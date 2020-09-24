https://ria.ru/20200924/protesty-1577685775.html

На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек

Несколько десятков человек задержали на акциях протеста в Минске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T00:03

2020-09-24T00:03

2020-09-24T01:07

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА. 24 сен - РИА Новости. </strong>Несколько десятков человек задержали на акциях протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники ОМОН разогнали протестующих, которые пытались блокировать дорогу возле ТЦ "Рига". Также силовики разогнали протестующих, скопившихся в районе улицы Немига в центре города, задержаны пять человек.Как заявили РИА Новости в ГУВД Минского горисполкома, ситуация в столице Белоруссии контролируемая. В ведомстве отметили, что милиция не использовала для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также не открывала предупредительную стрельбу, как сообщают в Telegram-каналах, но подтвердили использование водометов.Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании более двухсот человек по всей республике. В списке, опубликованном на сайте центра, значится 207 фамилий.В среду в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> прошла инаугурация президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a>, о которой власти не сообщали заранее. После этого в оппозиционных <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank">телеграм</a>-каналах появились призывы выходить протестовать на улицы.Член президиума совета оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank">Павел Латушко</a> и баллотировавшаяся в президенты республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявили, что не признают инаугурацию Лукашенко.Тихановская назвала прошедшую церемонию фарсом, заявив, что она — единственный лидер, избранный белорусским народом, а Латушко выступил за бессрочную акцию неповиновения.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200923/protesty-1577681919.html

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577685280.html

Эх Ух Не..... денег не мало западные страны вложили, ещё долго шататься будут, пока реальная осень с дождями не начнется. 36

Ярослав Погодин Цент Весна оказывает медвежью услугу задержанным публикуя их данные. Либо сознательно формирует из них адептов мучеников оппов, по примеру секты. Смысл в том что у этих задержанных есть семьи, интересы и взгляды которых могут совершенно отличаться от мнения задержанных 25

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире