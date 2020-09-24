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https://ria.ru/20200924/sputniki-1577720311.html
Для поиска упавшего в Тверской области Су-30 задействовали спутники
"Роскосмос" по просьбе МЧС задействовал спутники наблюдения Земли для поиска истребителя Су-30, упавшего в Тверской области, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:56
2020-09-24T16:56
космос - риа наука
су-30
роскосмос
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" по просьбе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> задействовал спутники наблюдения Земли для поиска истребителя <a href="http://ria.ru/product_Su_30/" target="_blank" data-auto="true">Су-30</a>, упавшего в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, говорится в сообщении на сайте госкорпорации."Роскосмос" продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на Земле с помощью российской орбитальной группировки... В частности, за указанный период (с 17 по 24 сентября) проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России: поиск упавшего самолета в Тверской области", - сообщила госкорпорация.Во вторник пресс-служба Западного военного округа рассказала, что при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель Су-30, экипаж благополучно катапультировался. Самолет упал в лесистой местности.
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тверская область
РИА Новости
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космос - риа наука, су-30, роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия

Для поиска упавшего в Тверской области Су-30 задействовали спутники

16:56 24.09.2020
2606
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИстребитель СУ-30
Истребитель СУ-30 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Роскосмос" по просьбе МЧС задействовал спутники наблюдения Земли для поиска истребителя Су-30, упавшего в Тверской области, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
"Роскосмос" продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на Земле с помощью российской орбитальной группировки... В частности, за указанный период (с 17 по 24 сентября) проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России: поиск упавшего самолета в Тверской области", - сообщила госкорпорация.
Во вторник пресс-служба Западного военного округа рассказала, что при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель Су-30, экипаж благополучно катапультировался. Самолет упал в лесистой местности.
Истребитель СУ-30 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 15:46
Аварии истребителей Су-30 в России
14912425
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Космос - РИА НаукаСу-30РоскосмосМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тверская областьПроисшествия
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