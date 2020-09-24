https://ria.ru/20200924/proval-1577697460.html

В Общественной палате заявили о провале проекта "Умное голосование"

Проект "Умное голосование" оказался провальным, он являлся инструментом иностранного вмешательства в российский суверенитет, заявил председатель... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:47

2020-09-24T11:47

2020-09-24T11:47

сергей перминов

элла памфилова

общественная палата рф

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Проект "Умное голосование" оказался провальным, он являлся инструментом иностранного вмешательства в российский суверенитет, заявил председатель координационного совета <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijj" target="_blank">Общественной палаты РФ</a> по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."Умное голосование" - стратегия, предложенная, чтобы лишить "<a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единую Россию</a>" голосов на выборах. Избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не одержали победу.Член ЦИК Александр Клюкин на прошлой неделе заявил, что законность "умного голосования" стоит обсуждать, изучить, насколько оно соотносится с днем тишины и прочими ограничениями на выборах. В то же время глава ЦИК <a href="https://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova" target="_blank">Элла Памфилова</a> отметила, что комиссия тему "умного голосования" не обсуждала - "полагаем, что никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, если оно происходит в рамках действующего законодательства". В свою очередь, замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил, что "умное голосование" не составило "Единой России" проблем на выборах в регионах РФ, которые прошли 13 сентября.

https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577393390.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей перминов, элла памфилова, общественная палата рф, единая россия, политика