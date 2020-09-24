https://ria.ru/20200924/pushkov-1577688031.html

Пушков ответил на слова Зеленского о стремлении России к "переделу мира"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы стремится к "переделу мира". РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T07:20

2020-09-24T07:20

2020-09-24T11:02

россия

мария захарова

алексей пушков

владимир зеленский

сша

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал заявления президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> о том, что Россия якобы стремится к "переделу мира".По его словам, "главный спец" по сферам влияния в мире известен "от Панамы до Японии". "И это не Россия", — подчеркнул сенатор.Ранее официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> назвала фантасмагорическими подобные заявления Зеленского, отметив, что Москва их отвергает и осуждает.

https://ria.ru/20200923/otnosheniya-1577646133.html

Damir Aliev раньше был юмористом, а сейчас просто клоун. и это не профессия. зачем в политику полез, Зельцман. ведь ты Вальцман версии 2.0. то же самое делаешь. санкции, умоляю введите санкции - хрипишь надрывно, придыхая сладострастно на слове "введите". уклоняешься от исполнения всех пунктов Минских соглашений, требуя добавить, убавить новые, или убрать старые и т.д. короче никакое "препiненне вогню на Донбассе" ты на самом деле и не хочешь (а ведь так славно обещал ликующей толпе поверивших тебе украинцев), а хочешь просто клянчить бабла. и много. и безвозвратно. 77

Денис Носков "Независимая" Украина еще не все продала разве Западу? 65

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россия

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, алексей пушков, владимир зеленский, сша, украина, в мире