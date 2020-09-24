https://ria.ru/20200924/sputniki-1577720311.html

Для поиска упавшего в Тверской области Су-30 задействовали спутники

"Роскосмос" по просьбе МЧС задействовал спутники наблюдения Земли для поиска истребителя Су-30, упавшего в Тверской области, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:56

2020-09-24T16:56

2020-09-24T16:56

космос - риа наука

су-30

роскосмос

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577603396_0:22:3072:1750_1400x0_80_0_0_81d5bf63aa9bf7c4a31f8f2759adf4dc.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" по просьбе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> задействовал спутники наблюдения Земли для поиска истребителя <a href="http://ria.ru/product_Su_30/" target="_blank" data-auto="true">Су-30</a>, упавшего в <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a>, говорится в сообщении на сайте госкорпорации."Роскосмос" продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на Земле с помощью российской орбитальной группировки... В частности, за указанный период (с 17 по 24 сентября) проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России: поиск упавшего самолета в Тверской области", - сообщила госкорпорация.Во вторник пресс-служба Западного военного округа рассказала, что при проведении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель Су-30, экипаж благополучно катапультировался. Самолет упал в лесистой местности.

https://ria.ru/20200922/istrebitel-1577606818.html

2

тверская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, су-30, роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область, происшествия