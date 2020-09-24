В Италии украли реликвию с кровью папы Иоанна Павла II
© AP Photo / Vincent MichelПамятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели
© AP Photo / Vincent Michel
РИМ, 24 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Сосуд с каплями крови папы Римского Иоанна Павла II украли из собора итальянского города Сполето, говорится в сообщении архиепархии Сполето-Норчи.
Пропажу реликвии, предоставляющей собой золотой крест с пузырьком внутри, служители кафедрального собора Сполето заметили в среду вечером, после чего вызвали на место карабинеров.
Архиепископ монсеньор Ренато Боккардо обратился к похитителям предмета культа с призывом вернуть его как можно скорее.
"C удивлением и болью мы узнали весть о похищении реликвии Иоанна Павла II. Это серьезный поступок, который вредит чувствам благочестия многих людей", - заявил церковный иерарх в видеообращении. Он выразил надежду, что кража не была совершена с целью требования выкупа.
Кароль Войтыла родился 18 мая 1920 года в польском городе Вадовице. Он был избран на Апостольский престол 16 октября 1978 года и принял папское имя Иоанн Павел II. Он стал одним из самых молодых понтификов в истории католицизма и первым папой славянского происхождения. Его понтификат, продолжавшийся более 26 лет, является третьим по продолжительности за всю историю церкви. В апреле 2014 года он был канонизирован папой Римским Франциском. После его смерти в 2005 году в Италии остались как минимум три реликвии с его кровью. Одну из них украли в провинции Ровиго в апреле прошлого года.