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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200924/priznanie-1577710340.html
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом
Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко не отражают мнения всего международного... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T14:40
2020-09-24T14:59
протесты в белоруссии
александр лукашенко
мид белоруссии
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МИНСК, 24 сен — РИА Новости.</strong> Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> не отражают мнения всего международного сообщества, считают в МИД республики.В заявлении пресс-службы подчеркивается, что белорусский народ — единственный источник власти и носитель суверенитета — "сделал свой выбор"."Именно это имеет определяющее значение. Некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны. Мы давно являемся международно-признанным независимым государством и равноправны со всеми другими на международной арене", — отметили в ведомстве.В министерстве также напомнили, что "запрет на вмешательство во внутренние дела — один из краеугольных принципов международного права, который закреплен в статье 2 Устава <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>". Накануне, без предварительного анонса, Александр Лукашенко вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце независимости.После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.Протесты в БелоруссииВыборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который возглавляет страну на протяжении 26 лет. Оппозиция и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> не признали итоги голосования, а по республике прокатилась волна протестов. В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задержали несколько тысяч человек. Затем от силовых методов отказались.В среду, после инаугурации Лукашенко, протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан вновь <a href="https://ria.ru/20200924/belorussiya-1577686414.html" target="_blank">разгоняли</a> водометами и дубинками, в силовиков летели бутылки, яйца и картофель, несколько омоновцев пострадали.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577701083.html
https://ria.ru/20200924/lukashenko-1577688811.html
Молодцы, хорошо ответили. Теперь главное, чтобы они об этом не забыли, когда вся эта байда там уляжется. А то опять вспомнят про свою любимую "многовекторность" - и погнали по новой.
272
Им не привыкать партизанить в окружении врагов.
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РИА Новости
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александр лукашенко, мид белоруссии, белоруссия, оон, в мире

Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом

14:40 24.09.2020 (обновлено: 14:59 24.09.2020)
61755
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 24 сен — РИА Новости. Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко не отражают мнения всего международного сообщества, считают в МИД республики.
В заявлении пресс-службы подчеркивается, что белорусский народ — единственный источник власти и носитель суверенитета — "сделал свой выбор".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 12:41Протесты в Белоруссии
Лукашенко пообещал впредь сообщать Западу о крупных мероприятиях в стране
"Именно это имеет определяющее значение. Некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны. Мы давно являемся международно-признанным независимым государством и равноправны со всеми другими на международной арене", — отметили в ведомстве.
В министерстве также напомнили, что "запрет на вмешательство во внутренние дела — один из краеугольных принципов международного права, который закреплен в статье 2 Устава ООН".
"Поэтому белорусы самостоятельно и без внешнего вмешательства выбирают главу своего государства, парламент и местные советы. Белорусский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров", — добавили в МИД.
Накануне, без предварительного анонса, Александр Лукашенко вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце независимости.
После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Вчера, 08:27Протесты в Белоруссии
ЕС не признал легитимной инаугурацию Лукашенко

Протесты в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который возглавляет страну на протяжении 26 лет. Оппозиция и Евросоюз не признали итоги голосования, а по республике прокатилась волна протестов.
В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задержали несколько тысяч человек. Затем от силовых методов отказались.
В среду, после инаугурации Лукашенко, протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан вновь разгоняли водометами и дубинками, в силовиков летели бутылки, яйца и картофель, несколько омоновцев пострадали.
Итоги президентских выборов в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
Молодцы, хорошо ответили. Теперь главное, чтобы они об этом не забыли, когда вся эта байда там уляжется. А то опять вспомнят про свою любимую "многовекторность" - и погнали по новой.
24 сентября, 15:09
KK700
245901017
Им не привыкать партизанить в окружении врагов.
24 сентября, 14:48
Арсений НовиковАрсений Новиков
1721220016
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