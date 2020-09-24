https://ria.ru/20200924/selo-1577713799.html
Путин попросил доработать вопросы развития села
Президент РФ Владимир Путин попросил глав регионов вместе с правительством РФ дорабатывать вопросы, связанные с социальным развитием села. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:33
2020-09-24T15:33
2020-09-24T15:33
вениамин кондратьев
владимир путин
краснодарский край
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> попросил глав регионов вместе с правительством РФ дорабатывать вопросы, связанные с социальным развитием села.Путин в четверг провел встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции."Хочу воспользоваться случаем, надеюсь, что такая возможность еще будет, но сейчас хочу поблагодарить селян за результаты работы в этом году. Они впечатляют практически по всем направлениям. Но что самое главное, это то, что сельское хозяйство в целом стало у нас, кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что это произойдет, а это произошло, стало одним из локомотивов движения всей экономики вперед", - сказал Путин в ходе встречи.Президент добавил, что такого результата не будет, если постоянно не уделять этому вопросу должного внимания и не поддерживать сельские территории и людей, которые на них проживают."У нас программа соответствующая есть. Я вас прошу вместе с правительством, так же как и других руководителей регионов, дорабатывать вопросы, связанные с социальным развитием села. Там есть определенные проблемные зоны, которые нужно обеспечивать соответствующим финансированием", - сказал Путин, обращаясь к губернатору <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамину Кондратьеву</a>."Сейчас правительство работает над этим, но если внимания со стороны руководителей регионов не будет, то тогда и решения должного, на должном уровне с нужным качеством, тоже будет добиться трудно. Поэтому прошу вас этому внимание уделять первостепенное", - заключил президент.
https://realty.ria.ru/20200915/onf-1577251790.html
https://realty.ria.ru/20200520/1571732924.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, владимир путин, краснодарский край, общество
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
попросил глав регионов вместе с правительством РФ дорабатывать вопросы, связанные с социальным развитием села.
Путин в четверг провел встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.
"Хочу воспользоваться случаем, надеюсь, что такая возможность еще будет, но сейчас хочу поблагодарить селян за результаты работы в этом году. Они впечатляют практически по всем направлениям. Но что самое главное, это то, что сельское хозяйство в целом стало у нас, кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что это произойдет, а это произошло, стало одним из локомотивов движения всей экономики вперед", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент добавил, что такого результата не будет, если постоянно не уделять этому вопросу должного внимания и не поддерживать сельские территории и людей, которые на них проживают.
"У нас программа соответствующая есть. Я вас прошу вместе с правительством, так же как и других руководителей регионов, дорабатывать вопросы, связанные с социальным развитием села. Там есть определенные проблемные зоны, которые нужно обеспечивать соответствующим финансированием", - сказал Путин, обращаясь к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву
.
"Сейчас правительство работает над этим, но если внимания со стороны руководителей регионов не будет, то тогда и решения должного, на должном уровне с нужным качеством, тоже будет добиться трудно. Поэтому прошу вас этому внимание уделять первостепенное", - заключил президент.