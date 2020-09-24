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Представитель Генпрокуратуры заявил, что кабинет Абызова прослушивали
Служебный кабинет бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова долгое время прослушали сотрудники правоохранительных органов, интерес... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T17:36
2020-09-24T17:36
дело экс-министра абызова
открытое правительство
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
михаил абызов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.</strong> Служебный кабинет бывшего министра Открытого правительства России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Abyzov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Абызова</a> долгое время прослушали сотрудники правоохранительных органов, интерес представляли его беседы с коммерческими партнерами, заявил представитель <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> в Гагаринском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Сегодня Гагаринский суд приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ к Абызову об обращении в доход государства имущества экс-министра на сумму 32,5 миллиарда рублей"В нескольких томах (состоящих из сотен страниц - ред.) имеются материалы санкционированной судом прослушки служебного кабинета Михаила Абызова, его бесед, в ходе которых он ведет коммерческие торги по поводу подконтрольных ему активов с подконтрольными ему руководителями подконтрольных ему коммерческих организаций", - заявил представитель Генпрокуратуры в суде, указывая на то, что доходы Абызова являются незаконными.Генпрокуратура требует взыскать с экс-министра и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ 32,5 миллиарда рублей. Истец считает, что экс-министр с 2012 года нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства: владел оффшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего высокого положения.Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Первое уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы еще шесть человек, в том числе заочно.В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
https://ria.ru/20200818/1575931359.html
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дело экс-министра абызова, открытое правительство, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, михаил абызов, москва, происшествия

Представитель Генпрокуратуры заявил, что кабинет Абызова прослушивали

17:36 24.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Служебный кабинет бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова долгое время прослушали сотрудники правоохранительных органов, интерес представляли его беседы с коммерческими партнерами, заявил представитель Генпрокуратуры в Гагаринском суде Москвы.
Сегодня Гагаринский суд приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ к Абызову об обращении в доход государства имущества экс-министра на сумму 32,5 миллиарда рублей
"В нескольких томах (состоящих из сотен страниц - ред.) имеются материалы санкционированной судом прослушки служебного кабинета Михаила Абызова, его бесед, в ходе которых он ведет коммерческие торги по поводу подконтрольных ему активов с подконтрольными ему руководителями подконтрольных ему коммерческих организаций", - заявил представитель Генпрокуратуры в суде, указывая на то, что доходы Абызова являются незаконными.
Генпрокуратура требует взыскать с экс-министра и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ 32,5 миллиарда рублей. Истец считает, что экс-министр с 2012 года нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства: владел оффшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего высокого положения.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в суде - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 13:16
Мосгорсуд снял арест с облигаций Абызова
Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Первое уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы еще шесть человек, в том числе заочно.
В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела - по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.
В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова - об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.
Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.
Михаил Абызов - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 10:51
В деле Абызова появился еще один фигурант
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Дело экс-министра АбызоваОткрытое правительствоСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМихаил АбызовМоскваПроисшествия
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