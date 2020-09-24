Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/sber-1577718370.html
Вселенная "Сбер": новый логотип, офисы без касс и другие новации
Сбербанк в четверг представил масштабное обновление своего бизнеса: экосистема банка стала официально называться "Сбер", отделения останутся без касс, но смогут РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:40
2020-09-24T16:40
сбермаркет
сбербанк россии
герман греф
москва
новости компаний - экономика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577711159_0:0:2967:1669_1400x0_80_0_0_e18a7803842c530560c34d7ca687edc1.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанк</a> в четверг представил масштабное обновление своего бизнеса: экосистема банка стала официально называться "Сбер", отделения останутся без касс, но смогут узнавать клиента по лицу, а группа вступает в технологическую "гонку" - выпускает собственные умные девайсы и целое семейство виртуальных помощников.По его емкому выражению, клиентов теперь ждет целая "вселенная сервисов".<a href="https://ria.ru/person_German_Gref" target="_blank">Греф</a> еще в конце 2017 года заявил, что Сбербанк больше не может оставаться только банком, поскольку на пятки финансовым организациям уже тогда вовсю наступали технологические компании. Тогда он пообещал акционерам, что банк превратится в универсальную технологическую компанию: будет бороться с гигантами из Силиконовой долины и "есть их завтрак", но никак не наоборот.<strong>ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ</strong>Группа начала презентацию с представления своего нового логотипа: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете. Названия большинства компаний экосистемы теперь будут начинаться с этого элемента, а вторая часть будет отражать суть услуги или отрасль, например "СберЗдоровье" или "СберЗвук".Сбербанк не стал раскрывать стоимость ребрендинга, однако рассказал, что дополнительные расходы на внедрение бренда составят за пять-шесть лет 2,5 миллиарда рублей. При этом в группе подчеркнули, что в России ребрендинг будет проходить постепенно, в белорусской и казахстанской "дочках" к этому приступят не раньше следующего года, графика по другим странам пока нет.Группа обновляет и формат офиса: в нем не будет бронестекол и касс, но появятся постаматы, в которых можно будет получить посылку, а все вопросы можно будет решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе. При этом клиенту не нужно даже брать с собой паспорт - система биометрии узнает его по лицу и поможет осуществить операции. Первый такой офис в понедельник откроется в Москве, а уже в следующем году в каждом регионе появится по два-три таких отделений.Сбербанк представил и новый банкомат, экран которого похож на смартфон: на нем можно узнать о новых продуктах, услугах, вызвать такси, купить билет или даже заказать еду. При этом забывчивым клиентам банковская карта не понадобится - идентификацию в устройстве можно будет пройти по лицу, а для команд использовать голос.Озвученной Грефом задаче "Сбера" решать все насущные задачи клиентов поспособствует запускаемая подписка. Пока в нее входят онлайн-кинотеатр Оkko, стриминговый аудиосервис "СберЗвук", доставка продуктов из популярных магазинов в "СберМаркете", место на облачном хранилище "СберДиск", а также скидки на мобильную связь от "СберМобайла" и сервисы совместного предприятия "Сбера" и Mail.ru - Delivery Club и "Ситимобил". В будущем будут добавляться новые сервисы, а вариантов подписки станет больше.<strong>УМНЫЕ ДЕВАЙСЫ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ</strong>"Сбер" к презентации подготовил и несколько технологических новинок. Греф сообщил, что теперь в банке будет "работать" эмоциональное семейство виртуальных ассистентов "Салют". Помощники могут выполнить команды или поручения, включить фильм, поговорить на различные темы, активно интересуются предпочтениями и интересами клиента. Ассистенты помогут и с финансовыми вопросами, обещают в группе.В семействе "прописано" три персонажа: Сбер, Афина и Джой. "Пользователь может выбрать себе ассистента по духу и сменить его в любой момент", - пояснил главный конструктор и гендиректор SberDevices Константин Круглов.Эти ассистенты должны появиться и в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" после обновления. Они умеют отправлять переводы и пополнять мобильный, но продолжают учиться. При этом "Сбер" предупреждает: если ассистенты не появятся сразу после обновления, нужно подождать несколько дней: "им нужно немного времени, чтобы привыкнуть и выйти из тени". Корреспондент РИА Новости после обновления приложения ассистента найти не смог.Живут эти помощники в умных устройствах "Сбера". Одним из них является ТВ-приставка SberBox с голосовым управлением, которая позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы и видео, а также делегировать различные задачи виртуальному помощнику. Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: если понравился костюм героя, то приставку можно попросить найти такой же или похожий в магазинах партнеров. Пользователи также смогут слушать музыку через "СберЗвук" и играть в&nbsp; популярные мобильные игры на большом экране, обещает банк.Вторым умным девайсом, который был презентован в четверг, стал смарт-дисплей SberPortal, которым можно управлять с помощью жестов или голоса. Встроенный виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. При этом в группе обещают, что девайс абсолютно безопасный: микрофоны в нем можно отключить, камеру закрыть специальной магнитной крышкой, а видео воспроизводится только на устройстве, без передачи данных на облако.При этом "Сбер" не намерен останавливаться на достигнутом - в планах банка разработать "умный дом".Представленные инновации и продукты должны помочь "Сберу" нарастить доходы от экосистемы. "Мы долгосрочно считаем, что небанковские сервисы должны составлять существенную долю в доходах и существенным образом влиять на капитализацию нашей компании. Мы думаем, что в каком-то долгосрочно обозримом, тем не менее, будущем мы бы хотели, чтобы 20% или 30% доходов, которые мы получаем, мы получали не от банковских продуктов и сервисов", - поделился ожиданиями первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
https://ria.ru/20200924/bankomat-1577695574.html
https://ria.ru/20200714/1574316709.html
https://realty.ria.ru/20200924/sber-1577703147.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577711159_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_07b6e9ceccc12d45c72f155f72c839e0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбермаркет, сбербанк россии, герман греф, москва, новости компаний - экономика, экономика

Вселенная "Сбер": новый логотип, офисы без касс и другие новации

16:40 24.09.2020
1186
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНовый логотип Сбербанка в холле отделения в Оружейном переулке в Москве
Новый логотип Сбербанка в холле отделения в Оружейном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сбербанк в четверг представил масштабное обновление своего бизнеса: экосистема банка стала официально называться "Сбер", отделения останутся без касс, но смогут узнавать клиента по лицу, а группа вступает в технологическую "гонку" - выпускает собственные умные девайсы и целое семейство виртуальных помощников.

"В этот год, год масштабных изменений, новых привычек, новых норм, Сбербанк меняется сам, становясь больше для человека, чем финансовый помощник, становясь помощником по жизни, для решения всех его насущных задач каждый день. Зачем? Сегодня, чтобы оставаться близким и полезным, не достаточно реагировать уже на существующие потребности, нужно приходить туда, где возникают новые. Поэтому мы идем в новые индустрии, делаем их удобнее, привычнее и доступнее. Встречайте "Сбер", - такими словами открыл презентацию глава Сбербанка Герман Греф.

По его емкому выражению, клиентов теперь ждет целая "вселенная сервисов".
Греф еще в конце 2017 года заявил, что Сбербанк больше не может оставаться только банком, поскольку на пятки финансовым организациям уже тогда вовсю наступали технологические компании. Тогда он пообещал акционерам, что банк превратится в универсальную технологическую компанию: будет бороться с гигантами из Силиконовой долины и "есть их завтрак", но никак не наоборот.
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ
Группа начала презентацию с представления своего нового логотипа: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете. Названия большинства компаний экосистемы теперь будут начинаться с этого элемента, а вторая часть будет отражать суть услуги или отрасль, например "СберЗдоровье" или "СберЗвук".
Сбербанк не стал раскрывать стоимость ребрендинга, однако рассказал, что дополнительные расходы на внедрение бренда составят за пять-шесть лет 2,5 миллиарда рублей. При этом в группе подчеркнули, что в России ребрендинг будет проходить постепенно, в белорусской и казахстанской "дочках" к этому приступят не раньше следующего года, графика по другим странам пока нет.
Группа обновляет и формат офиса: в нем не будет бронестекол и касс, но появятся постаматы, в которых можно будет получить посылку, а все вопросы можно будет решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе. При этом клиенту не нужно даже брать с собой паспорт - система биометрии узнает его по лицу и поможет осуществить операции. Первый такой офис в понедельник откроется в Москве, а уже в следующем году в каждом регионе появится по два-три таких отделений.
Новый банкомат Сбера. Кадр онлайн-трансляции - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 11:13
"Сбер" представил банкомат, понимающий голос
Сбербанк представил и новый банкомат, экран которого похож на смартфон: на нем можно узнать о новых продуктах, услугах, вызвать такси, купить билет или даже заказать еду. При этом забывчивым клиентам банковская карта не понадобится - идентификацию в устройстве можно будет пройти по лицу, а для команд использовать голос.
