https://ria.ru/20200924/storm-1577734581.html
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, на Земле могут начаться магнитные бури, сообщает центр "Фобос". РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T21:58
2020-09-24T21:58
2020-09-24T23:38
погода
центр "фобос"
наука
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> могут начаться магнитные бури, сообщает центр "<a href="http://www.meteovesti.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фобос</a>"."В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабовозмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь", — сообщили в центре.Уточняется, что уже в понедельник геомагнитное поле начнет успокаиваться, а к середине недели придет в состояние покоя.
https://ria.ru/20200728/1575044861.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, центр "фобос", наука, общество