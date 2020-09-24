Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/reki-1577702387.html
Названы причины увеличения водности российских рек
Специалисты отметили рост годового стока большинства крупнейших рек России, это происходит из-за роста количества осадков и зимних оттепелей, говорится в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T13:04
2020-09-24T13:04
россия
северный ледовитый океан
северный кавказ
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155354/94/1553549481_0:308:3093:2048_1400x0_80_0_0_23f4e46a74e0f258f540ec8cfe34d691.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты отметили рост годового стока большинства крупнейших рек России, это происходит из-за роста количества осадков и зимних оттепелей, говорится в опубликованном в четверг докладе <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.В докладе отмечается, что годовой сток большинства крупнейших рек России в последнее тридцатилетие в среднем выше, чем в предшествующее. Значительно увеличилась водность Волги, а также крупных рек, впадающих в <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Северный Ледовитый океан</a>."Основной причиной увеличения стока рек зимой на Европейской части России, по-видимому, является рост как количества осадков, так и повторяемости зимних оттепелей. В Приморье и на <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северном Кавказе</a> увеличиваются частота и рост высоких уровней воды при дождевых паводках. Возрастают также частота и мощность наводнений, обусловленных заторами льда на реках Восточной Сибири", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200912/temperatura-1577141556.html
2
россия
северный ледовитый океан
северный кавказ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155354/94/1553549481_319:0:3050:2048_1400x0_80_0_0_78a8280714f849508fadd42651cbebdc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный ледовитый океан, северный кавказ, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

Названы причины увеличения водности российских рек

13:04 24.09.2020
1904
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Волгу
Вид с борта вертолета на реку Волгу - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Специалисты отметили рост годового стока большинства крупнейших рек России, это происходит из-за роста количества осадков и зимних оттепелей, говорится в опубликованном в четверг докладе Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации.
В докладе отмечается, что годовой сток большинства крупнейших рек России в последнее тридцатилетие в среднем выше, чем в предшествующее. Значительно увеличилась водность Волги, а также крупных рек, впадающих в Северный Ледовитый океан.
"Основной причиной увеличения стока рек зимой на Европейской части России, по-видимому, является рост как количества осадков, так и повторяемости зимних оттепелей. В Приморье и на Северном Кавказе увеличиваются частота и рост высоких уровней воды при дождевых паводках. Возрастают также частота и мощность наводнений, обусловленных заторами льда на реках Восточной Сибири", - говорится в сообщении.
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 16:39
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
1909305
Обсудить2
РоссияСеверный Ледовитый океанСеверный КавказФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
Рекомендуем
Деревья
Названо самое опасное погодное явление в России
Центр спутникового мониторинга на Шпицбергене
В Росгидромете рассказали о таянии льдов в Арктике
Теплая погода в Москве
Названы регионы России, где в XXI веке сильнее всего потеплеет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Песков рассказал, поздравил ли Путин Лукашенко с инаугурацией
Населенный пункт Свастика в штате Нью-Йорк. Скрин сервиса Google maps
Власти города Свастика в США проголосовали против изменения его названия
Врач изучает томограмму легких
Названы первые признаки поражения легких
София Конкина
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
Предприниматель Олег Тиньков
Тиньков предложил назначить Грефа премьер-министром
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Американские компании хотят инвестировать в российскую вакцину
Женщина возле мечети шейха Зайда. Абу-Даби, ОАЭ
Полиция Дубая вернула туристке потерянный бриллиант
Президент РФ Владимир Путин
Песков прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию
Бутылка с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный
Немецкие анализы по "делу Навального" могли сфабриковать, считает эксперт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии объяснил высылку российских дипломатов
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01В ГД разработают законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния