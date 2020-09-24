https://ria.ru/20200924/smartfonvivox50-1577704468.html

Vivo X50: дорогой смартфон с компромиссной производительностью

Китайский производитель смартфонов Vivo неплохо себя зарекомендовал в России. Покупатель распробовал относительно недорогие модели, но в сегменте "40 тысяч... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:31

2020-09-24T15:31

2020-09-24T15:31

гаджеты

риа наука

россия

китай

технологии

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. </strong>Китайский производитель смартфонов Vivo неплохо себя зарекомендовал в России. Покупатель распробовал относительно недорогие модели, но в сегменте "40 тысяч рублей плюс", большая часть которого поделена между <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a>, марка пока не слишком популярна. Чтобы исправить ситуацию, этим летом в продажу выпустили телефон Vivo X50. Корреспондент РИА Новости протестировал устройство, чтобы оценить его плюсы и минусы.ВнешностьVivo не стали экономить на внешности смартфона и материалах корпуса. Дизайн здесь, как у актуальных флагманов мира <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> — "дырявый" экран с фронталкой в верхнем левом углу матрицы и крайне тонкие рамки дисплея. Шика добавляет стеклянная задняя панель с матовым покрытием — такую моду ввел <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 11. Это, как минимум, практично — отпечатков пальцев просто не видно. Металлическая рама корпуса дает ощущение чего-то надежного в руках, было бы странно видеть здесь обычный пластик. Наконец, камерный блок смартфона довольно массивный и расположен с левого края корпуса.ЭкранФлагманские амбиции подкреплены характеристиками дисплея Vivo X50: у него 6,56-дюймовая матрица, выполненная по технологии AMOLED с разрешением fullHD+. Изображение обновляется с частотой в 90 Гц, пусть не во всех приложениях и играх, но плавности интерфейсу добавляет. Чтобы компенсировать неизбежное для OLED-матриц мерцание на низком уровне подсветки, Vivo использовали технологию DС Dimming, которая действительно снижает нагрузку на глаза.КамерыОсновному блоку камер в этой модели позавидуют иные настоящие флагманы. Главная камера на 48 Мп отличается апертурой f/1.6 и оптическим стабилизатором. Светочувствительность дает преимущество в сценах с недостаточной освещенностью, а стаб пригодится любителям снимать на длинной выдержке или видео. Есть здесь и ночной режим — замрите со смартфоном в руках на несколько секунд и фотографии, даже во тьме, получатся качественными. Результат у Vivo X50 получается лучше, чем у иных конкурентов — динамический диапазон шире, эффект "шевеленки" или смазов меньше, а фотографии смотрятся убедительно даже на компьютерном мониторе.Второй сенсор на 13 Мп оснащен телефото линзой, способной дать двукратный оптический зум. Такое решение оценят те, кто любит фотографировать городскую среду. Сверхширокоугольный 8-Мп сенсор для этого тоже подойдет, но им пользоваться лучше только при хорошем освещении. Четвертый сенсор на 5 Мп предназначен для съемки мелких предметов. Снимки получаются четкими, но нужно помнить, что макролинза фокусируется на расстоянии не более 10 сантиметров.С видео уже не все так однозначно. Да, у смартфона отличная оптическая стабилизация, которую можно расширить и программно. Vivo X50 снимает ролики в максимальном разрешении 4K, но только по 30 кадров в секунду. И виной тому — процессор.Производительность, память и коммуникацииПожалуй, главной проблемой X50 в глазах покупателя, станет его аппаратная платформа. Процессор Snapdragon 730 — решение современное и производительное, но только для среднего уровня. Более того, этот чипсет применяют в устройствах стоимостью в два раза ниже Vivo. С другой стороны, оптимизация, система охлаждения и фирменная оболочка Funtouch 10.5 делает работу смартфона плавной и предсказуемой. В играх Vivo X50 показывает неплохую производительность. В этом заслуга видеоускорителя Adreno 618 и игрового режима Ultra Game Mode. Так, в любимом многими WoT Blitz смартфон легко держит 60 кадров в секунду на высоких настройках графики. В PUBG, конечно, на максимуме не поиграть, но зато нет ни фризов, ни подвисаний.От флагманов смартфону достались две черты, которые многих расстроят. Во-первых, здесь нет 3,5-мм аудиоджека. Но в комплекте поставки можно найти переходник с Type-С и проводную гарнитуру, а это лучше, чем ничего. Во-вторых, в лотке под две симки не нашлось место под карту памяти. Смартфон среднего уровня зачем-то решили этой возможности, в угоду сомнительного атрибута премиальных гаджетов. Но хотя бы встроенной немало — 128 ГБ. Оперативной памяти 8 ГБ и этого хватит с запасом на пару лет, хотя "аппетиты" приложений из <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> Play растут постоянно.По части беспроводных коммуникаций к Vivo X50 придраться не получится — здесь есть и Bluetooth 5.1, и быстрый <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a>, и чип бесконтактной оплаты NFC. Последний работает "из коробки" с GPay — у смартфона в принципе нет проблем с Google-сервисами.БезопасностьСмартфон получил оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев. Точность распознавания и срабатывания, как свойственно этой технологии, не самые высокие. Иногда Vivo узнает записанный палец только на четвертое-пятое прикосновение, что надоедает. Поэтому вместе с дактилоскопией лучше использовать и распознавание по лицу. Здесь оно простое, без инфракрасной подсветки или 3D-сканирования. Работает оно исключительно с помощью фронтальной 32-Мп камеры, но даже под углом и при плохом освещении смартфон узнает владельца.АвтономностьТонкий и относительно легкий смартфон получил большую батарейку объемом 4200 мАч. Кажется, что этого много, если держать в уме энергоэффективный 8-нм процессор и использование AMOLED-дисплея. Впрочем, если на последнем активировать режим 90 Гц, то хорошая двухдневная автономность превратится в одни сутки работы, а с играми и того меньше. Нельзя сказать, что это именно проблема Vivo X50 — высокая частота обновления картинки всегда требует больше энергии. Подзаряжать смартфон производитель предлагает быстрой зарядкой, выполненной по фирменной технологии FlashCharge 2.0. Довольно крупный блок питания, мощностью на 33 Вт, способен восполнить емкость за 70 минут. У данной технологии нет совместимости с другими протоколами, а значит, для турбо-зарядки придется использовать только комплектное устройство.Что в итоге?У Vivo получился интересный смартфон, к достоинствам которого можно отнести экран, материалы корпуса и камеры. Но высокая стоимость и компромиссный процессор не позволяют назвать Vivo X50 сбалансированным устройством.ЗаПротив

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, россия, китай, технологии