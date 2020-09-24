https://ria.ru/20200924/simptomy-1577691629.html
Врач рассказал, почему здоровые люди находят у себя симптомы COVID-19
Люди с выраженным тревожным фоном и способностью к самовнушению, особенно сейчас, в период пандемии, могут иметь реальные симптомы коронавируса – кашель,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T10:08
2020-09-24T10:08
2020-09-24T10:08
распространение нового коронавируса
ринат богданов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.</strong> Люди с выраженным тревожным фоном и способностью к самовнушению, особенно сейчас, в период пандемии, могут иметь реальные симптомы <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> – кашель, нехватку воздуха, повышенную температуру, но не всегда это говорит о наличии болезни, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист минздрава <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> невролог <a href="http://ria.ru/person_rinat-bogdanov/" target="_blank" data-auto="true">Ринат Богданов</a>."Часть людей обладают более выраженным тревожным фоном с повышенной внушаемостью, иными словами – способностью к самовнушению. Они начинают "примерять" на себе симптомы коронавируса и потом, через какое-то время, их обнаруживают. Это может быть нехватка воздуха, кашель, вплоть до подъёма температуры. Если внушить, то эти симптомы вам организм и выдаст", - рассказал Богданов.По его словам, с такими психическими проявлениями нужно бороться, поскольку длительно существующий стресс может привести к язвенной болезни, эндокринным заболеваниям, сахарному диабету, иммунодефициту."Если человек постоянно испытывает тревогу, ему нужно структурировать режим и стараться не собирать негативную информацию. Лучше всего составить ежедневный распорядок, в котором будет физическая и умственная активность, правильное питание, хороший сон, время для досуга", - посоветовал невролог.Причём, по мнению Богданова, лучше всего подбирать комфортное время для отдыха методом проб и ошибок, то есть экспериментировать и пробуждаться в разное время. Засыпать лучше с 22.00 до 02.00 - в этом случае эффективность и качество сна будет выше."Эти советы помогут повысить стрессоустойчивость и снизить клинические проявления тревожных расстройств. В случае же их неэффективности необходимо подойти к решению проблемы комплексно и обратиться к специалисту", - заключил врач.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200923/vaktsinatsiya-1577672931.html
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577602676.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат богданов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости.
Люди с выраженным тревожным фоном и способностью к самовнушению, особенно сейчас, в период пандемии, могут иметь реальные симптомы коронавируса
– кашель, нехватку воздуха, повышенную температуру, но не всегда это говорит о наличии болезни, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист минздрава Подмосковья
невролог Ринат Богданов
.
"Часть людей обладают более выраженным тревожным фоном с повышенной внушаемостью, иными словами – способностью к самовнушению. Они начинают "примерять" на себе симптомы коронавируса и потом, через какое-то время, их обнаруживают. Это может быть нехватка воздуха, кашель, вплоть до подъёма температуры. Если внушить, то эти симптомы вам организм и выдаст", - рассказал Богданов.
По его словам, с такими психическими проявлениями нужно бороться, поскольку длительно существующий стресс может привести к язвенной болезни, эндокринным заболеваниям, сахарному диабету, иммунодефициту.
"Если человек постоянно испытывает тревогу, ему нужно структурировать режим и стараться не собирать негативную информацию. Лучше всего составить ежедневный распорядок, в котором будет физическая и умственная активность, правильное питание, хороший сон, время для досуга", - посоветовал невролог.
Причём, по мнению Богданова, лучше всего подбирать комфортное время для отдыха методом проб и ошибок, то есть экспериментировать и пробуждаться в разное время. Засыпать лучше с 22.00 до 02.00 - в этом случае эффективность и качество сна будет выше.
"Эти советы помогут повысить стрессоустойчивость и снизить клинические проявления тревожных расстройств. В случае же их неэффективности необходимо подойти к решению проблемы комплексно и обратиться к специалисту", - заключил врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.