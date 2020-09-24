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https://ria.ru/20200924/spasenie-1577673705.html
Горе-грибников спасли сотрудники ГИБДД
В сентябре четыре женщины с двумя детьми поехали за грибами, но заблудились в лесу недалеко от поселка Котомыш Пермского края. Об этом сообщили в дежурную часть РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:00
2020-09-24T11:41
хорошие новости
хорошие новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
пермский край
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> В сентябре четыре женщины с двумя детьми поехали за грибами, но заблудились в лесу недалеко от поселка Котомыш Пермского края. Об этом сообщили в дежурную часть отдела МВД России по Красновишерскому району, передает пресс-служба МВД России. Информация немедленно была передана экипажу ДПС ГИБДД.Сотрудники Госавтоинспекции — старший лейтенант полиции Алексей Хитрых и старший лейтенант Константин Соколовский — выехали на поиски грибников. С потерявшимися полицейские поддерживали связь по телефону, а с помощью сигнального громкоговорящего устройства помогали сориентироваться."Мы плутали по лесу под дождем около пяти часов, была паника, страх, слезы… Не передать словами. У нас была зажигалка, мы пытались развести костер, но он все гас. Сожгли сумки и начали жечь свои вещи", — поделилась одна из женщин.После четырех часов поисков полицейские вывели заблудившихся из леса. Детей сразу же посадили в патрульный автомобиль, чтобы отогреть."От всей души благодарны мужчинам и просто замечательным людям, Алексею Хитрых и Константину Соколовскому, за наше чудесное спасение", — выразили признательность женщины.
https://ria.ru/20200822/1576088294.html
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пермский край
РИА Новости
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хорошие новости, министерство внутренних дел рф (мвд россии), пермский край

Горе-грибников спасли сотрудники ГИБДД

08:00 24.09.2020 (обновлено: 11:41 24.09.2020)
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© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской ФедерацииСотрудники Госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Алексей Хитрых и старший лейтенант Константин Соколовский
Сотрудники Госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Алексей Хитрых и старший лейтенант Константин Соколовский - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В сентябре четыре женщины с двумя детьми поехали за грибами, но заблудились в лесу недалеко от поселка Котомыш Пермского края. Об этом сообщили в дежурную часть отдела МВД России по Красновишерскому району, передает пресс-служба МВД России. Информация немедленно была передана экипажу ДПС ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции — старший лейтенант полиции Алексей Хитрых и старший лейтенант Константин Соколовский — выехали на поиски грибников. С потерявшимися полицейские поддерживали связь по телефону, а с помощью сигнального громкоговорящего устройства помогали сориентироваться.
Вид на лес с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 08:00Хорошие новости
Как не заблудиться в лесу и найти дорогу домой — советы поисковиков
"Мы плутали по лесу под дождем около пяти часов, была паника, страх, слезы… Не передать словами. У нас была зажигалка, мы пытались развести костер, но он все гас. Сожгли сумки и начали жечь свои вещи", — поделилась одна из женщин.
После четырех часов поисков полицейские вывели заблудившихся из леса. Детей сразу же посадили в патрульный автомобиль, чтобы отогреть.
"От всей души благодарны мужчинам и просто замечательным людям, Алексею Хитрых и Константину Соколовскому, за наше чудесное спасение", — выразили признательность женщины.
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Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Пермский край
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