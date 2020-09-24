https://ria.ru/20200924/shtraf-1577736676.html

В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа

Суд в Пензе приговорил уроженца Пермского края к штрафу в 20 тысяч рублей по обвинению в жестоком обращении с котом, которого тот выбросил с седьмого этажа,... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T23:50

2020-09-24T23:50

2020-09-24T23:50

пенза

пермский край

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a> приговорил уроженца <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского края</a> к штрафу в 20 тысяч рублей по обвинению в жестоком обращении с котом, которого тот выбросил с седьмого этажа, сообщила прокуратура области.По делу установлено, что днем 19 декабря прошлого года 46-летний мужчина пришел к своей коллеге домой по рабочим вопросам. Когда он заходил в квартиру, в открытую дверь с лестничной площадки забежал кот и напал на кошку хозяйки.Суд признал фигуранта дела виновным по статье УК РФ "Жестокое обращение с животным" и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200924/shtraf-1577698873.html

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пенза

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенза, пермский край, происшествия