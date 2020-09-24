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https://ria.ru/20200924/sber-1577712776.html
Сбербанк представил новый бренд Сбер
Сбербанк официально представил свой новый логотип. Это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри, рядом с которой расположено... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:18
2020-09-25T01:04
сбербанк россии
герман греф
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> официально представил свой новый логотип. Это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри, рядом с которой расположено слово "Сбер", также зеленого цвета.Каждая компания экосистемы (сети бизнесов) получит собственный цвет в логотипе. Вторая часть названия сервиса в сфере медицины "СберЗдоровье" будет иметь темно-розовый цвет, "СберЛизинг" и "СберСтрахование" — зеленый, а "СберРешения" — светло-синий.Глава Сбербанка <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a> отмечал, что компания становится все больше технологической, так как на протяжении нескольких лет выстраивает экосистему из сервисов во многих отраслях, в том числе медицины, телекоммуникаций, образования, электронной коммерции.В финансовой части компании бренд сохранится."Вселенная сервисов"Греф отметил, что новый логотип "Сбера" означает эволюцию из банка в целую "вселенную сервисов" для решения всех задач клиента.Глава компании пояснил, что галка — это символ целеустремленности и ориентированности на пользу для человека, а круг — символ сфокусированности на потребностях людей и создании комфорта и для них возможностей.Новые офисыСбербанк обновит формат офиса, заявил журналистам первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин.Рассказывая о новом формате, Ведяхин отметил, что клиенты также смогут купить кофейные зерна, после чего их доставят на дом.Также, по его словам, в будущем году "Сбер" запустит в каждом регионе два-три офиса в новом формате. Они будут в каждом областном центре, в ряде городов областного подчинения.Говоря о присутствии в сельской местности, Ведяхин заявил, что "Сбер" уже несколько лет не сокращал там сеть офисов и в будущем не планирует этого делать.Сеть офисов "Сбера" насчитывает 14 167 офисов, при этом в августе их число выросло на 35.Затраты на ребрендингВ Сбербанке не стали раскрывать расходы на ребрендинг, но отметили, что дальнейшие затраты на внедрение нового имиджа будут осуществляться на протяжении нескольких лет. При этом радикальных инвестиций на эти цели направлять не планируют.Сначала поменяют все цифровые и электронные каналы, интернет-сайты. Банкоматы будут заменены на новые по мере их износа. Также на протяжении нескольких лет заменят вывески на отделениях. Пластиковые карты клиентов продолжат действовать до срока их окончания. Офисная полиграфия и материалы будут заменяться по мере необходимости. Как отметили в банке, все это не потребует дополнительных затрат.Также не планируется выделять значительных расходов на имиджевую рекламу. Существенными будут лишь затраты на замену крышных конструкций на ключевых офисах в крупных городах.По данным компании, сумма дополнительных расходов на внедрение нового бренда, сверх обычной деятельности, составит порядка 2,5 миллиарда рублей в течение пяти-шести лет.Новый стиль разработали в 2017-2018 годах. Сбербанк тогда взял курс на формирование так называемой экосистемы. Компании помогало международное брендинговое агентство Landor &amp; Fitch при активном участии российских дизайн-студий — таких, как "Щука", "Паратайп", Superdesigners, Media.Work и других.
https://ria.ru/20200924/sberbank-1577700266.html
https://realty.ria.ru/20200924/sber-1577703167.html
https://realty.ria.ru/20200924/sberbank-1577700188.html
https://ria.ru/20200924/prilozhenie-1577698728.html
Собственный Банк Единой России (СБЕР)
85
Толку от их ребрендинга? Мама пошла с Сбер, снять деньги с вклада. Сорок минут в духоте, да еще в маске сидеть надо. Вышла уставшая. Пошли в соседний банк класть деньги. Кондиционер работает, посетители с детьми в отдельной очереди, ребенку предложили сока, нам дали по бутылочке воды. Понятно, что в сбере у нас всегда куча народу, прежде всего пенсионеры. Но надо думать о клиентах. Чтобы кому в банкомат - отдельно, кому платежи - отдельно, кому вклады - тоже отдельно. А не вся толпа на одном маленьком пространстве, в духоте.
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сбербанк россии, герман греф, новости компаний - экономика, экономика

Сбербанк представил новый бренд Сбер

15:18 24.09.2020 (обновлено: 01:04 25.09.2020)
21896
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНовый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сбербанк официально представил свой новый логотип. Это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри, рядом с которой расположено слово "Сбер", также зеленого цвета.
Каждая компания экосистемы (сети бизнесов) получит собственный цвет в логотипе. Вторая часть названия сервиса в сфере медицины "СберЗдоровье" будет иметь темно-розовый цвет, "СберЛизинг" и "СберСтрахование" — зеленый, а "СберРешения" — светло-синий.
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Глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что компания становится все больше технологической, так как на протяжении нескольких лет выстраивает экосистему из сервисов во многих отраслях, в том числе медицины, телекоммуникаций, образования, электронной коммерции.
В финансовой части компании бренд сохранится.

"Вселенная сервисов"

Греф отметил, что новый логотип "Сбера" означает эволюцию из банка в целую "вселенную сервисов" для решения всех задач клиента.
Глава компании пояснил, что галка — это символ целеустремленности и ориентированности на пользу для человека, а круг — символ сфокусированности на потребностях людей и создании комфорта и для них возможностей.
"Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в том, чем мы занимаемся и чем мы полезны для клиента. И главное — мы взяли на себя амбициозную задачу экономить людям максимум времени благодаря нашим сервисам и продуктам", — подчеркнул Греф.
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Новые офисы

Сбербанк обновит формат офиса, заявил журналистам первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин.
"Мы упростили обслуживание, и поэтому никаких барьеров, никаких бронестекол – ничего такого. А система биометрии узнает вас по лицу и поможет осуществить операцию без паспорта. У нас даже касс нет: есть удобные круглые столики, за которыми вы можете обсудить с менеджерами все ваши вопросы и попить с менеджером кофе", — сообщил он на конференции компаний экосистемы.
Рассказывая о новом формате, Ведяхин отметил, что клиенты также смогут купить кофейные зерна, после чего их доставят на дом.
Также, по его словам, в будущем году "Сбер" запустит в каждом регионе два-три офиса в новом формате. Они будут в каждом областном центре, в ряде городов областного подчинения.
"Опять же, ребрендинг, затраты — все укладывается в бюджет, цифры – 2,2-2,5 миллиарда рублей, то, что мы говорили, мы подтверждаем", — сказал Ведяхин.
Говоря о присутствии в сельской местности, Ведяхин заявил, что "Сбер" уже несколько лет не сокращал там сеть офисов и в будущем не планирует этого делать.
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"Мы точно не планируем сокращать сельскую сеть наших офисов и уже несколько лет ее не сокращали. Больше того, мы увеличиваем доступность финансовых услуг за счет новых форматов обслуживания, допустим, как выдача наличных в магазинах", — отметил он.
Сеть офисов "Сбера" насчитывает 14 167 офисов, при этом в августе их число выросло на 35.

Затраты на ребрендинг

В Сбербанке не стали раскрывать расходы на ребрендинг, но отметили, что дальнейшие затраты на внедрение нового имиджа будут осуществляться на протяжении нескольких лет. При этом радикальных инвестиций на эти цели направлять не планируют.
Сначала поменяют все цифровые и электронные каналы, интернет-сайты. Банкоматы будут заменены на новые по мере их износа. Также на протяжении нескольких лет заменят вывески на отделениях. Пластиковые карты клиентов продолжат действовать до срока их окончания. Офисная полиграфия и материалы будут заменяться по мере необходимости. Как отметили в банке, все это не потребует дополнительных затрат.
Также не планируется выделять значительных расходов на имиджевую рекламу. Существенными будут лишь затраты на замену крышных конструкций на ключевых офисах в крупных городах.
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По данным компании, сумма дополнительных расходов на внедрение нового бренда, сверх обычной деятельности, составит порядка 2,5 миллиарда рублей в течение пяти-шести лет.
Новый стиль разработали в 2017-2018 годах. Сбербанк тогда взял курс на формирование так называемой экосистемы. Компании помогало международное брендинговое агентство Landor & Fitch при активном участии российских дизайн-студий — таких, как "Щука", "Паратайп", Superdesigners, Media.Work и других.
1481117159
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Сбербанк РоссииГерман ГрефНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Популярные комментарии
Собственный Банк Единой России (СБЕР)
24 сентября, 16:28
aa.yast
56901118
Толку от их ребрендинга? Мама пошла с Сбер, снять деньги с вклада. Сорок минут в духоте, да еще в маске сидеть надо. Вышла уставшая. Пошли в соседний банк класть деньги. Кондиционер работает, посетители с детьми в отдельной очереди, ребенку предложили сока, нам дали по бутылочке воды. Понятно, что в сбере у нас всегда куча народу, прежде всего пенсионеры. Но надо думать о клиентах. Чтобы кому в банкомат - отдельно, кому платежи - отдельно, кому вклады - тоже отдельно. А не вся толпа на одном маленьком пространстве, в духоте.
24 сентября, 15:48
ЮЮлия
6510419
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