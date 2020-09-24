https://ria.ru/20200924/putin-1577707226.html

Путин оценил трехдневное голосование на выборах в сентябре

Трехдневное голосование на прошедших в сентябре региональных выборах позволило учесть мнение тех граждан, кто в силу разных причин не всегда добирается до... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:04

2020-09-24T14:04

2020-09-24T14:19

единый день голосования — 2020

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Трехдневное голосование на прошедших в сентябре региональных выборах позволило учесть мнение тех граждан, кто в силу разных причин не всегда добирается до избирательных участков, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с избранными губернаторами."На выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности, связанные с коронавирусной инфекцией, чтобы само участие в избирательном процессе было максимально безопасным для граждан. А трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до избирательного участка", - заявил Путин.

https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577206687.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика