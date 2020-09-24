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Назван "полезный" продукт, опасный для кишечника
Диетолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич предупредила об опасности хурмы для кишечника. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T11:47
2020-09-24T12:19
питание
анна ивашкевич
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Диетолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич предупредила об опасности хурмы для кишечника.По словам специалиста, она противопоказана людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, но в больших количествах может вызвать расстройства даже у здоровых."Дело в том, что фрукт содержит в себе большое количество танина, который характерен в основном для незрелых плодов, и большое количество растительных волокон. Эти вещества негативно влияют на желудок и кишечник", — сказала диетолог в комментарии <a href="https://aif.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Аргументам и фактам"</a>.Ивашкевич пояснила, что таниновые кислоты снижают секрецию тонкого кишечника и ухудшают перистальтику. Специалист посоветовала не употреблять более трех плодов в день, а также порекомендовала не включать хурму в детский рацион.
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60
питание, анна ивашкевич, здоровье - общество

Назван "полезный" продукт, опасный для кишечника

11:47 24.09.2020 (обновлено: 12:19 24.09.2020)
7491
© Fotolia / photophonieБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Fotolia / photophonie
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Диетолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич предупредила об опасности хурмы для кишечника.
По словам специалиста, она противопоказана людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, но в больших количествах может вызвать расстройства даже у здоровых.
"Дело в том, что фрукт содержит в себе большое количество танина, который характерен в основном для незрелых плодов, и большое количество растительных волокон. Эти вещества негативно влияют на желудок и кишечник", — сказала диетолог в комментарии "Аргументам и фактам".
Ивашкевич пояснила, что таниновые кислоты снижают секрецию тонкого кишечника и ухудшают перистальтику. Специалист посоветовала не употреблять более трех плодов в день, а также порекомендовала не включать хурму в детский рацион.
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 04:00Сказано в эфире
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3710216218
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ПитаниеАнна ИвашкевичЗдоровье - Общество
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