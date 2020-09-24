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https://ria.ru/20200924/pushkov-1577688031.html
Пушков ответил на слова Зеленского о стремлении России к "переделу мира"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы стремится к "переделу мира". РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T07:20
2020-09-24T11:02
россия
мария захарова
алексей пушков
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал заявления президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> о том, что Россия якобы стремится к "переделу мира".По его словам, "главный спец" по сферам влияния в мире известен "от Панамы до Японии". "И это не Россия", — подчеркнул сенатор.Ранее официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> назвала фантасмагорическими подобные заявления Зеленского, отметив, что Москва их отвергает и осуждает.
https://ria.ru/20200923/otnosheniya-1577646133.html
раньше был юмористом, а сейчас просто клоун. и это не профессия. зачем в политику полез, Зельцман. ведь ты Вальцман версии 2.0. то же самое делаешь. санкции, умоляю введите санкции - хрипишь надрывно, придыхая сладострастно на слове "введите". уклоняешься от исполнения всех пунктов Минских соглашений, требуя добавить, убавить новые, или убрать старые и т.д. короче никакое "препiненне вогню на Донбассе" ты на самом деле и не хочешь (а ведь так славно обещал ликующей толпе поверивших тебе украинцев), а хочешь просто клянчить бабла. и много. и безвозвратно.
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"Независимая" Украина еще не все продала разве Западу?
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россия
сша
украина
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россия, мария захарова, алексей пушков, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Пушков ответил на слова Зеленского о стремлении России к "переделу мира"

07:20 24.09.2020 (обновлено: 11:02 24.09.2020)
17287
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы стремится к "переделу мира".

"Списал у Госдепа. Надо же объяснить, почему "независимая" Украина готова все отдать, лишь бы попасть в сферу влияния США?" — написал Пушков в твиттере.

По его словам, "главный спец" по сферам влияния в мире известен "от Панамы до Японии". "И это не Россия", — подчеркнул сенатор.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантасмагорическими подобные заявления Зеленского, отметив, что Москва их отвергает и осуждает.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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4961861417
Обсудить9
РоссияМария ЗахароваАлексей ПушковВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
раньше был юмористом, а сейчас просто клоун. и это не профессия. зачем в политику полез, Зельцман. ведь ты Вальцман версии 2.0. то же самое делаешь. санкции, умоляю введите санкции - хрипишь надрывно, придыхая сладострастно на слове "введите". уклоняешься от исполнения всех пунктов Минских соглашений, требуя добавить, убавить новые, или убрать старые и т.д. короче никакое "препiненне вогню на Донбассе" ты на самом деле и не хочешь (а ведь так славно обещал ликующей толпе поверивших тебе украинцев), а хочешь просто клянчить бабла. и много. и безвозвратно.
24 сентября, 07:58
Damir AlievDamir Aliev
7110104
"Независимая" Украина еще не все продала разве Западу?
24 сентября, 08:02
ДНДенис Носков
5840012
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