Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200924/putin-1577700396.html
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T12:32
2020-09-24T14:18
дональд трамп
сша
израиль
владимир путин
осло
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577700894_0:361:2047:1512_1400x0_80_0_0_525cc961c6f659d7ee20284d3f24542d.jpg
<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимира Путина</a> выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021.Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в <u><a href="http://ria.ru/location_Oslo/">Осло</a>,</u> еще 9 сентября направил писатель Сергей Комков. "Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета", — рассказал Комков на пресс-конференции "О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году".По словам академика, он внимательно следил за следованием заказного письма.Комков сообщил, что прием заявок на номинирование начинается в сентябре и завершается в октябре. До марта комитет будет их рассматривать, а в марте-апреле всем, кто присылал свои предложения, направят письма с уведомлением о том, что заявку приняли, рассмотрели и зарегистрировали. Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.
https://ria.ru/20200909/tramp-1576978879.html
Единственный из всех президентов кто , действительно, её достоин.
1483
Путин - действительно достоин этой премии, и дело тут не в "Нобелевке". Он её уже получил, скромный, достойный чекист. Он начал, а мы продолжим.
944
445
сша
израиль
осло
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577700894_364:371:2047:1633_1400x0_80_0_0_d8b8084f12ad0f251a22c510def7b256.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, израиль, владимир путин, осло, в мире

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

12:32 24.09.2020 (обновлено: 14:18 24.09.2020)
687998
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021.
Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в Осло, еще 9 сентября направил писатель Сергей Комков.
"Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета", — рассказал Комков на пресс-конференции "О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году".
По словам академика, он внимательно следил за следованием заказного письма.

"В 15:07 по местному времени это заказное письмо было получено в Осло <...> и подписался один из секретарей Нобелевского комитета. После этой заявки началась буквально бешеная реакция с американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло, <...> быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации — Трампа", — отметил писатель.

Комков сообщил, что прием заявок на номинирование начинается в сентябре и завершается в октябре. До марта комитет будет их рассматривать, а в марте-апреле всем, кто присылал свои предложения, направят письма с уведомлением о том, что заявку приняли, рассмотрели и зарегистрировали.
Премия мира — одна из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. Ее присуждают человеку или организации за выдающийся вклад в укрепление мира.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 12:45
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
20253145831771025
Обсудить445
Дональд ТрампСШАИзраильВладимир ПутинОслоВ мире
Популярные комментарии
Единственный из всех президентов кто , действительно, её достоин.
24 сентября, 12:47
lyuda.terenteva.55lyuda.terenteva.55
1015444116290
Путин - действительно достоин этой премии, и дело тут не в "Нобелевке". Он её уже получил, скромный, достойный чекист. Он начал, а мы продолжим.
24 сентября, 13:56
ИЯИбрагим Яблоков
4691642699
Рекомендуем
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В Евросоюзе прокомментировали ответные санкции России
София Конкина
В Москве погибла дочь актера Владимира Конкина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии
Цветы у мечети Аль-Марджани в день празднования Курбан-Байрама в Казани
Мусульмане назвали города России, где больше всего не хватает мечетей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме не поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
"Чокнутым либералам" не простили их "морального империализма"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал ответы Берлина на запросы по Навальному несуразными
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Журналистка нашла нестыковки в деле Навального
Деревья
Названо самое опасное погодное явление в России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
Cолист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский
Умер народный артист России Вячеслав Войнаровский
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
"Стучатся в открытую дверь". Москва предостерегает США от крупной ошибки
Ребенок с высокой температурой
Мясников назвал самые опасные народные средства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:52Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента
02:20В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория
02:16Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы
02:06Назван срок хранения еды в морозилке
02:03Случайно победившая на выборах уборщица рассказала о своих планах
01:50Ургант пошутил над "тайной" инаугурацией Лукашенко
01:38Стало известно, при каком условии Рэдклифф вернется к роли Гарри Поттера
01:16В Сенате США предложили ввести санкции против России из-за Навального
01:03Роскосмос не "ревнует" космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США
00:18Вильфанд рассказал об аномальном тепле в большинстве регионов
23:57В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
23:50В Пензе оштрафовали мужчину, выбросившего кота с седьмого этажа
23:43Девочка больше восьми лет питалась одними чипсами и хлебом
23:43В Нижегородской области нашли тело пропавшей днем девятилетней девочки
23:18Facebook удалил три сети аккаунтов из России
22:37В Чехии от коронавируса за сутки умерло рекордное количество человек
22:36Разработчик "Новичка" высказался о виновниках инцидента с Навальным
22:08В Париже начали расследование утечки в СМИ разговора Путина и Макрона
22:05Во Франции выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
22:03В Москве заговорили на одном из самых редких в мире языков
Лента новостейМолния