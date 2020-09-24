https://ria.ru/20200924/pytki-1577709388.html

Адвокат заявил, что на теле "Тесака" обнаружили следы пыток

Отец обнаружил на теле националиста Максима Марцинкевича (Тесака) следы пыток, у него нет нескольких ногтей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:30

2020-09-24T14:30

2020-09-24T14:30

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

алексей михальчик

следственный комитет россии (ск рф)

москва

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Отец обнаружил на теле националиста <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максима Марцинкевича</a> (Тесака) следы пыток, у него нет нескольких ногтей, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mikhalchik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Михальчик</a>."Отцу наконец-то показали тело, на нем гестаповские следы пыток - следы на голени, отсутствуют несколько ногтей", - заявил адвокат, представляющий интересы семьи Марцинкевича.Михальчик добавил, что у него есть претензии и к экспертизе.ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a>, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

https://ria.ru/20200917/tesak-1577413614.html

https://ria.ru/20200917/priznanie-1577395700.html

Ольга Занкова сейчас начнется отмазывание нацика... Папа для начала бы рассказал как он так воспитал сына... 97

Pawel Zverev тесаком пытали? 56

7

москва

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, алексей михальчик, следственный комитет россии (ск рф), москва, красноярск, происшествия