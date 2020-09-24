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В Общественной палате заявили о провале проекта "Умное голосование"
Проект "Умное голосование" оказался провальным, он являлся инструментом иностранного вмешательства в российский суверенитет, заявил председатель... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:47
2020-09-24T11:47
сергей перминов
элла памфилова
общественная палата рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Проект "Умное голосование" оказался провальным, он являлся инструментом иностранного вмешательства в российский суверенитет, заявил председатель координационного совета <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijj" target="_blank">Общественной палаты РФ</a> по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "<a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единую Россию</a>" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.Член ЦИК Александр Клюкин на прошлой неделе заявил, что законность "умного голосования" стоит обсуждать, изучить, насколько оно соотносится с днем тишины и прочими ограничениями на выборах. В то же время глава ЦИК <a href="https://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova" target="_blank">Элла Памфилова</a> отметила, что комиссия тему "умного голосования" не обсуждала - "полагаем, что никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, если оно происходит в рамках действующего законодательства". В свою очередь, замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил, что "умное голосование" не составило "Единой России" проблем на выборах в регионах РФ, которые прошли 13 сентября.
https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577393390.html
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сергей перминов, элла памфилова, общественная палата рф, единая россия, политика

В Общественной палате заявили о провале проекта "Умное голосование"

11:47 24.09.2020
1733
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Проект "Умное голосование" оказался провальным, он являлся инструментом иностранного вмешательства в российский суверенитет, заявил председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Безусловно, этот проект провалился. Но самое главное, чтобы мы с вами, граждане России, понимали, что это прямой нескрываемый инструмент иностранного вмешательства в российский суверенитет", — заявил Григорьев на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

"Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "Единую Россию" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.
Член ЦИК Александр Клюкин на прошлой неделе заявил, что законность "умного голосования" стоит обсуждать, изучить, насколько оно соотносится с днем тишины и прочими ограничениями на выборах. В то же время глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что комиссия тему "умного голосования" не обсуждала - "полагаем, что никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, если оно происходит в рамках действующего законодательства". В свою очередь, замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил, что "умное голосование" не составило "Единой России" проблем на выборах в регионах РФ, которые прошли 13 сентября.
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 15:56
В ЦИК усмотрели нарушение правил агитации в "умном голосовании"
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Сергей ПерминовЭлла ПамфиловаОбщественная палата РФЕдиная РоссияПолитика
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