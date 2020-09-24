https://ria.ru/20200924/proslushka-1577722705.html

Представитель Генпрокуратуры заявил, что кабинет Абызова прослушивали

Служебный кабинет бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова долгое время прослушали сотрудники правоохранительных органов, интерес... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T17:36

2020-09-24T17:36

2020-09-24T17:36

дело экс-министра абызова

открытое правительство

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

михаил абызов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Служебный кабинет бывшего министра Открытого правительства России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Abyzov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Абызова</a> долгое время прослушали сотрудники правоохранительных органов, интерес представляли его беседы с коммерческими партнерами, заявил представитель <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> в Гагаринском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Сегодня Гагаринский суд приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ к Абызову об обращении в доход государства имущества экс-министра на сумму 32,5 миллиарда рублей"В нескольких томах (состоящих из сотен страниц - ред.) имеются материалы санкционированной судом прослушки служебного кабинета Михаила Абызова, его бесед, в ходе которых он ведет коммерческие торги по поводу подконтрольных ему активов с подконтрольными ему руководителями подконтрольных ему коммерческих организаций", - заявил представитель Генпрокуратуры в суде, указывая на то, что доходы Абызова являются незаконными.Генпрокуратура требует взыскать с экс-министра и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ 32,5 миллиарда рублей. Истец считает, что экс-министр с 2012 года нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства: владел оффшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего высокого положения.Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Первое уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы еще шесть человек, в том числе заочно.В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.

https://ria.ru/20200818/1575931359.html

https://ria.ru/20200723/1574770139.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело экс-министра абызова, открытое правительство, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, михаил абызов, москва, происшествия