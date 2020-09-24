https://ria.ru/20200924/sber-1577718370.html

Вселенная "Сбер": новый логотип, офисы без касс и другие новации

Сбербанк в четверг представил масштабное обновление своего бизнеса: экосистема банка стала официально называться "Сбер", отделения останутся без касс, но смогут РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T16:40

2020-09-24T16:40

2020-09-24T16:40

сбермаркет

сбербанк россии

герман греф

москва

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экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанк</a> в четверг представил масштабное обновление своего бизнеса: экосистема банка стала официально называться "Сбер", отделения останутся без касс, но смогут узнавать клиента по лицу, а группа вступает в технологическую "гонку" - выпускает собственные умные девайсы и целое семейство виртуальных помощников.По его емкому выражению, клиентов теперь ждет целая "вселенная сервисов".<a href="https://ria.ru/person_German_Gref" target="_blank">Греф</a> еще в конце 2017 года заявил, что Сбербанк больше не может оставаться только банком, поскольку на пятки финансовым организациям уже тогда вовсю наступали технологические компании. Тогда он пообещал акционерам, что банк превратится в универсальную технологическую компанию: будет бороться с гигантами из Силиконовой долины и "есть их завтрак", но никак не наоборот.<strong>ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ</strong>Группа начала презентацию с представления своего нового логотипа: это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в зеленом цвете. Названия большинства компаний экосистемы теперь будут начинаться с этого элемента, а вторая часть будет отражать суть услуги или отрасль, например "СберЗдоровье" или "СберЗвук".Сбербанк не стал раскрывать стоимость ребрендинга, однако рассказал, что дополнительные расходы на внедрение бренда составят за пять-шесть лет 2,5 миллиарда рублей. При этом в группе подчеркнули, что в России ребрендинг будет проходить постепенно, в белорусской и казахстанской "дочках" к этому приступят не раньше следующего года, графика по другим странам пока нет.Группа обновляет и формат офиса: в нем не будет бронестекол и касс, но появятся постаматы, в которых можно будет получить посылку, а все вопросы можно будет решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе. При этом клиенту не нужно даже брать с собой паспорт - система биометрии узнает его по лицу и поможет осуществить операции. Первый такой офис в понедельник откроется в Москве, а уже в следующем году в каждом регионе появится по два-три таких отделений.Сбербанк представил и новый банкомат, экран которого похож на смартфон: на нем можно узнать о новых продуктах, услугах, вызвать такси, купить билет или даже заказать еду. При этом забывчивым клиентам банковская карта не понадобится - идентификацию в устройстве можно будет пройти по лицу, а для команд использовать голос.Озвученной Грефом задаче "Сбера" решать все насущные задачи клиентов поспособствует запускаемая подписка. Пока в нее входят онлайн-кинотеатр Оkko, стриминговый аудиосервис "СберЗвук", доставка продуктов из популярных магазинов в "СберМаркете", место на облачном хранилище "СберДиск", а также скидки на мобильную связь от "СберМобайла" и сервисы совместного предприятия "Сбера" и Mail.ru - Delivery Club и "Ситимобил". В будущем будут добавляться новые сервисы, а вариантов подписки станет больше.<strong>УМНЫЕ ДЕВАЙСЫ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ</strong>"Сбер" к презентации подготовил и несколько технологических новинок. Греф сообщил, что теперь в банке будет "работать" эмоциональное семейство виртуальных ассистентов "Салют". Помощники могут выполнить команды или поручения, включить фильм, поговорить на различные темы, активно интересуются предпочтениями и интересами клиента. Ассистенты помогут и с финансовыми вопросами, обещают в группе.В семействе "прописано" три персонажа: Сбер, Афина и Джой. "Пользователь может выбрать себе ассистента по духу и сменить его в любой момент", - пояснил главный конструктор и гендиректор SberDevices Константин Круглов.Эти ассистенты должны появиться и в мобильном приложении "Сбербанк онлайн" после обновления. Они умеют отправлять переводы и пополнять мобильный, но продолжают учиться. При этом "Сбер" предупреждает: если ассистенты не появятся сразу после обновления, нужно подождать несколько дней: "им нужно немного времени, чтобы привыкнуть и выйти из тени". Корреспондент РИА Новости после обновления приложения ассистента найти не смог.Живут эти помощники в умных устройствах "Сбера". Одним из них является ТВ-приставка SberBox с голосовым управлением, которая позволяет смотреть ТВ-каналы, фильмы и видео, а также делегировать различные задачи виртуальному помощнику. Некоторые фильмы поддерживают функцию видеошопинга: если понравился костюм героя, то приставку можно попросить найти такой же или похожий в магазинах партнеров. Пользователи также смогут слушать музыку через "СберЗвук" и играть в популярные мобильные игры на большом экране, обещает банк.Вторым умным девайсом, который был презентован в четверг, стал смарт-дисплей SberPortal, которым можно управлять с помощью жестов или голоса. Встроенный виртуальный ассистент умеет идентифицировать своих пользователей и в зависимости от этого предлагать соответствующий контент. При этом в группе обещают, что девайс абсолютно безопасный: микрофоны в нем можно отключить, камеру закрыть специальной магнитной крышкой, а видео воспроизводится только на устройстве, без передачи данных на облако.При этом "Сбер" не намерен останавливаться на достигнутом - в планах банка разработать "умный дом".Представленные инновации и продукты должны помочь "Сберу" нарастить доходы от экосистемы. "Мы долгосрочно считаем, что небанковские сервисы должны составлять существенную долю в доходах и существенным образом влиять на капитализацию нашей компании. Мы думаем, что в каком-то долгосрочно обозримом, тем не менее, будущем мы бы хотели, чтобы 20% или 30% доходов, которые мы получаем, мы получали не от банковских продуктов и сервисов", - поделился ожиданиями первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

https://ria.ru/20200924/bankomat-1577695574.html

https://ria.ru/20200714/1574316709.html

https://realty.ria.ru/20200924/sber-1577703147.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбермаркет, сбербанк россии, герман греф, москва, новости компаний - экономика, экономика