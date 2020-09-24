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https://ria.ru/20200924/putin-1577714317.html
Эксперты назвали выдвижение Путина на премию мира заслуженным
Выдвижение президента России Владимира Путина на соискание Нобелевской премии заслуженно, но может создать вокруг имени российского лидера ажиотаж, который не... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:41
2020-09-24T15:41
россия
нобелевская премия мира
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Выдвижение президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> на соискание Нобелевской премии заслуженно, но может создать вокруг имени российского лидера ажиотаж, который не нужен, потому что он и так достаточно известен и узнаваем, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее стало известно, что академик, писатель Сергей Комков направил в Международный нобелевский комитет заявку на выдвижение Путина. После этого американская сторона выдвинула президента США Дональда Трампа, заявил Комков."Я думаю, что это абсолютно верное решение. Если кто и сделал за последние лет 20 на земном шаре для мира во всем мире, что называется, это президент Путин. Я поддерживаю эту инициативу абсолютно", - отметил политолог Марат Баширов.По его мнению, если бы за присуждение Нобелевской премии мира голосовало бы все население мира "по справедливости", "президент Путин победил бы с огромным отрывом".Однако выдвижение на премию мира в последнее время превратилось в информационный повод, и вызывает вокруг номинанта много обсуждений, тогда как российский лидер и так достаточно известен во всем мире, отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин."Считаю выдвижение нашего главы государства достаточно вредным с политтехнологической точки зрения. Потому что хайпа много, а смысла мало. Кто такой Путин, знают все, и какой смысл номинировать его на премию мира? ...Подобного рода номинации могут быть сделаны из лучших побуждений, но приводят, как правило, к очень серьезной демотивационной турбулентности вокруг политической персоны",- сказал эксперт.По его мнению, было бы более уместно выдвинуть Владимира Путина на соискание премии, когда он уже покинет пост президента.Выдвижение на соискание Нобелевской премии президента США Дональда Трампа Баширов назвал "более спорным решением".Норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Йедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года. По его мнению, президент США достоин этой награды за роль в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ."Хотя Трамп – единственный из последних семи президентов США, который не организовал новую войну. Он, правда, и не прекратил войны, которые организовывали его предшественники. Но это более спорное решение", - подчеркнул он.Мухин напомнил про "плачевный опыт получения нобелевской премии мира Бараком Обамой", который активно участвовал в вооруженных конфликтах."Вручение ему премии мира "авансом" не сработало, а очень сильно отразилось на репутации премии мира", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/putin-1577708819.html
https://ria.ru/20200924/premiya-1577706589.html
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россия, нобелевская премия мира, владимир путин, общество

Эксперты назвали выдвижение Путина на премию мира заслуженным

15:41 24.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия - 2020" и Армейских международных игр - 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Выдвижение президента России Владимира Путина на соискание Нобелевской премии заслуженно, но может создать вокруг имени российского лидера ажиотаж, который не нужен, потому что он и так достаточно известен и узнаваем, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее стало известно, что академик, писатель Сергей Комков направил в Международный нобелевский комитет заявку на выдвижение Путина. После этого американская сторона выдвинула президента США Дональда Трампа, заявил Комков.
"Я думаю, что это абсолютно верное решение. Если кто и сделал за последние лет 20 на земном шаре для мира во всем мире, что называется, это президент Путин. Я поддерживаю эту инициативу абсолютно", - отметил политолог Марат Баширов.
По его мнению, если бы за присуждение Нобелевской премии мира голосовало бы все население мира "по справедливости", "президент Путин победил бы с огромным отрывом".
Однако выдвижение на премию мира в последнее время превратилось в информационный повод, и вызывает вокруг номинанта много обсуждений, тогда как российский лидер и так достаточно известен во всем мире, отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 14:23Сказано в эфире
Есть конкретные дела. Политолог о выдвижении Путина на премию мираПрезидента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов прокомментировал инициативу.
"Считаю выдвижение нашего главы государства достаточно вредным с политтехнологической точки зрения. Потому что хайпа много, а смысла мало. Кто такой Путин, знают все, и какой смысл номинировать его на премию мира? ...Подобного рода номинации могут быть сделаны из лучших побуждений, но приводят, как правило, к очень серьезной демотивационной турбулентности вокруг политической персоны",- сказал эксперт.
По его мнению, было бы более уместно выдвинуть Владимира Путина на соискание премии, когда он уже покинет пост президента.
Выдвижение на соискание Нобелевской премии президента США Дональда Трампа Баширов назвал "более спорным решением".
Норвежский депутат, член Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Йедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира 2021 года. По его мнению, президент США достоин этой награды за роль в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.
"Хотя Трамп – единственный из последних семи президентов США, который не организовал новую войну. Он, правда, и не прекратил войны, которые организовывали его предшественники. Но это более спорное решение", - подчеркнул он.
Мухин напомнил про "плачевный опыт получения нобелевской премии мира Бараком Обамой", который активно участвовал в вооруженных конфликтах.
"Вручение ему премии мира "авансом" не сработало, а очень сильно отразилось на репутации премии мира", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 13:55
Автор заявки объяснил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
64630224
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РоссияНобелевская премия мираВладимир ПутинОбщество
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