https://ria.ru/20200924/smert-1577712886.html
Назван способ определить угрозу преждевременной смерти
Избыточные жировые отложения в области живота увеличивают риск преждевременной смерти даже при нормальном весе, выяснила группа ученых из Канады и Ирана. Об... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:19
2020-09-24T15:19
2020-09-24T20:01
риа наука
ожирение
смертность
здоровье
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости</strong>. Избыточные жировые отложения в области живота увеличивают риск преждевременной смерти даже при нормальном весе, выяснила группа ученых из <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>. Об этом сообщает портал <a href="https://medicalxpress.com/news/2020-09-excess-belly-fat-linked-higher.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">MedicalXpress</a>.Научная группа проанализировала 72 работы, в которых рассматривалась связь между абдоминальным ожирением — когда отложения скапливаются в районе живота — и смертностью от различных причин. Ученые изучили показатели здоровья более 2,5 миллиона добровольцев за период от трех до 24 лет. Они обратили внимание на окружность талии и бедер, а также их соотношение, процент жировой массы тела и другие параметры.Выяснилось, что у пациентов с жиром на животе, а не на бедрах больше вероятность ранней смерти. Каждые десять сантиметров в талии повышают такие риски на 11%, а увеличение соотношения талии к бедрам или росту на 0,1 — на 20%.Как отмечают ученые, полученные выводы говорят о том, что наличие абдоминального ожирения наряду с повышенным индексом массы тела можно использовать для "определения риска преждевременной смерти".
https://ria.ru/20200529/1572138689.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ожирение, смертность, здоровье
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости
. Избыточные жировые отложения в области живота увеличивают риск преждевременной смерти даже при нормальном весе, выяснила группа ученых из Канады
и Ирана
. Об этом сообщает портал MedicalXpress
.
Научная группа проанализировала 72 работы, в которых рассматривалась связь между абдоминальным ожирением — когда отложения скапливаются в районе живота — и смертностью от различных причин. Ученые изучили показатели здоровья более 2,5 миллиона добровольцев за период от трех до 24 лет. Они обратили внимание на окружность талии и бедер, а также их соотношение, процент жировой массы тела и другие параметры.
Выяснилось, что у пациентов с жиром на животе, а не на бедрах больше вероятность ранней смерти. Каждые десять сантиметров в талии повышают такие риски на 11%, а увеличение соотношения талии к бедрам или росту на 0,1 — на 20%.
Как отмечают ученые, полученные выводы говорят о том, что наличие абдоминального ожирения наряду с повышенным индексом массы тела можно использовать для "определения риска преждевременной смерти".