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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/protesty-1577696194.html
На протестах в Белоруссии в среду задержали 364 человека
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Белоруссии в среду задержаны 364 гражданина, из них в Минске – 252, сообщила в четверг пресс-служба МВД... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:22
2020-09-24T13:45
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> в среду задержаны 364 гражданина, из них в Минске – 252, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.По ее данным, 23 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек. "МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - подчеркнули в ведомстве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, во время которых милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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Кадры протестов в Минске после инаугурации президента
Белорусское МВД опубликовало свое видео акций протестов, вызванных инаугурацией президента.
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минск, белоруссия, в мире

На протестах в Белоруссии в среду задержали 364 человека

11:22 24.09.2020 (обновлено: 13:45 24.09.2020)
939
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 24 сен – РИА Новости. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Белоруссии в среду задержаны 364 гражданина, из них в Минске – 252, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина, из них в Минске – 252. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

По ее данным, 23 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек. "МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - подчеркнули в ведомстве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
В среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, во время которых милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.
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