Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/shtraf-1577736676.html
В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
Суд в Пензе приговорил уроженца Пермского края к штрафу в 20 тысяч рублей по обвинению в жестоком обращении с котом, которого тот выбросил с седьмого этажа,... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T23:50
2020-09-24T23:50
пенза
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:359:2756:1909_1400x0_80_0_0_4c19b5f8c5e041a4b58d27f66e9b124e.jpg
<strong>САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a> приговорил уроженца <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> к штрафу в 20 тысяч рублей по обвинению в жестоком обращении с котом, которого тот выбросил с седьмого этажа, сообщила прокуратура области.По делу установлено, что днем 19 декабря прошлого года 46-летний мужчина пришел к своей коллеге домой по рабочим вопросам. Когда он заходил в квартиру, в открытую дверь с лестничной площадки забежал кот и напал на кошку хозяйки.Суд признал фигуранта дела виновным по статье УК РФ "Жестокое обращение с животным" и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200924/shtraf-1577698873.html
1
пенза
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_25:0:2756:2048_1400x0_80_0_0_38221c6f9897c00acd9b93ad8aef2dfe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенза, пермский край, происшествия

В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа

23:50 24.09.2020
488
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Суд в Пензе приговорил уроженца Пермского края к штрафу в 20 тысяч рублей по обвинению в жестоком обращении с котом, которого тот выбросил с седьмого этажа, сообщила прокуратура области.
По делу установлено, что днем 19 декабря прошлого года 46-летний мужчина пришел к своей коллеге домой по рабочим вопросам. Когда он заходил в квартиру, в открытую дверь с лестничной площадки забежал кот и напал на кошку хозяйки.
"Гость разнял животных, взял кота за холку, вышел на лестничную площадку и выкинул его в окно между седьмым и восьмым этажами дома. Животное получило множество телесных повреждений. Жители дома увидели произошедшее, подобрали кота, отвезли в ветеринарную клинику и обратились в полицию", - говорится в сообщении.
Суд признал фигуранта дела виновным по статье УК РФ "Жестокое обращение с животным" и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 12:12
Кировский депутат отделался штрафом за убийство двух собак
2603171
Обсудить1
ПензаПермский крайПроисшествия
Рекомендуем
Картофельные чипсы
Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
Сотрудник полиции
В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
Автомобиль Следственного комитета России
В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
Девушка занимается бегом в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
Молельный зал новой синагоги, построенной в Калининграде на месте разрушенной в Хрустальную ночь 1938 года
В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
Социальная сеть Фейсбук
Facebook удалил три сети аккаунтов из России
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури после посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союза МС-12
Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
Полицейский
Россиянку ударили кулаком по голове за разговор на родном языке
Вспышка на солнце
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния