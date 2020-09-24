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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200924/putin-1577707226.html
Путин оценил трехдневное голосование на выборах в сентябре
Трехдневное голосование на прошедших в сентябре региональных выборах позволило учесть мнение тех граждан, кто в силу разных причин не всегда добирается до... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:04
2020-09-24T14:19
единый день голосования — 2020
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Трехдневное голосование на прошедших в сентябре региональных выборах позволило учесть мнение тех граждан, кто в силу разных причин не всегда добирается до избирательных участков, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с избранными губернаторами."На выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности, связанные с коронавирусной инфекцией, чтобы само участие в избирательном процессе было максимально безопасным для граждан. А трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до избирательного участка", - заявил Путин.
https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577206687.html
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владимир путин, политика

Путин оценил трехдневное голосование на выборах в сентябре

14:04 24.09.2020 (обновлено: 14:19 24.09.2020)
338
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Трехдневное голосование на прошедших в сентябре региональных выборах позволило учесть мнение тех граждан, кто в силу разных причин не всегда добирается до избирательных участков, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами.
"На выборах были соблюдены все необходимые меры предосторожности, связанные с коронавирусной инфекцией, чтобы само участие в избирательном процессе было максимально безопасным для граждан. А трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до избирательного участка", - заявил Путин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 12:51Единый день голосования — 2020
Володин оценил целесообразность трехдневного голосования
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Единый день голосования — 2020Владимир ПутинПолитика
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