.
Обладательница "Золотого глобуса" объявила, что из всех героев на экране "лучше всех целовался" двукратный обладатель премии "Оскар" Роберт Де Ниро. Поцелуй актеров произошел в фильме Мартина Скорсезе "Казино" (1995 год).
"Боб всегда был актером, которым я восхищалась больше всего. Может быть, из-за того, что я относилась к нему с таким необычайным уважением, этот поцелуй стал таким значимым для меня", — объяснила актриса.
Шэрон Стоун пошутила, что даже если бы Роберт Де Ниро ударил ее "молотком по голове", она все равно была от него в восторге: "Я даже не знаю, могу ли я сравнить любого другого партнера с ним".
В драме "Казино" актриса сыграла Джинджер Маккену, наркоманку и проститутку, в которую безответно влюбляется герой Роберта Де Ниро, профессиональный игрок в азартные игры Сэм Ротштейн. Эта роль считается одной из лучших в карьере Стоун. За нее она получила премию "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар", пока единственную.