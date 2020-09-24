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SberCloud представила новые облачные сервисы для стартапов и МСП
Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, представила новые инфраструктурные (IaaS) и платформенные сервисы (PaaS) для стартапов, малого и среднего... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T19:27
2020-09-24T19:27
сбербанк россии
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Компания SberCloud, входящая в экосистему <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбера</a>, представила новые инфраструктурные (IaaS) и платформенные сервисы (PaaS) для стартапов, малого и среднего бизнеса в рамках облачной платформы SberCloud.Advanced, сообщает пресс-служба компании.В зависимости от потребностей компаний, SberCloud предлагает виртуальные серверы в 5 различных конфигурациях, а также широкий набор актуальных PaaS-услуг.Стартапам и малому бизнесу предлагаются сервисы Virtual Private Cloud и Cloud Eye. Первый позволяет создавать частные, изолированные виртуальные сети, конфигурировать диапазоны IP-адресов, подсетей и групп безопасности, эластичные IP-адреса и выделять полосу пропускания для VPC. Cloud Eye — многоуровневая платформа мониторинга ресурсов, позволяющая отслеживать использование сервисных ресурсов и состояние работы облачных сервисов, настраивать правила оповещения и уведомления, а также быстро реагировать на изменения в ресурсах.Кроме того, для среднего бизнеса SberCloud предлагает сервисы Auto Scaling и Elastic Load Balance.Auto Scaling – это сервис автомасштабирования, который регулирует вычислительные ресурсы в зависимости от требований и заданных политик, обеспечивая стабильность работы и оптимизируя затраты. Elastic Load Balance автоматически распределяет входящий трафик по нескольким серверам, чтобы сбалансировать их рабочую нагрузку. "Облачные технологии универсальны и актуальны для любого бизнеса, независимо от его профиля и размера. Для нас, как для облачного провайдера, очень важно показать, что облако – это понятный и доступный инструмент не только для крупных корпораций, но и для малого, среднего и даже микро-бизнеса", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
https://ria.ru/20200909/sberbank-1576941808.html
РИА Новости
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сбербанк россии, новости компаний - экономика

SberCloud представила новые облачные сервисы для стартапов и МСП

19:27 24.09.2020
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© Предоставлено пресс-службой SberCloudSberCloud получил аттестат соответствия требованиям
SberCloud получил аттестат соответствия требованиям - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Предоставлено пресс-службой SberCloud
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, представила новые инфраструктурные (IaaS) и платформенные сервисы (PaaS) для стартапов, малого и среднего бизнеса в рамках облачной платформы SberCloud.Advanced, сообщает пресс-служба компании.
В зависимости от потребностей компаний, SberCloud предлагает виртуальные серверы в 5 различных конфигурациях, а также широкий набор актуальных PaaS-услуг.
Стартапам и малому бизнесу предлагаются сервисы Virtual Private Cloud и Cloud Eye. Первый позволяет создавать частные, изолированные виртуальные сети, конфигурировать диапазоны IP-адресов, подсетей и групп безопасности, эластичные IP-адреса и выделять полосу пропускания для VPC. Cloud Eye — многоуровневая платформа мониторинга ресурсов, позволяющая отслеживать использование сервисных ресурсов и состояние работы облачных сервисов, настраивать правила оповещения и уведомления, а также быстро реагировать на изменения в ресурсах.
Кроме того, для среднего бизнеса SberCloud предлагает сервисы Auto Scaling и Elastic Load Balance.
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 11:00
SberCloud предоставит облачные сервисы для платформы "Кузбасс Онлайн"
Auto Scaling – это сервис автомасштабирования, который регулирует вычислительные ресурсы в зависимости от требований и заданных политик, обеспечивая стабильность работы и оптимизируя затраты. Elastic Load Balance автоматически распределяет входящий трафик по нескольким серверам, чтобы сбалансировать их рабочую нагрузку.
"Облачные технологии универсальны и актуальны для любого бизнеса, независимо от его профиля и размера. Для нас, как для облачного провайдера, очень важно показать, что облако – это понятный и доступный инструмент не только для крупных корпораций, но и для малого, среднего и даже микро-бизнеса", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
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Сбербанк РоссииНовости компаний - Экономика
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