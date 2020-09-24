https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577726184.html

Лавров оценил попытки США восстановить санкции Совбеза ООН против Ирана

Попытки США восстановить санкции Совета безопасности ООН против Ирана не имеют никаких перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T18:11

2020-09-24T18:11

2020-09-24T20:49

россия

майк помпео

сергей лавров

совет безопасности оон

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Попытки <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> восстановить санкции Совета безопасности ООН против <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирана</a> не имеют никаких перспектив, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.В августе госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> передал председателю <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a> жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана.

https://ria.ru/20200921/zarif-1577571897.html

россия

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, сергей лавров, совет безопасности оон, иран, сша, в мире