https://ria.ru/20200924/spasenie-1577673705.html
Горе-грибников спасли сотрудники ГИБДД
В сентябре четыре женщины с двумя детьми поехали за грибами, но заблудились в лесу недалеко от поселка Котомыш Пермского края. Об этом сообщили в дежурную часть РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:00
2020-09-24T08:00
2020-09-24T11:41
хорошие новости
хорошие новости
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
пермский край
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> В сентябре четыре женщины с двумя детьми поехали за грибами, но заблудились в лесу недалеко от поселка Котомыш Пермского края. Об этом сообщили в дежурную часть отдела МВД России по Красновишерскому району, передает пресс-служба МВД России. Информация немедленно была передана экипажу ДПС ГИБДД.Сотрудники Госавтоинспекции — старший лейтенант полиции Алексей Хитрых и старший лейтенант Константин Соколовский — выехали на поиски грибников. С потерявшимися полицейские поддерживали связь по телефону, а с помощью сигнального громкоговорящего устройства помогали сориентироваться."Мы плутали по лесу под дождем около пяти часов, была паника, страх, слезы… Не передать словами. У нас была зажигалка, мы пытались развести костер, но он все гас. Сожгли сумки и начали жечь свои вещи", — поделилась одна из женщин.После четырех часов поисков полицейские вывели заблудившихся из леса. Детей сразу же посадили в патрульный автомобиль, чтобы отогреть."От всей души благодарны мужчинам и просто замечательным людям, Алексею Хитрых и Константину Соколовскому, за наше чудесное спасение", — выразили признательность женщины.
https://ria.ru/20200822/1576088294.html
3
пермский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, министерство внутренних дел рф (мвд россии), пермский край
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В сентябре четыре женщины с двумя детьми поехали за грибами, но заблудились в лесу недалеко от поселка Котомыш Пермского края. Об этом сообщили в дежурную часть отдела МВД России по Красновишерскому району, передает пресс-служба МВД России. Информация немедленно была передана экипажу ДПС ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции — старший лейтенант полиции Алексей Хитрых и старший лейтенант Константин Соколовский — выехали на поиски грибников. С потерявшимися полицейские поддерживали связь по телефону, а с помощью сигнального громкоговорящего устройства помогали сориентироваться.
"Мы плутали по лесу под дождем около пяти часов, была паника, страх, слезы… Не передать словами. У нас была зажигалка, мы пытались развести костер, но он все гас. Сожгли сумки и начали жечь свои вещи", — поделилась одна из женщин.
После четырех часов поисков полицейские вывели заблудившихся из леса. Детей сразу же посадили в патрульный автомобиль, чтобы отогреть.
"От всей души благодарны мужчинам и просто замечательным людям, Алексею Хитрых и Константину Соколовскому, за наше чудесное спасение", — выразили признательность женщины.