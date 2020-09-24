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https://ria.ru/20200924/simptomy-1577705651.html
Названы первые признаки поражения легких
Врач-пульмонолог Сергей Пурясев в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал первые симптомы поражения легких, требующие срочного обращения к врачу. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:43
2020-09-24T14:01
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Врач-пульмонолог Сергей Пурясев в интервью радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>" назвал первые симптомы поражения легких, требующие срочного обращения к врачу.По его словам, особую настороженность должны вызывать одышка, кашель, повышение температуры и выделение мокроты.Врач отметил, что даже люди с хронической одышкой при заболевании легких сразу чувствуют, что их здоровье ухудшается.Пульмонолог подчеркнул, что люди часто не придают значения первым симптомам, чем значительно осложняют последующее лечение.
https://ria.ru/20200917/rak-1577389269.html
https://ria.ru/20200812/1575700283.html
« Пульмонолог подчеркнул, что люди часто не придают значения первым симптомам, чем значительно осложняют последующее лечени» С первыми симптомами ОМС отказывается лечить и отправляет домой умирать. Потом все перерастает в хронические заболевания и уже они,- люди в халатах,говорят где вы раньше были. Вот так лечат в РФ по ОМС. Пусть все знают.
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60
здоровье - общество, общество

Названы первые признаки поражения легких

13:43 24.09.2020 (обновлено: 14:01 24.09.2020)
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© Depositphotos / Elnur AmikishiyevВрач изучает томограмму легких
Врач изучает томограмму легких - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Depositphotos / Elnur Amikishiyev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал первые симптомы поражения легких, требующие срочного обращения к врачу.
По его словам, особую настороженность должны вызывать одышка, кашель, повышение температуры и выделение мокроты.
Рак легких - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 16:00РИА Наука
Три распространенных лекарства предотвращают рак легких
Врач отметил, что даже люди с хронической одышкой при заболевании легких сразу чувствуют, что их здоровье ухудшается.

"Они прекрасно распознают свою одышку от чужой. Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу", — объяснил Пурясев.

Пульмонолог подчеркнул, что люди часто не придают значения первым симптомам, чем значительно осложняют последующее лечение.
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Популярные комментарии
« Пульмонолог подчеркнул, что люди часто не придают значения первым симптомам, чем значительно осложняют последующее лечени» С первыми симптомами ОМС отказывается лечить и отправляет домой умирать. Потом все перерастает в хронические заболевания и уже они,- люди в халатах,говорят где вы раньше были. Вот так лечат в РФ по ОМС. Пусть все знают.
24 сентября, 14:32
Здрасьте ПриехалиЗдрасьте Приехали
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