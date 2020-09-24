https://ria.ru/20200924/protesty-1577696194.html

На протестах в Белоруссии в среду задержали 364 человека

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Белоруссии в среду задержаны 364 гражданина, из них в Минске – 252, сообщила в четверг пресс-служба МВД... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:22

2020-09-24T11:22

2020-09-24T13:45

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 24 сен – РИА Новости.</strong> За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> в среду задержаны 364 гражданина, из них в Минске – 252, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.По ее данным, 23 сентября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек. "МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения", - подчеркнули в ведомстве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.В среду Sputnik Беларусь неожиданно, без предварительного анонса, передал, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Это спровоцировало новую волну акций протеста, во время которых милиция вновь применяла водометы для разгона протестующих в Минске.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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Кадры протестов в Минске после инаугурации президента Белорусское МВД опубликовало свое видео акций протестов, вызванных инаугурацией президента. 2020-09-24T11:22 true PT1M57S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире