https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577734415.html

США расширили санкционный список по Ирану

США внесли в санкционные списки двух граждан Ирана и четыре иранских организации, включая три тюрьмы, говорится на сайте американского минфина. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T21:53

2020-09-24T21:53

2020-09-24T21:53

конфликт сша и ирана

министерство финансов сша

иран

сша

шираз

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> внесли в санкционные списки двух граждан <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и четыре иранских организации, включая три тюрьмы, говорится на сайте американского минфина.Один из внесенных в списки – судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати, второй – судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани.В число попавших под санкции организаций вошли Революционный суд города <a href="http://ria.ru/location_Shiraz/" target="_blank" data-auto="true">Шираз</a> и три тюрьмы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/1577574763.html

иран

сша

шираз

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, иран, сша, шираз, в мире