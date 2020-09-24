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В Сиэтле несколько полицейских пострадали при стычках с протестующими
Полиция Сиэтла в ночь на четверг задержала 13 протестующих, несколько правоохранителей получили ранения во время во время обеспечения правопорядка, сообщает... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:21
2020-09-24T13:21
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
лос-анджелес
сан-диего
сиэтл
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_Seattle/" target="_blank" data-auto="true">Сиэтла</a> в ночь на четверг задержала 13 протестующих, несколько правоохранителей получили ранения во время во время обеспечения правопорядка, сообщает полиция.Протесты начались в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после того, как в суде в Лисвилле полицейскому предъявили обвинения по делу о смерти Брионны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. В Луисвилле вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, стражи правопорядка использовали перцовый спрей и светошумовые гранаты. Двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия. Протесты перекинулись и на другие города США: <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелес</a>, Сиэтл, <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленд</a>, <a href="http://ria.ru/location_San_Diego/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Диего</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>.Как говорится в сообщении, один из протестующих бросил устройство в ворота полицейского участка, которое взорвалось рядом с полицейскими. Когда правоохранители попытались провести задержание, в них полетели бутылки и камни. В ответ полиция применила перцовые баллончики. Протестующие продолжили движение по городу, поджигая мусорные баки и бросая в полицейских взрывчатку."В общей сложности полиция задержала 13 человек по различным обвинениям - сопротивление при задержании, неподчинение приказу разойтись, нападения на офицера полиции. Несколько полицейских пострадали, один получил удар по голове бейсбольной битой, которая разбила его шлем", - говорится в пресс-релизе.Полиция отметила, что ей известно о видео, распространяющемся в интернете, на котором якобы "полицейский на велосипеде переезжает голову человека, лежащего на улице", будет начато расследование.Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Брионны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>, погибшего при задержании в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>.Ранее одному из полицейских предъявили обвинения, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу. Ещё двум полицейским обвинения предъявлены не были.
https://ria.ru/20200729/1575077908.html
https://ria.ru/20200727/1574956742.html
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, лос-анджелес, сан-диего, сиэтл, сша, в мире

В Сиэтле несколько полицейских пострадали при стычках с протестующими

13:21 24.09.2020
495
© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео
Протестующие в Сиэтле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Полиция Сиэтла в ночь на четверг задержала 13 протестующих, несколько правоохранителей получили ранения во время во время обеспечения правопорядка, сообщает полиция.
Протесты начались в США после того, как в суде в Лисвилле полицейскому предъявили обвинения по делу о смерти Брионны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. В Луисвилле вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, стражи правопорядка использовали перцовый спрей и светошумовые гранаты. Двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия. Протесты перекинулись и на другие города США: Лос-Анджелес, Сиэтл, Портленд, Сан-Диего, Нью-Йорк.
Сиэтл - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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Как говорится в сообщении, один из протестующих бросил устройство в ворота полицейского участка, которое взорвалось рядом с полицейскими. Когда правоохранители попытались провести задержание, в них полетели бутылки и камни. В ответ полиция применила перцовые баллончики. Протестующие продолжили движение по городу, поджигая мусорные баки и бросая в полицейских взрывчатку.
"В общей сложности полиция задержала 13 человек по различным обвинениям - сопротивление при задержании, неподчинение приказу разойтись, нападения на офицера полиции. Несколько полицейских пострадали, один получил удар по голове бейсбольной битой, которая разбила его шлем", - говорится в пресс-релизе.
Полиция отметила, что ей известно о видео, распространяющемся в интернете, на котором якобы "полицейский на велосипеде переезжает голову человека, лежащего на улице", будет начато расследование.
Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Брионны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе.
Ранее одному из полицейских предъявили обвинения, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу. Ещё двум полицейским обвинения предъявлены не были.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЛос-АнджелесСан-ДиегоСиэтлСШАВ мире
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