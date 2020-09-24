https://ria.ru/20200924/putin-1577707443.html

Путин призвал новых губернаторов реализовывать нацпроекты

Президент РФ Владимир Путин на встрече с новыми губернаторами заявил о необходимости действовать в нестандартных сложных ситуациях и реализовывать национальные... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:06

2020-09-24T14:06

2020-09-24T14:22

еврейская автономная область

севастополь

пермский край

россия

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с новыми губернаторами заявил о необходимости действовать в нестандартных сложных ситуациях и реализовывать национальные проекты.Путин традиционно встречается с избранными главами регионов. В этом году мероприятие проходит в режиме видеоконференции."Люди, конечно, связывают свои надежды на улучшение жизни в регионах, на решение и глобальных, и насущных проблем с вами, и уверен, вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы эти надежды оправдать. Перед нами, перед всей страной сейчас стоят масштабные задачи, имею в виду национальные проекты, достижение наших национальных целей развития. И действовать предстоит сейчас в нестандартной, весьма сложной ситуации", - сказал президент.В единый день голосования 13 сентября в России прошли выборы глав 18 регионов: Краснодарского и <a href="http://ria.ru/location_Permskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Пермского краев</a>, Чувашии, Камчатки, Коми, <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a>, а также Ростовской, Иркутской, Пермской, Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Брянской, Смоленской, Костромской и <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной областей</a>. Руководителей еще двух субъектов - НАО и ХМАО - выбрали региональные парламенты.

https://ria.ru/20200924/putin-1577707226.html

еврейская автономная область

севастополь

пермский край

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврейская автономная область, севастополь, пермский край, россия, владимир путин, политика