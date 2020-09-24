https://ria.ru/20200924/pugacheva-1577686956.html

Поклонники раскритиковали "странноватое" видео Пугачевой

Певицу Аллу Пугачеву раскритиковали в Сети из-за "странноватого видео". Ролик опубликован в инстаграме супруга Пугачевой, артиста Максима Галкина. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T02:37

2020-09-24T02:37

2020-09-24T11:50

культура

россия

шоу-бизнес

максим галкин

алла пугачева

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Певицу <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллу Пугачеву</a> раскритиковали в Сети из-за "странноватого видео". Ролик опубликован в <a href="https://www.instagram.com/maxgalkinru/" target="_blank">инстаграме</a> супруга Пугачевой, артиста <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максима Галкина</a>.На кадрах Пугачева едет в автомобиле и снимает себя фронтальной камерой телефона."Странноватое видео", — написал пользователь natl_max."Как бы ни молодилась, а все равно выглядит на свой биологический возраст. И даже немного неприятна", — выразил мнение an_tonio1899."Максим, не перебарщивай. Аллу все знают. Такие видео или фото могут вызвать обратный эффект", — считает nizamudingasanov."Как кукольный персонаж, уж простите!" — добавила skorniakova8081."При всем уважении и любви, это уже слишком. Алла Борисовна, остановитесь... Не узнать совсем", — заметила petrakova261.При этом многие поклонники встали на защиту певицы."Естественно, она не молода, но она прекрасна для своего возраста, которого, кстати, не скрывает, дай бог вам так выглядеть, когда придет время. Максим, Алла, будьте счастливы", — написала oksana.3242."Максим, спасибо, что любуетесь так своей женой. И делитесь такими счастливыми минутами жизни с нами", — отметила baklagovavera."Алла Борисовна, как приятно на Вас смотреть! Всего Вам самого доброго", — добавила aekoleda.

https://ria.ru/20200919/galkin-1577472465.html

Хромцов Александр Хромцов Она так пиарится,что всем надоела,может еще мавзолей построить ей рядом с Лениным? 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, максим галкин, алла пугачева