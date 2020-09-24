На протестах в Белоруссии в среду задержали 364 человека
11:22 24.09.2020 (обновлено: 13:45 24.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 24 сен – РИА Новости. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Белоруссии в среду задержаны 364 гражданина, из них в Минске – 252, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина, из них в Минске – 252. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По ее данным, 23 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек. "МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - подчеркнули в ведомстве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
В среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, во время которых милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.
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