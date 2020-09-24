https://ria.ru/20200924/produkt-1577697495.html

Назван "полезный" продукт, опасный для кишечника

Диетолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич предупредила об опасности хурмы для кишечника. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T11:47

2020-09-24T11:47

2020-09-24T12:19

питание

анна ивашкевич

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 24 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Диетолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич предупредила об опасности хурмы для кишечника.По словам специалиста, она противопоказана людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, но в больших количествах может вызвать расстройства даже у здоровых."Дело в том, что фрукт содержит в себе большое количество танина, который характерен в основном для незрелых плодов, и большое количество растительных волокон. Эти вещества негативно влияют на желудок и кишечник", — сказала диетолог в комментарии <a href="https://aif.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Аргументам и фактам"</a>.Ивашкевич пояснила, что таниновые кислоты снижают секрецию тонкого кишечника и ухудшают перистальтику. Специалист посоветовала не употреблять более трех плодов в день, а также порекомендовала не включать хурму в детский рацион.

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/son-1577382718.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, анна ивашкевич, здоровье - общество