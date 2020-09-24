https://ria.ru/20200924/sokraschenie-1577691189.html

СМИ: производитель SSJ-100 провел массовые сокращения сотрудников

Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 ("Региональные самолеты", ранее — "Гражданские самолеты Сухого") провел массовые сокращения сотрудников, пишет в... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T09:52

2020-09-24T09:52

2020-09-24T11:16

гражданские самолеты сухого

sukhoi superjet

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

иркут (корпорация)

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Производитель самолета Sukhoi <a href="http://ria.ru/product_SuperJet_100/" target="_blank" data-auto="true">SuperJet</a> 100 ("Региональные самолеты", ранее — "<a href="http://ria.ru/organization_Grazhdanskie_samolety_Sukhogo/" target="_blank" data-auto="true">Гражданские самолеты Сухого"</a>) провел массовые сокращения сотрудников, пишет в четверг газета <a href="https://www.vedomosti.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Ведомости"</a> со ссылкой на источники.SSJ-100 производила компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Совет директоров <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОАК</a> в апреле 2019 года принял решение присоединить АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и еще две дочерние компании к ПАО "Корпорация "<a href="http://ria.ru/organization_NPK_Irkut/" target="_blank" data-auto="true">Иркут</a>". Так, в феврале 2020 года ГСС стала филиалом корпорации "Иркут" под названием "Региональные самолеты". ОАК тогда же сообщила, что завершает формирование дивизиона гражданской авиации, урегулирование существующих внутригрупповых обязательств и завершение формирования целевой структуры акционерного капитала будут реализованы до конца года.По словам одного из собеседников газеты, в "Региональных самолетах" было сокращено не менее 500 человек. Сокращения прошли в этом году в полном соответствии с трудовым законодательством, отметил один из собеседников газеты. Еще в 2019 году ставилась задача оптимизировать штат примерно на 900 человек, добавил другой собеседник, не уточняя, какая часть этой задачи выполнена. "В ГСС в последние годы до объединения с "Иркутом" было три — три тысячи сто сотрудников, говорится в отчетности компании. Получается, под сокращение попало от 15 до 30 процентов всех сотрудников", — подсчитала газета.Издание также отмечает, что факт сокращений в компаниях с конца прошлого года подтверждается и отчетностью "Иркута". "В отчетности этого года из-за присоединения ГСС отражены уже все работники объединенной компании: на конец II квартала в ней было всего 17 тысяч человек, или на 700 меньше, чем в сумме в "Иркуте" и ГСС на конец прошлого года", — пишет газета."Были объединены две ключевые компании гражданского авиастроения — "Иркут" и ГСС, каждая имела полноценную управляющую команду и административный штат, в рамках кадровой оптимизации были в первую очередь сокращены дублирующие друг друга управленческие и административные должности в московских командах", — сказал изданию источник в "Иркуте".Однако, по словам собеседников газеты в ОАК, сокращения все-таки коснулись и инженерного состава: например, была сокращена часть инженеров "Региональных самолетов", работавших в <a href="http://ria.ru/location_ZHukovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жуковском</a>. При этом сокращенным инженерам были предложены должности в других холдингах ОАК, добавили они.

https://ria.ru/20200529/1572155613.html

https://ria.ru/20200722/1574691059.html

nnn uuu Кстати, в компании ласково называют свое изделие "летающий гробик". 41

Vanya Duplin Главное, что у самой России есть потребность в сотнях бортов МС-21, да и Китаю он нужен. Даже если 30% комплектующих будет иностранных, то 70% российских и большая часть денег достанется самой России, российским работникам. Плюс высокие технологии, свои композиты развиваем, меньшая зависимость от иностранцев и прочее. Оно того стоит. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гражданские самолеты сухого, sukhoi superjet, объединенная авиастроительная корпорация (оак), иркут (корпорация), экономика