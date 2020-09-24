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Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, на Земле могут начаться магнитные бури, сообщает центр "Фобос". РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T21:58
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погода
центр "фобос"
наука
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земле</a> могут начаться магнитные бури, сообщает центр "<a href="http://www.meteovesti.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фобос</a>"."В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабовозмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь", — сообщили в центре.Уточняется, что уже в понедельник геомагнитное поле начнет успокаиваться, а к середине недели придет в состояние покоя.
https://ria.ru/20200728/1575044861.html
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погода, центр "фобос", наука, общество

Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях

21:58 24.09.2020 (обновлено: 23:38 24.09.2020)
3788
© NASA / GSFC/SDOВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© NASA / GSFC/SDO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, на Земле могут начаться магнитные бури, сообщает центр "Фобос".
"В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабовозмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь", — сообщили в центре.
Уточняется, что уже в понедельник геомагнитное поле начнет успокаиваться, а к середине недели придет в состояние покоя.
Закат - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля, 14:13
Ученый оценил опасность магнитных бурь для человека
67172927
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