https://ria.ru/20200924/sber-1577712776.html

Сбербанк представил новый бренд Сбер

Сбербанк официально представил свой новый логотип. Это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри, рядом с которой расположено... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:18

2020-09-24T15:18

2020-09-25T01:04

сбербанк россии

герман греф

новости компаний - экономика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577705057_0:363:2834:1957_1400x0_80_0_0_edd9815dc5290452cb5c3edd76943805.jpg

<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> официально представил свой новый логотип. Это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри, рядом с которой расположено слово "Сбер", также зеленого цвета.Каждая компания экосистемы (сети бизнесов) получит собственный цвет в логотипе. Вторая часть названия сервиса в сфере медицины "СберЗдоровье" будет иметь темно-розовый цвет, "СберЛизинг" и "СберСтрахование" — зеленый, а "СберРешения" — светло-синий.Глава Сбербанка <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a> отмечал, что компания становится все больше технологической, так как на протяжении нескольких лет выстраивает экосистему из сервисов во многих отраслях, в том числе медицины, телекоммуникаций, образования, электронной коммерции.В финансовой части компании бренд сохранится."Вселенная сервисов"Греф отметил, что новый логотип "Сбера" означает эволюцию из банка в целую "вселенную сервисов" для решения всех задач клиента.Глава компании пояснил, что галка — это символ целеустремленности и ориентированности на пользу для человека, а круг — символ сфокусированности на потребностях людей и создании комфорта и для них возможностей.Новые офисыСбербанк обновит формат офиса, заявил журналистам первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин.Рассказывая о новом формате, Ведяхин отметил, что клиенты также смогут купить кофейные зерна, после чего их доставят на дом.Также, по его словам, в будущем году "Сбер" запустит в каждом регионе два-три офиса в новом формате. Они будут в каждом областном центре, в ряде городов областного подчинения.Говоря о присутствии в сельской местности, Ведяхин заявил, что "Сбер" уже несколько лет не сокращал там сеть офисов и в будущем не планирует этого делать.Сеть офисов "Сбера" насчитывает 14 167 офисов, при этом в августе их число выросло на 35.Затраты на ребрендингВ Сбербанке не стали раскрывать расходы на ребрендинг, но отметили, что дальнейшие затраты на внедрение нового имиджа будут осуществляться на протяжении нескольких лет. При этом радикальных инвестиций на эти цели направлять не планируют.Сначала поменяют все цифровые и электронные каналы, интернет-сайты. Банкоматы будут заменены на новые по мере их износа. Также на протяжении нескольких лет заменят вывески на отделениях. Пластиковые карты клиентов продолжат действовать до срока их окончания. Офисная полиграфия и материалы будут заменяться по мере необходимости. Как отметили в банке, все это не потребует дополнительных затрат.Также не планируется выделять значительных расходов на имиджевую рекламу. Существенными будут лишь затраты на замену крышных конструкций на ключевых офисах в крупных городах.По данным компании, сумма дополнительных расходов на внедрение нового бренда, сверх обычной деятельности, составит порядка 2,5 миллиарда рублей в течение пяти-шести лет.Новый стиль разработали в 2017-2018 годах. Сбербанк тогда взял курс на формирование так называемой экосистемы. Компании помогало международное брендинговое агентство Landor & Fitch при активном участии российских дизайн-студий — таких, как "Щука", "Паратайп", Superdesigners, Media.Work и других.

https://ria.ru/20200924/sberbank-1577700266.html

https://realty.ria.ru/20200924/sber-1577703167.html

https://realty.ria.ru/20200924/sberbank-1577700188.html

https://ria.ru/20200924/prilozhenie-1577698728.html

a.yast Собственный Банк Единой России (СБЕР) 85

Юлия Толку от их ребрендинга? Мама пошла с Сбер, снять деньги с вклада. Сорок минут в духоте, да еще в маске сидеть надо. Вышла уставшая. Пошли в соседний банк класть деньги. Кондиционер работает, посетители с детьми в отдельной очереди, ребенку предложили сока, нам дали по бутылочке воды. Понятно, что в сбере у нас всегда куча народу, прежде всего пенсионеры. Но надо думать о клиентах. Чтобы кому в банкомат - отдельно, кому платежи - отдельно, кому вклады - тоже отдельно. А не вся толпа на одном маленьком пространстве, в духоте. 83

27

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, герман греф, новости компаний - экономика, экономика