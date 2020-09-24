https://ria.ru/20200924/storm-1577734581.html

Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, на Земле могут начаться магнитные бури, сообщает центр "Фобос". РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T21:58

2020-09-24T21:58

2020-09-24T23:38

погода

центр "фобос"

наука

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> могут начаться магнитные бури, сообщает центр "<a href="http://www.meteovesti.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фобос</a>"."В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабовозмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь", — сообщили в центре.Уточняется, что уже в понедельник геомагнитное поле начнет успокаиваться, а к середине недели придет в состояние покоя.

https://ria.ru/20200728/1575044861.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", наука, общество