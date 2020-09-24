https://ria.ru/20200924/reki-1577702387.html

Названы причины увеличения водности российских рек

Специалисты отметили рост годового стока большинства крупнейших рек России, это происходит из-за роста количества осадков и зимних оттепелей, говорится в... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T13:04

2020-09-24T13:04

2020-09-24T13:04

россия

северный ледовитый океан

северный кавказ

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты отметили рост годового стока большинства крупнейших рек России, это происходит из-за роста количества осадков и зимних оттепелей, говорится в опубликованном в четверг докладе <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.В докладе отмечается, что годовой сток большинства крупнейших рек России в последнее тридцатилетие в среднем выше, чем в предшествующее. Значительно увеличилась водность Волги, а также крупных рек, впадающих в <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Северный Ледовитый океан</a>."Основной причиной увеличения стока рек зимой на Европейской части России, по-видимому, является рост как количества осадков, так и повторяемости зимних оттепелей. В Приморье и на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a> увеличиваются частота и рост высоких уровней воды при дождевых паводках. Возрастают также частота и мощность наводнений, обусловленных заторами льда на реках Восточной Сибири", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200912/temperatura-1577141556.html

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россия

северный ледовитый океан

северный кавказ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный ледовитый океан, северный кавказ, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество