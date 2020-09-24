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Лавров оценил попытки США восстановить санкции Совбеза ООН против Ирана
Попытки США восстановить санкции Совета безопасности ООН против Ирана не имеют никаких перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T18:11
2020-09-24T20:49
россия
майк помпео
сергей лавров
совет безопасности оон
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Попытки <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> восстановить санкции Совета безопасности ООН против <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирана</a> не имеют никаких перспектив, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.В августе госсекретарь США <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a> передал председателю <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">СБ ООН</a> жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана.
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россия
иран
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россия, майк помпео, сергей лавров, совет безопасности оон, иран, сша, в мире

Лавров оценил попытки США восстановить санкции Совбеза ООН против Ирана

18:11 24.09.2020 (обновлено: 20:49 24.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Попытки США восстановить санкции Совета безопасности ООН против Ирана не имеют никаких перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы слышали, что Соединенные Штаты заявили, что, несмотря на волю всего международного сообщества, они исходят из того, что санкции Совета безопасности ООН в отношении Ирана восстанавливаются по прихоти Вашингтона. Это попытки с незаконными средствами, они не имеют никакой перспективы", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ ООН жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 19:41
Иран оценил возможность возобновления отношений с США
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РоссияМайк ПомпеоСергей ЛавровСовет Безопасности ООНИранСШАВ мире
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