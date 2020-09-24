https://ria.ru/20200924/shtraf-1577698873.html

Кировский депутат отделался штрафом за убийство двух собак

Депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров, признанный виновным в жестоком обращении с животными после убийства двух собак, заплатит... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:12

2020-09-24T12:12

2020-09-24T12:18

кировская область

зуевский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости.</strong> Депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров, признанный виновным в жестоком обращении с животными после убийства двух собак, заплатит штраф в размере 240 тысяч рублей и должен будет возместить материальный ущерб владельцу животных, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.В суде установлено, что депутат, управляя утром 29 декабря 2019 года снегоходом вблизи деревни Блиновская <a href="http://ria.ru/location_Zuevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Зуевского района</a>, не менее 5 раз выстрелил из охотничьего ружья по собакам породы западносибирская лайка. В результате животные погибли. Размер ущерба, причиненного собственнику собак, составил 108 тысяч рублей."Зуевский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (статья 245 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (статья 167 УК РФ) и назначил окончательное наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей", - рассказали в прокуратуре.По словам собеседника агентства, суд также удовлетворил предъявленные к депутату исковые требования потерпевшего о взыскании компенсации материального ущерба в размере 108 тысяч рублей. Кроме того, осужденный должен будет возместить моральный вред, который суд оценил в 10 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20200122/1563715337.html

https://ria.ru/20200205/1564290753.html

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кировская область

зуевский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, зуевский район, происшествия