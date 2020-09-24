https://ria.ru/20200924/sietl-1577703920.html

В Сиэтле несколько полицейских пострадали при стычках с протестующими

Полиция Сиэтла в ночь на четверг задержала 13 протестующих, несколько правоохранителей получили ранения во время во время обеспечения правопорядка, сообщает... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:21

2020-09-24T13:21

2020-09-24T13:21

джордж флойд

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

лос-анджелес

сан-диего

сиэтл

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Полиция <a href="http://ria.ru/location_Seattle/" target="_blank" data-auto="true">Сиэтла</a> в ночь на четверг задержала 13 протестующих, несколько правоохранителей получили ранения во время во время обеспечения правопорядка, сообщает полиция.Протесты начались в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> после того, как в суде в Лисвилле полицейскому предъявили обвинения по делу о смерти Брионны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. В Луисвилле вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, стражи правопорядка использовали перцовый спрей и светошумовые гранаты. Двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия. Протесты перекинулись и на другие города США: <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелес</a>, Сиэтл, <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленд</a>, <a href="http://ria.ru/location_San_Diego/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Диего</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>.Как говорится в сообщении, один из протестующих бросил устройство в ворота полицейского участка, которое взорвалось рядом с полицейскими. Когда правоохранители попытались провести задержание, в них полетели бутылки и камни. В ответ полиция применила перцовые баллончики. Протестующие продолжили движение по городу, поджигая мусорные баки и бросая в полицейских взрывчатку."В общей сложности полиция задержала 13 человек по различным обвинениям - сопротивление при задержании, неподчинение приказу разойтись, нападения на офицера полиции. Несколько полицейских пострадали, один получил удар по голове бейсбольной битой, которая разбила его шлем", - говорится в пресс-релизе.Полиция отметила, что ей известно о видео, распространяющемся в интернете, на котором якобы "полицейский на велосипеде переезжает голову человека, лежащего на улице", будет начато расследование.Тейлор, 26-летняя сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Брионны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>, погибшего при задержании в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>.Ранее одному из полицейских предъявили обвинения, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу. Ещё двум полицейским обвинения предъявлены не были.

https://ria.ru/20200729/1575077908.html

https://ria.ru/20200727/1574956742.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, лос-анджелес, сан-диего, сиэтл, сша, в мире