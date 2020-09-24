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СМИ: производитель SSJ-100 провел массовые сокращения сотрудников
Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 ("Региональные самолеты", ранее — "Гражданские самолеты Сухого") провел массовые сокращения сотрудников, пишет в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T09:52
2020-09-24T11:16
гражданские самолеты сухого
sukhoi superjet
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
иркут (корпорация)
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Производитель самолета Sukhoi <a href="http://ria.ru/product_SuperJet_100/" target="_blank" data-auto="true">SuperJet</a> 100 ("Региональные самолеты", ранее — "<a href="http://ria.ru/organization_Grazhdanskie_samolety_Sukhogo/" target="_blank" data-auto="true">Гражданские самолеты Сухого"</a>) провел массовые сокращения сотрудников, пишет в четверг газета <a href="https://www.vedomosti.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Ведомости"</a> со ссылкой на источники.SSJ-100 производила компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Совет директоров <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОАК</a> в апреле 2019 года принял решение присоединить АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и еще две дочерние компании к ПАО "Корпорация "<a href="http://ria.ru/organization_NPK_Irkut/" target="_blank" data-auto="true">Иркут</a>". Так, в феврале 2020 года ГСС стала филиалом корпорации "Иркут" под названием "Региональные самолеты". ОАК тогда же сообщила, что завершает формирование дивизиона гражданской авиации, урегулирование существующих внутригрупповых обязательств и завершение формирования целевой структуры акционерного капитала будут реализованы до конца года.По словам одного из собеседников газеты, в "Региональных самолетах" было сокращено не менее 500 человек. Сокращения прошли в этом году в полном соответствии с трудовым законодательством, отметил один из собеседников газеты. Еще в 2019 году ставилась задача оптимизировать штат примерно на 900 человек, добавил другой собеседник, не уточняя, какая часть этой задачи выполнена. "В ГСС в последние годы до объединения с "Иркутом" было три — три тысячи сто сотрудников, говорится в отчетности компании. Получается, под сокращение попало от 15 до 30 процентов всех сотрудников", — подсчитала газета.Издание также отмечает, что факт сокращений в компаниях с конца прошлого года подтверждается и отчетностью "Иркута". "В отчетности этого года из-за присоединения ГСС отражены уже все работники объединенной компании: на конец II квартала в ней было всего 17 тысяч человек, или на 700 меньше, чем в сумме в "Иркуте" и ГСС на конец прошлого года", — пишет газета."Были объединены две ключевые компании гражданского авиастроения — "Иркут" и ГСС, каждая имела полноценную управляющую команду и административный штат, в рамках кадровой оптимизации были в первую очередь сокращены дублирующие друг друга управленческие и административные должности в московских командах", — сказал изданию источник в "Иркуте".Однако, по словам собеседников газеты в ОАК, сокращения все-таки коснулись и инженерного состава: например, была сокращена часть инженеров "Региональных самолетов", работавших в <a href="http://ria.ru/location_ZHukovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жуковском</a>. При этом сокращенным инженерам были предложены должности в других холдингах ОАК, добавили они.
https://ria.ru/20200529/1572155613.html
https://ria.ru/20200722/1574691059.html
Кстати, в компании ласково называют свое изделие "летающий гробик".
41
Главное, что у самой России есть потребность в сотнях бортов МС-21, да и Китаю он нужен. Даже если 30% комплектующих будет иностранных, то 70% российских и большая часть денег достанется самой России, российским работникам. Плюс высокие технологии, свои композиты развиваем, меньшая зависимость от иностранцев и прочее. Оно того стоит.
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21
РИА Новости
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гражданские самолеты сухого, sukhoi superjet, объединенная авиастроительная корпорация (оак), иркут (корпорация), экономика

СМИ: производитель SSJ-100 провел массовые сокращения сотрудников

09:52 24.09.2020 (обновлено: 11:16 24.09.2020)
12971
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСамолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 ("Региональные самолеты", ранее — "Гражданские самолеты Сухого") провел массовые сокращения сотрудников, пишет в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
SSJ-100 производила компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Совет директоров ОАК в апреле 2019 года принял решение присоединить АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и еще две дочерние компании к ПАО "Корпорация "Иркут". Так, в феврале 2020 года ГСС стала филиалом корпорации "Иркут" под названием "Региональные самолеты". ОАК тогда же сообщила, что завершает формирование дивизиона гражданской авиации, урегулирование существующих внутригрупповых обязательств и завершение формирования целевой структуры акционерного капитала будут реализованы до конца года.
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По словам одного из собеседников газеты, в "Региональных самолетах" было сокращено не менее 500 человек. Сокращения прошли в этом году в полном соответствии с трудовым законодательством, отметил один из собеседников газеты. Еще в 2019 году ставилась задача оптимизировать штат примерно на 900 человек, добавил другой собеседник, не уточняя, какая часть этой задачи выполнена. "В ГСС в последние годы до объединения с "Иркутом" было три — три тысячи сто сотрудников, говорится в отчетности компании. Получается, под сокращение попало от 15 до 30 процентов всех сотрудников", — подсчитала газета.
Издание также отмечает, что факт сокращений в компаниях с конца прошлого года подтверждается и отчетностью "Иркута". "В отчетности этого года из-за присоединения ГСС отражены уже все работники объединенной компании: на конец II квартала в ней было всего 17 тысяч человек, или на 700 меньше, чем в сумме в "Иркуте" и ГСС на конец прошлого года", — пишет газета.
"Были объединены две ключевые компании гражданского авиастроения — "Иркут" и ГСС, каждая имела полноценную управляющую команду и административный штат, в рамках кадровой оптимизации были в первую очередь сокращены дублирующие друг друга управленческие и административные должности в московских командах", — сказал изданию источник в "Иркуте".
Однако, по словам собеседников газеты в ОАК, сокращения все-таки коснулись и инженерного состава: например, была сокращена часть инженеров "Региональных самолетов", работавших в Жуковском. При этом сокращенным инженерам были предложены должности в других холдингах ОАК, добавили они.
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Гражданские самолеты СухогоSukhoi SuperjetОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Иркут (корпорация)Экономика
Популярные комментарии
Кстати, в компании ласково называют свое изделие "летающий гробик".
24 сентября, 10:12
nnn uuunnn uuu
5403029
Главное, что у самой России есть потребность в сотнях бортов МС-21, да и Китаю он нужен. Даже если 30% комплектующих будет иностранных, то 70% российских и большая часть денег достанется самой России, российским работникам. Плюс высокие технологии, свои композиты развиваем, меньшая зависимость от иностранцев и прочее. Оно того стоит.
24 сентября, 11:06
Vanya DuplinVanya Duplin
1020010
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