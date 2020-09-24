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Путин назвал результаты в сельском хозяйстве впечатляющими
Президент РФ Владимир Путин, заявил, что результаты в сельском хозяйстве России впечатляют. В четверг он провел встречу с избранными главами субъектов РФ в... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T15:16
2020-09-24T16:49
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимир Путин</a></u>, заявил, что результаты в сельском хозяйстве России впечатляют. В четверг он провел встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции."Хочу воспользоваться случаем, надеюсь, что такая возможность еще будет, но сейчас хочу поблагодарить селян за результаты работы в этом году. Они впечатляют практически по всем направлениям. Но что самое главное, это то, что сельское хозяйство в целом стало у нас, кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что это произойдет, а это произошло, стало одним из локомотивов движения всей экономики вперед", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20200707/1574024870.html
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россия
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россия, владимир путин, экономика

Путин назвал результаты в сельском хозяйстве впечатляющими

15:16 24.09.2020 (обновлено: 16:49 24.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявил, что результаты в сельском хозяйстве России впечатляют. В четверг он провел встречу с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.
"Хочу воспользоваться случаем, надеюсь, что такая возможность еще будет, но сейчас хочу поблагодарить селян за результаты работы в этом году. Они впечатляют практически по всем направлениям. Но что самое главное, это то, что сельское хозяйство в целом стало у нас, кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что это произойдет, а это произошло, стало одним из локомотивов движения всей экономики вперед", - сказал Путин в ходе встречи.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 18:53
Медведев назвал основные проблемы сельского хозяйства в России
5841108
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РоссияВладимир ПутинЭкономика
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