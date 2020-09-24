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https://ria.ru/20200924/pugacheva-1577686956.html
Поклонники раскритиковали "странноватое" видео Пугачевой
Певицу Аллу Пугачеву раскритиковали в Сети из-за "странноватого видео". Ролик опубликован в инстаграме супруга Пугачевой, артиста Максима Галкина. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T02:37
2020-09-24T11:50
культура
россия
шоу-бизнес
максим галкин
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Певицу <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллу Пугачеву</a> раскритиковали в Сети из-за "странноватого видео". Ролик опубликован в <a href="https://www.instagram.com/maxgalkinru/" target="_blank">инстаграме</a> супруга Пугачевой, артиста <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максима Галкина</a>.На кадрах Пугачева едет в автомобиле и снимает себя фронтальной камерой телефона."Странноватое видео", — написал пользователь natl_max."Как бы ни молодилась, а все равно выглядит на свой биологический возраст. И даже немного неприятна", — выразил мнение an_tonio1899."Максим, не перебарщивай. Аллу все знают. Такие видео или фото могут вызвать обратный эффект", — считает nizamudingasanov."Как кукольный персонаж, уж простите!" — добавила skorniakova8081."При всем уважении и любви, это уже слишком. Алла Борисовна, остановитесь... Не узнать совсем", — заметила petrakova261.При этом многие поклонники встали на защиту певицы."Естественно, она не молода, но она прекрасна для своего возраста, которого, кстати, не скрывает, дай бог вам так выглядеть, когда придет время. Максим, Алла, будьте счастливы", — написала oksana.3242."Максим, спасибо, что любуетесь так своей женой. И делитесь такими счастливыми минутами жизни с нами", — отметила baklagovavera."Алла Борисовна, как приятно на Вас смотреть! Всего Вам самого доброго", — добавила aekoleda.
https://ria.ru/20200919/galkin-1577472465.html
Она так пиарится,что всем надоела,может еще мавзолей построить ей рядом с Лениным?
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, шоу-бизнес, максим галкин, алла пугачева

Поклонники раскритиковали "странноватое" видео Пугачевой

02:37 24.09.2020 (обновлено: 11:50 24.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Певицу Аллу Пугачеву раскритиковали в Сети из-за "странноватого видео". Ролик опубликован в инстаграме супруга Пугачевой, артиста Максима Галкина.
На кадрах Пугачева едет в автомобиле и снимает себя фронтальной камерой телефона.
"Странноватое видео", — написал пользователь natl_max.
"Как бы ни молодилась, а все равно выглядит на свой биологический возраст. И даже немного неприятна", — выразил мнение an_tonio1899.
"Максим, не перебарщивай. Аллу все знают. Такие видео или фото могут вызвать обратный эффект", — считает nizamudingasanov.
"Как кукольный персонаж, уж простите!" — добавила skorniakova8081.
"При всем уважении и любви, это уже слишком. Алла Борисовна, остановитесь... Не узнать совсем", — заметила petrakova261.
При этом многие поклонники встали на защиту певицы.
"Естественно, она не молода, но она прекрасна для своего возраста, которого, кстати, не скрывает, дай бог вам так выглядеть, когда придет время. Максим, Алла, будьте счастливы", — написала oksana.3242.
"Максим, спасибо, что любуетесь так своей женой. И делитесь такими счастливыми минутами жизни с нами", — отметила baklagovavera.
"Алла Борисовна, как приятно на Вас смотреть! Всего Вам самого доброго", — добавила aekoleda.
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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1478855147
Чат7
КультураРоссияШоу-бизнесМаксим ГалкинАлла Пугачева
Популярные комментарии
Она так пиарится,что всем надоела,может еще мавзолей построить ей рядом с Лениным?
24 сентября, 07:14
Хромцов Александр ХромцовХромцов Александр Хромцов
1210000
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