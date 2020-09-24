https://ria.ru/20200924/priznanie-1577710340.html

Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом

Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко не отражают мнения всего международного... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T14:40

2020-09-24T14:40

2020-09-24T14:59

протесты в белоруссии

александр лукашенко

мид белоруссии

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МИНСК, 24 сен — РИА Новости.</strong> Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> не отражают мнения всего международного сообщества, считают в МИД республики.В заявлении пресс-службы подчеркивается, что белорусский народ — единственный источник власти и носитель суверенитета — "сделал свой выбор"."Именно это имеет определяющее значение. Некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны. Мы давно являемся международно-признанным независимым государством и равноправны со всеми другими на международной арене", — отметили в ведомстве.В министерстве также напомнили, что "запрет на вмешательство во внутренние дела — один из краеугольных принципов международного права, который закреплен в статье 2 Устава <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>". Накануне, без предварительного анонса, Александр Лукашенко вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце независимости.После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.Протесты в БелоруссииВыборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который возглавляет страну на протяжении 26 лет. Оппозиция и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> не признали итоги голосования, а по республике прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задержали несколько тысяч человек. Затем от силовых методов отказались.В среду, после инаугурации Лукашенко, протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан вновь <a href="https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577686414.html" target="_blank">разгоняли</a> водометами и дубинками, в силовиков летели бутылки, яйца и картофель, несколько омоновцев пострадали.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577701083.html

https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577688811.html

K700 Молодцы, хорошо ответили. Теперь главное, чтобы они об этом не забыли, когда вся эта байда там уляжется. А то опять вспомнят про свою любимую "многовекторность" - и погнали по новой. 272

Арсений Новиков Им не привыкать партизанить в окружении врагов. 206

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, мид белоруссии, белоруссия, оон, в мире