Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/protesty-1577685775.html
На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
Несколько десятков человек задержали на акциях протеста в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T00:03
2020-09-24T01:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577681169_0:173:3010:1866_1400x0_80_0_0_5eedb506e7d8b20d7b4be22eea8b8924.jpg
<strong>МОСКВА. 24 сен - РИА Новости. </strong>Несколько десятков человек задержали на акциях протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники ОМОН разогнали протестующих, которые пытались блокировать дорогу возле ТЦ "Рига". Также силовики разогнали протестующих, скопившихся в районе улицы Немига в центре города, задержаны пять человек.Как заявили РИА Новости в ГУВД Минского горисполкома, ситуация в столице Белоруссии контролируемая. В ведомстве отметили, что милиция не использовала для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также не открывала предупредительную стрельбу, как сообщают в Telegram-каналах, но подтвердили использование водометов.Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании более двухсот человек по всей республике. В списке, опубликованном на сайте центра, значится 207 фамилий.В среду в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> прошла инаугурация президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a>, о которой власти не сообщали заранее. После этого в оппозиционных <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank">телеграм</a>-каналах появились призывы выходить протестовать на улицы.Член президиума совета оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank">Павел Латушко</a> и баллотировавшаяся в президенты республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявили, что не признают инаугурацию Лукашенко.Тихановская назвала прошедшую церемонию фарсом, заявив, что она — единственный лидер, избранный белорусским народом, а Латушко выступил за бессрочную акцию неповиновения.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200923/protesty-1577681919.html
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577685280.html
Не..... денег не мало западные страны вложили, ещё долго шататься будут, пока реальная осень с дождями не начнется.
36
Цент Весна оказывает медвежью услугу задержанным публикуя их данные. Либо сознательно формирует из них адептов мучеников оппов, по примеру секты. Смысл в том что у этих задержанных есть семьи, интересы и взгляды которых могут совершенно отличаться от мнения задержанных
25
180
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577681169_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_65d89a3e82040777d6b9f2014c0f97ee.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек

00:03 24.09.2020 (обновлено: 01:07 24.09.2020)
1852
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста оппозиции в Минске
Участник акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА. 24 сен - РИА Новости. Несколько десятков человек задержали на акциях протеста в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники ОМОН разогнали протестующих, которые пытались блокировать дорогу возле ТЦ "Рига". Также силовики разогнали протестующих, скопившихся в районе улицы Немига в центре города, задержаны пять человек.
Как заявили РИА Новости в ГУВД Минского горисполкома, ситуация в столице Белоруссии контролируемая. В ведомстве отметили, что милиция не использовала для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также не открывала предупредительную стрельбу, как сообщают в Telegram-каналах, но подтвердили использование водометов.
Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании более двухсот человек по всей республике. В списке, опубликованном на сайте центра, значится 207 фамилий.
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции на площади у концертного комплекса Дворец Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 20:57Протесты в Белоруссии
ОМОН применил дубинки против протестующих в Минске
В среду в Минске прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, о которой власти не сообщали заранее. После этого в оппозиционных телеграм-каналах появились призывы выходить протестовать на улицы.
Член президиума совета оппозиции Павел Латушко и баллотировавшаяся в президенты республики Светлана Тихановская заявили, что не признают инаугурацию Лукашенко.
Тихановская назвала прошедшую церемонию фарсом, заявив, что она — единственный лидер, избранный белорусским народом, а Латушко выступил за бессрочную акцию неповиновения.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 23:19Протесты в Белоруссии
Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
72313317
Обсудить180
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не..... денег не мало западные страны вложили, ещё долго шататься будут, пока реальная осень с дождями не начнется.
24 сентября, 00:18
Эх УхЭх Ух
2820006
Цент Весна оказывает медвежью услугу задержанным публикуя их данные. Либо сознательно формирует из них адептов мучеников оппов, по примеру секты. Смысл в том что у этих задержанных есть семьи, интересы и взгляды которых могут совершенно отличаться от мнения задержанных
24 сентября, 00:21
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1910023
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Северо-Крымский канал
В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
Избирательные бюллетени в урне для голосования
На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли
Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
Акция протеста Марш справедливости в Минске
Госдеп опубликовал предупреждение по Белоруссии
Девушка с ноутбуком
Россияне оценили профессию блогера
Участники акции протеста в Минске
В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против России
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
В речи Путина на Генассамблее ООН нашли "скрытое послание"
Международная космическая станция
Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
Ферма в Польше
Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада
Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Протестующие на Немиге заблокировали автобус, где находятся задержанные
Протестующие в Минске заблокировали микроавтобус с задержанными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния