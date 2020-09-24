https://ria.ru/20200924/putin-1577700396.html

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:32

2020-09-24T12:32

2020-09-24T14:18

дональд трамп

сша

израиль

владимир путин

осло

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимира Путина</a> выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021.Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в <u><a href="http://ria.ru/location_Oslo/">Осло</a>,</u> еще 9 сентября направил писатель Сергей Комков. "Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета", — рассказал Комков на пресс-конференции "О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году".По словам академика, он внимательно следил за следованием заказного письма.Комков сообщил, что прием заявок на номинирование начинается в сентябре и завершается в октябре. До марта комитет будет их рассматривать, а в марте-апреле всем, кто присылал свои предложения, направят письма с уведомлением о том, что заявку приняли, рассмотрели и зарегистрировали. Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.

https://ria.ru/20200909/tramp-1576978879.html

lyuda.terenteva.55 Единственный из всех президентов кто , действительно, её достоин. 1483

Ибрагим Яблоков Путин - действительно достоин этой премии, и дело тут не в "Нобелевке". Он её уже получил, скромный, достойный чекист. Он начал, а мы продолжим. 944

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сша

израиль

осло

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, израиль, владимир путин, осло, в мире