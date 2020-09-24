Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577734415.html
США расширили санкционный список по Ирану
США внесли в санкционные списки двух граждан Ирана и четыре иранских организации, включая три тюрьмы, говорится на сайте американского минфина. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T21:53
2020-09-24T21:53
конфликт сша и ирана
министерство финансов сша
иран
сша
шираз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1400x0_80_0_0_1b3cac13c1bc0ef2f40970f54608c2c8.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> внесли в санкционные списки двух граждан <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и четыре иранских организации, включая три тюрьмы, говорится на сайте американского минфина.Один из внесенных в списки – судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати, второй – судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани.В число попавших под санкции организаций вошли Революционный суд города <a href="http://ria.ru/location_Shiraz/" target="_blank" data-auto="true">Шираз</a> и три тюрьмы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/1577574763.html
иран
сша
шираз
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_304:0:5175:3653_1400x0_80_0_0_8ebc46505255faadec520ae048f09015.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство финансов сша, иран, сша, шираз, в мире

США расширили санкционный список по Ирану

21:53 24.09.2020
424
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. США внесли в санкционные списки двух граждан Ирана и четыре иранских организации, включая три тюрьмы, говорится на сайте американского минфина.
Один из внесенных в списки – судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати, второй – судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани.
Иран, уран и урон: Вашингтон снова нападает на Тегеран и грозит другим - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 21:04Кардиограмма дня
Иран, уран и урон: Вашингтон снова нападает на Тегеран и грозит другим
В число попавших под санкции организаций вошли Революционный суд города Шираз и три тюрьмы.
551128
Обсудить0
Конфликт США и ИранаМинистерство финансов СШАИранСШАШиразВ мире
Рекомендуем
Молельный зал новой синагоги, построенной в Калининграде на месте разрушенной в Хрустальную ночь 1938 года
В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о планах вакцинации от коронавируса в Москве
Многоцелевой истребитель Су-27
Су-27 поднимался в воздух из-за летевшего над Польшей самолета ВВС США
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
Простуженная женщина
В Москве число больных ОРВИ и гриппом за три недели выросло в три раза
Вспышка на солнце
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
Карета скорой помощи в Чехии
В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
Президент США Дональд Трамп
В Белом доме рассказали, в каком случае Трамп признает результаты выборов
Памятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели
В Италии украли реликвию с кровью папы Иоанна Павла II
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совбезе ООН
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
В Госдуму внесли проект о штрафе за повторный ложный вызов скорой
Молекулы
Доказано, что жизнь могла возникнуть в результате химических реакций
Президент США Дональд Трамп
Племянница Трампа подала на него в суд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния