https://ria.ru/20200924/putin-1577700396.html
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:32
2020-09-24T12:32
2020-09-24T14:18
дональд трамп
сша
израиль
владимир путин
осло
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимира Путина</a> выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021.Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в <u><a href="http://ria.ru/location_Oslo/">Осло</a>,</u> еще 9 сентября направил писатель Сергей Комков. "Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета", — рассказал Комков на пресс-конференции "О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году".По словам академика, он внимательно следил за следованием заказного письма.Комков сообщил, что прием заявок на номинирование начинается в сентябре и завершается в октябре. До марта комитет будет их рассматривать, а в марте-апреле всем, кто присылал свои предложения, направят письма с уведомлением о том, что заявку приняли, рассмотрели и зарегистрировали. Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.
https://ria.ru/20200909/tramp-1576978879.html
lyuda.terenteva.55
Единственный из всех президентов кто , действительно, её достоин.
1483
Ибрагим Яблоков
Путин - действительно достоин этой премии, и дело тут не в "Нобелевке". Он её уже получил, скромный, достойный чекист. Он начал, а мы продолжим.
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сша
израиль
осло
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, израиль, владимир путин, осло, в мире
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Президента России Владимира Путина
выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021.
Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в Осло,
еще 9 сентября направил писатель Сергей Комков.
"Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета", — рассказал Комков на пресс-конференции "О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году".
По словам академика, он внимательно следил за следованием заказного письма.
"В 15:07 по местному времени это заказное письмо было получено в Осло <...> и подписался один из секретарей Нобелевского комитета. После этой заявки началась буквально бешеная реакция с американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло, <...> быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации — Трампа", — отметил писатель.
Комков сообщил, что прием заявок на номинирование начинается в сентябре и завершается в октябре. До марта комитет будет их рассматривать, а в марте-апреле всем, кто присылал свои предложения, направят письма с уведомлением о том, что заявку приняли, рассмотрели и зарегистрировали.
Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.