https://ria.ru/20200924/putin-gubernatory-1577710950.html

Путин дал новым губернаторам поручения по борьбе с COVID-19

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с губернаторами, избранными в единый день голосования в сентябре. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:04

2020-09-24T15:04

2020-09-24T17:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в режиме видеоконференции провел совещание с губернаторами, избранными в единый день голосования в сентябре.Разговор начался с эпидемиологической ситуации. Президент особо подчеркнул, что руководители субъектов несут за нее ответственность на своих территориях."Наступает осенняя пора, когда и проблемы гриппа, ОРВИ, вообще так называемых бытовых инфекций, они занимают очень серьезное место в нашей работе. Нужно обеспечить безопасность людей", — сказал Путин.Отметив, что Россия проходит через пандемию мягче, чем другие страны, из-за своевременно принятых мер, глава государства указал, что проблемы COVID-19 нельзя отодвигать на второй план.Эту работу, подчеркнул он, следует проводить "в высшей степени профессионально".Путин также указал, что, несмотря на сложности из-за коронавируса, необходимо продолжать восстанавливать нормальный деловой ритм, поддерживать промышленность, АПК, малый и средний бизнес, занятость и доходы людей.Президент поручил губернаторам обратить особое внимание на группы риска и разработать в каждом регионе комплексные программы "по сбережению людей старшего поколения", а также тех, кто входит в эти группы по любой причине, в том числе из-за хронических заболеваний.Глава государства выразил уверенность в том, что принимаемые меры приведут к улучшению ситуации, но подчеркнул, что само по себе это не произойдет. Он призвал новых губернаторов "вкалывать с предельной самоотдачей в работе и добиваться результатов — реальных результатов, ощутимых для жителей регионов"."Я еще раз всех вас поздравляю с результатами выборов. Они действительно являются впечатляющими, но в этой связи возникает очень важное обстоятельство, которое вы должны иметь в виду. Результат, который вы получили на выборах, связан с доверием, которое граждане вам оказали, и с ожиданиями результатов вашей работы. Не подведите тех людей, которые оказали вам такое высокое доверие", — заключил президент.В Единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского краев</a>, Чувашии, Камчатки, Коми, <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Костромской областей</a> и <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a>.Руководителей еще двух субъектов — НАО и ХМАО — выбрали региональные парламенты.

https://ria.ru/20200924/putin-1577707226.html

https://ria.ru/20200924/putin-1577707443.html

Kerk Krenston Интересно какое поручение он дал лукашенко, который, как мышь провёл подпольную инагурацию, даже сми в прямом эфире не работали 26

Арсений Новиков Хозяин. 20

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Не хотелось бы возвращаться к действовавшим весной ограничениям по коронавирусу" Расслабляться в ситуации с коронавирусом нельзя, возвращаться к ограничительным мерам в России очень бы не хотелось, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент проводит встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции. "Стоит только расслабиться - и ситуация может поменяться. Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", - сказал Путин. 2020-09-24T15:04 true PT0M17S

Путин: "Нельзя уводить проблемы с COVID-19 на второй план" Путин: "Нельзя уводить проблемы с COVID-19 на второй план" 2020-09-24T15:04 true PT0M58S

Путин поздравил новых губернаторов с избранием Президент России Владимир Путин поздравил новых губернаторов с избранием, рассчитывает, что они настроены "вкалывать" и работать с предельной самоотдачей, чтобы добиваться реальных, ощутимых для жителей регионов результатов. 2020-09-24T15:04 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, политика