Кировский депутат отделался штрафом за убийство двух собак
12:12 24.09.2020 (обновлено: 12:18 24.09.2020)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров, признанный виновным в жестоком обращении с животными после убийства двух собак, заплатит штраф в размере 240 тысяч рублей и должен будет возместить материальный ущерб владельцу животных, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В суде установлено, что депутат, управляя утром 29 декабря 2019 года снегоходом вблизи деревни Блиновская Зуевского района, не менее 5 раз выстрелил из охотничьего ружья по собакам породы западносибирская лайка. В результате животные погибли. Размер ущерба, причиненного собственнику собак, составил 108 тысяч рублей.
"Зуевский районный суд Кировской области признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (статья 245 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (статья 167 УК РФ) и назначил окончательное наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей", - рассказали в прокуратуре.
По словам собеседника агентства, суд также удовлетворил предъявленные к депутату исковые требования потерпевшего о взыскании компенсации материального ущерба в размере 108 тысяч рублей. Кроме того, осужденный должен будет возместить моральный вред, который суд оценил в 10 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.
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