Озвученной Грефом задаче "Сбера" решать все насущные задачи клиентов поспособствует запускаемая подписка. Пока в нее входят онлайн-кинотеатр Оkko, стриминговый аудиосервис "СберЗвук", доставка продуктов из популярных магазинов в "СберМаркете", место на облачном хранилище "СберДиск", а также скидки на мобильную связь от "СберМобайла" и сервисы совместного предприятия "Сбера" и Mail.ru - Delivery Club и "Ситимобил". В будущем будут добавляться новые сервисы, а вариантов подписки станет больше.
УМНЫЕ ДЕВАЙСЫ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ
"Сбер" к презентации подготовил и несколько технологических новинок. Греф сообщил, что теперь в банке будет "работать" эмоциональное семейство виртуальных ассистентов "Салют". Помощники могут выполнить команды или поручения, включить фильм, поговорить на различные темы, активно интересуются предпочтениями и интересами клиента. Ассистенты помогут и с финансовыми вопросами, обещают в группе.
В семействе "прописано" три персонажа: Сбер, Афина и Джой. "Пользователь может выбрать себе ассистента по духу и сменить его в любой момент", - пояснил главный конструктор и гендиректор SberDevices Константин Круглов.
Эти ассистенты должны появиться и в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" после обновления. Они умеют отправлять переводы и пополнять мобильный, но продолжают учиться. При этом "Сбер" предупреждает: если ассистенты не появятся сразу после обновления, нужно подождать несколько дней: "им нужно немного времени, чтобы привыкнуть и выйти из тени". Корреспондент РИА Новости после обновления приложения ассистента найти не смог.
Врач изучает томограмму легких - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 10:47
SberCloud и СберЗдоровье запустили пилотный сервис ИИ-диагностики легких
Живут эти помощники в умных устройствах "Сбера". Одним из них является ТВ-приставка SberBox с голосовым управлением, которая позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы и видео, а также делегировать различные задачи виртуальному помощнику. Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: если понравился костюм героя, то приставку можно попросить найти такой же или похожий в магазинах партнеров. Пользователи также смогут слушать музыку через "СберЗвук" и играть в  популярные мобильные игры на большом экране, обещает банк.
Вторым умным девайсом, который был презентован в четверг, стал смарт-дисплей SberPortal, которым можно управлять с помощью жестов или голоса. Встроенный виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. При этом в группе обещают, что девайс абсолютно безопасный: микрофоны в нем можно отключить, камеру закрыть специальной магнитной крышкой, а видео воспроизводится только на устройстве, без передачи данных на облако.
При этом "Сбер" не намерен останавливаться на достигнутом - в планах банка разработать "умный дом".
Представленные инновации и продукты должны помочь "Сберу" нарастить доходы от экосистемы. "Мы долгосрочно считаем, что небанковские сервисы должны составлять существенную долю в доходах и существенным образом влиять на капитализацию нашей компании. Мы думаем, что в каком-то долгосрочно обозримом, тем не менее, будущем мы бы хотели, чтобы 20% или 30% доходов, которые мы получаем, мы получали не от банковских продуктов и сервисов", - поделился ожиданиями первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
Отделение Сбербанка в селе Чибит в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 13:13
"Сбер" не будет сокращать сеть сельских офисов
300018
Обсудить0
СбермаркетСбербанк РоссииГерман ГрефМоскваНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Рекомендуем
Стенд компании Mail.ru Group
Mail.ru ответил Тинькову на слова о покупке Сбербанком
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Сбербанк представил новый бренд Сбер
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Нижегородский фонд развития промышленности стал одним из лучших в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Тиньков похвалил Мишустина и пообещал придумать Грефу другую должность
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ оценил серьезность последствий пандемии для мировой экономики
Вывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Греф объяснил значение нового логотипа Сбербанка
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов
Путин попросил глав регионов лично заниматься борьбой с безработицей
Смартфон
Муж раскрыл измену жены благодаря вентилятору
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Росстат рассказал о росте цен на бензин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
"Чокнутым либералам" не простили их "морального империализма"
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья на церемонии прощания с судьей Верховного суда Рут Гинзбург в Вашингтоне
Толпа освистала Трампа и его жену
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
Источник раскрыл рекомендации для пожилых москвичей с 1 октября
София Конкина
Стали известны подробности гибели дочери Конкина
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Путин назвал результаты в сельском хозяйстве впечатляющими
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
РФПИ рассказал о ценообразовании на российскую вакцину для других стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния