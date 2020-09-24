https://ria.ru/20200924/servisy-1577729550.html

SberCloud представила новые облачные сервисы для стартапов и МСП

Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, представила новые инфраструктурные (IaaS) и платформенные сервисы (PaaS) для стартапов, малого и среднего... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T19:27

2020-09-24T19:27

2020-09-24T19:27

сбербанк россии

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Компания SberCloud, входящая в экосистему <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбера</a>, представила новые инфраструктурные (IaaS) и платформенные сервисы (PaaS) для стартапов, малого и среднего бизнеса в рамках облачной платформы SberCloud.Advanced, сообщает пресс-служба компании.В зависимости от потребностей компаний, SberCloud предлагает виртуальные серверы в 5 различных конфигурациях, а также широкий набор актуальных PaaS-услуг.Стартапам и малому бизнесу предлагаются сервисы Virtual Private Cloud и Cloud Eye. Первый позволяет создавать частные, изолированные виртуальные сети, конфигурировать диапазоны IP-адресов, подсетей и групп безопасности, эластичные IP-адреса и выделять полосу пропускания для VPC. Cloud Eye — многоуровневая платформа мониторинга ресурсов, позволяющая отслеживать использование сервисных ресурсов и состояние работы облачных сервисов, настраивать правила оповещения и уведомления, а также быстро реагировать на изменения в ресурсах.Кроме того, для среднего бизнеса SberCloud предлагает сервисы Auto Scaling и Elastic Load Balance.Auto Scaling – это сервис автомасштабирования, который регулирует вычислительные ресурсы в зависимости от требований и заданных политик, обеспечивая стабильность работы и оптимизируя затраты. Elastic Load Balance автоматически распределяет входящий трафик по нескольким серверам, чтобы сбалансировать их рабочую нагрузку. "Облачные технологии универсальны и актуальны для любого бизнеса, независимо от его профиля и размера. Для нас, как для облачного провайдера, очень важно показать, что облако – это понятный и доступный инструмент не только для крупных корпораций, но и для малого, среднего и даже микро-бизнеса", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.

https://ria.ru/20200909/sberbank-1576941808.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, новости компаний - экономика