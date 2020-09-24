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https://ria.ru/20200924/relikviya-1577732461.html
В Италии украли реликвию с кровью папы Иоанна Павла II
Сосуд с каплями крови папы Римского Иоанна Павла II украли из собора итальянского города Сполето, говорится в сообщении архиепархии Сполето-Норчи. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:45
2020-09-24T20:45
вадовице
иоанн павел ii (кароль войтыла)
италия
в мире
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<strong>РИМ, 24 сен – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Сосуд с каплями крови папы Римского <a href="http://ria.ru/person_Ioann_Pavel_II/" target="_blank">Иоанна Павла II</a> украли из собора итальянского города Сполето, говорится в сообщении архиепархии Сполето-Норчи.Пропажу реликвии, предоставляющей собой золотой крест с пузырьком внутри, служители кафедрального собора Сполето заметили в среду вечером, после чего вызвали на место карабинеров.Архиепископ монсеньор Ренато Боккардо обратился к похитителям предмета культа с призывом вернуть его как можно скорее."C удивлением и болью мы узнали весть о похищении реликвии Иоанна Павла II. Это серьезный поступок, который вредит чувствам благочестия многих людей", - заявил церковный иерарх в видеообращении. Он выразил надежду, что кража не была совершена с целью требования выкупа.Кароль Войтыла родился 18 мая 1920 года в польском городе <a href="http://ria.ru/location_Wadowice/" target="_blank" data-auto="true">Вадовице</a>. Он был избран на Апостольский престол 16 октября 1978 года и принял папское имя Иоанн Павел II. Он стал одним из самых молодых понтификов в истории католицизма и первым папой славянского происхождения. Его понтификат, продолжавшийся более 26 лет, является третьим по продолжительности за всю историю церкви. В апреле 2014 года он был канонизирован папой Римским Франциском. После его смерти в 2005 году в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> остались как минимум три реликвии с его кровью. Одну из них украли в провинции Ровиго в апреле прошлого года.
https://ria.ru/20200622/1573314767.html
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вадовице
италия
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РИА Новости
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вадовице, иоанн павел ii (кароль войтыла), италия, в мире

В Италии украли реликвию с кровью папы Иоанна Павла II

20:45 24.09.2020
626
© AP Photo / Vincent MichelПамятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели
Памятник в честь Папы Римского Иоанна Павла II работы Зураба Церетели - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© AP Photo / Vincent Michel
Читать ria.ru в
РИМ, 24 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Сосуд с каплями крови папы Римского Иоанна Павла II украли из собора итальянского города Сполето, говорится в сообщении архиепархии Сполето-Норчи.
Пропажу реликвии, предоставляющей собой золотой крест с пузырьком внутри, служители кафедрального собора Сполето заметили в среду вечером, после чего вызвали на место карабинеров.
Архиепископ монсеньор Ренато Боккардо обратился к похитителям предмета культа с призывом вернуть его как можно скорее.
"C удивлением и болью мы узнали весть о похищении реликвии Иоанна Павла II. Это серьезный поступок, который вредит чувствам благочестия многих людей", - заявил церковный иерарх в видеообращении. Он выразил надежду, что кража не была совершена с целью требования выкупа.
Кароль Войтыла родился 18 мая 1920 года в польском городе Вадовице. Он был избран на Апостольский престол 16 октября 1978 года и принял папское имя Иоанн Павел II. Он стал одним из самых молодых понтификов в истории католицизма и первым папой славянского происхождения. Его понтификат, продолжавшийся более 26 лет, является третьим по продолжительности за всю историю церкви. В апреле 2014 года он был канонизирован папой Римским Франциском. После его смерти в 2005 году в Италии остались как минимум три реликвии с его кровью. Одну из них украли в провинции Ровиго в апреле прошлого года.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня, 16:29Религия и мировоззрение
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ВадовицеИоанн Павел II (Кароль Войтыла)ИталияВ мире
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