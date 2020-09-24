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Адвокат заявил, что на теле "Тесака" обнаружили следы пыток
Отец обнаружил на теле националиста Максима Марцинкевича (Тесака) следы пыток, у него нет нескольких ногтей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:30
2020-09-24T14:30
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
алексей михальчик
следственный комитет россии (ск рф)
москва
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Отец обнаружил на теле националиста <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максима Марцинкевича</a> (Тесака) следы пыток, у него нет нескольких ногтей, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mikhalchik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Михальчик</a>."Отцу наконец-то показали тело, на нем гестаповские следы пыток - следы на голени, отсутствуют несколько ногтей", - заявил адвокат, представляющий интересы семьи Марцинкевича.Михальчик добавил, что у него есть претензии и к экспертизе.ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a>, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20200917/tesak-1577413614.html
https://ria.ru/20200917/priznanie-1577395700.html
сейчас начнется отмазывание нацика... Папа для начала бы рассказал как он так воспитал сына...
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тесаком пытали?
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москва
красноярск
РИА Новости
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, алексей михальчик, следственный комитет россии (ск рф), москва, красноярск, происшествия

Адвокат заявил, что на теле "Тесака" обнаружили следы пыток

14:30 24.09.2020
23673
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМаксим Марцинкевич (Тесак) в суде
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отец обнаружил на теле националиста Максима Марцинкевича (Тесака) следы пыток, у него нет нескольких ногтей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
"Отцу наконец-то показали тело, на нем гестаповские следы пыток - следы на голени, отсутствуют несколько ногтей", - заявил адвокат, представляющий интересы семьи Марцинкевича.
Михальчик добавил, что у него есть претензии и к экспертизе.
ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.
Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 21:05
СМИ раскрыли содержание последнего письма "Тесака" возлюбленной
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 16:22
В СК назвали возможную причину самоубийства "Тесака"
138816639
Обсудить7
Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичАлексей МихальчикСледственный комитет России (СК РФ)МоскваКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
сейчас начнется отмазывание нацика... Папа для начала бы рассказал как он так воспитал сына...
24 сентября, 14:37
О Ольга Занкова
27012562
тесаком пытали?
24 сентября, 14:48
Pawel ZverevPawel Zverev
2801639
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