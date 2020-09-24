https://ria.ru/20200924/putin-1577712566.html

Путин назвал результаты в сельском хозяйстве впечатляющими

Президент РФ Владимир Путин, заявил, что результаты в сельском хозяйстве России впечатляют. В четверг он провел встречу с избранными главами субъектов РФ в... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T15:16

2020-09-24T15:16

2020-09-24T16:49

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимир Путин</a></u>, заявил, что результаты в сельском хозяйстве России впечатляют. В четверг он провел встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции."Хочу воспользоваться случаем, надеюсь, что такая возможность еще будет, но сейчас хочу поблагодарить селян за результаты работы в этом году. Они впечатляют практически по всем направлениям. Но что самое главное, это то, что сельское хозяйство в целом стало у нас, кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что это произойдет, а это произошло, стало одним из локомотивов движения всей экономики вперед", - сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20200707/1574024870.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика