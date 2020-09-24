https://ria.ru/20200924/stiller-1577642824.html
Бен Стиллер создаст сериал о бывшей наркоманке, которая стала детективом
СМИ узнали, актер и режиссер Бен Стиллер создаст комедийный сериал с элементами детектива для платформы Apple под названием "High desert". Главную роль в нем... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T03:47
2020-09-24T03:47
2020-09-24T03:47
культура
кино и сериалы
новости культуры
бенджамин стиллер
apple
калифорния
сша
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> СМИ узнали, актер и режиссер Бен Стиллер создаст комедийный сериал с элементами детектива для платформы Apple под названием "High desert". Главную роль в нем исполнит Патрисия Аркетт, которая также будет одним из продюсеров, <a href="https://collider.com/ben-stiller-patricia-arquette-high-desert-apple-tv-show/" target="_blank">сообщает</a> Collider. Обладательница премий "Оскар" и "Эмми" сыграет Пегги — бывшую наркоманку, которая решает начать новую жизнь и становится частным детективом. На такой шаг ее подталкивает смерть мамы, с которой она жила в маленьком городе Юкка-Вэлли (штат Калифорния, США). По информации издания, шоураннерами проекта вместе с Беном Стиллером и Патрисией Аркетт станут: Нэнси Фихман ("Медсестра Джеки"), Кэти Форд ("Мисс Конгениальность") и Дженнифер Хоппе ("Грейс и Фрэнки"). Предстоящий сериал — второе сотрудничество Стиллера и Аркетт с платформой Apple после триллера "Увольнение" (Severance). Ранее актеры работали вместе над мини-сериалом "Побег из тюрьмы Даннемора", за который Стиллер получил премию Гильдии режиссеров Америки, а Аркетт "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.
https://ria.ru/20200922/wandavision-1577554226.html
калифорния
сша
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, бенджамин стиллер, apple, калифорния, сша
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
СМИ узнали, актер и режиссер Бен Стиллер создаст комедийный сериал с элементами детектива для платформы Apple под названием "High desert". Главную роль в нем исполнит Патрисия Аркетт, которая также будет одним из продюсеров, сообщает
Collider.
Обладательница премий "Оскар" и "Эмми" сыграет Пегги — бывшую наркоманку, которая решает начать новую жизнь и становится частным детективом. На такой шаг ее подталкивает смерть мамы, с которой она жила в маленьком городе Юкка-Вэлли (штат Калифорния, США).
По информации издания, шоураннерами проекта вместе с Беном Стиллером и Патрисией Аркетт станут: Нэнси Фихман ("Медсестра Джеки"), Кэти Форд ("Мисс Конгениальность") и Дженнифер Хоппе ("Грейс и Фрэнки").
Предстоящий сериал — второе сотрудничество Стиллера и Аркетт с платформой Apple после триллера "Увольнение" (Severance).
Ранее актеры работали вместе над мини-сериалом "Побег из тюрьмы Даннемора", за который Стиллер получил премию Гильдии режиссеров Америки, а Аркетт "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.