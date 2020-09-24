https://ria.ru/20200924/putin-1577712566.html
Путин назвал результаты в сельском хозяйстве впечатляющими
Президент РФ Владимир Путин, заявил, что результаты в сельском хозяйстве России впечатляют. В четверг он провел встречу с избранными главами субъектов РФ в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:16
2020-09-24T15:16
2020-09-24T16:49
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577676324_0:0:2946:1657_1400x0_80_0_0_85af697fe474b9794b3e4bbf9e16ef5d.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимир Путин</a></u>, заявил, что результаты в сельском хозяйстве России впечатляют. В четверг он провел встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции."Хочу воспользоваться случаем, надеюсь, что такая возможность еще будет, но сейчас хочу поблагодарить селян за результаты работы в этом году. Они впечатляют практически по всем направлениям. Но что самое главное, это то, что сельское хозяйство в целом стало у нас, кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что это произойдет, а это произошло, стало одним из локомотивов движения всей экономики вперед", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20200707/1574024870.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577676324_126:0:2857:2048_1400x0_80_0_0_edbdbff3085d9af01dd4daa3b44b6dda.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика