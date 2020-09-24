Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко легитимным президентом
14:40 24.09.2020 (обновлено: 14:59 24.09.2020)
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© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
МИНСК, 24 сен — РИА Новости. Попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко не отражают мнения всего международного сообщества, считают в МИД республики.
В заявлении пресс-службы подчеркивается, что белорусский народ — единственный источник власти и носитель суверенитета — "сделал свой выбор".
"Именно это имеет определяющее значение. Некие изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны. Мы давно являемся международно-признанным независимым государством и равноправны со всеми другими на международной арене", — отметили в ведомстве.
В министерстве также напомнили, что "запрет на вмешательство во внутренние дела — один из краеугольных принципов международного права, который закреплен в статье 2 Устава ООН".
"Поэтому белорусы самостоятельно и без внешнего вмешательства выбирают главу своего государства, парламент и местные советы. Белорусский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров", — добавили в МИД.
Накануне, без предварительного анонса, Александр Лукашенко вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце независимости.
После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация Лукашенко лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.
Протесты в Белоруссии
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который возглавляет страну на протяжении 26 лет. Оппозиция и Евросоюз не признали итоги голосования, а по республике прокатилась волна протестов.
В первые дни полицейские и ОМОН применяли против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задержали несколько тысяч человек. Затем от силовых методов отказались.
В среду, после инаугурации Лукашенко, протестные настроения усилились. Вышедших на улицы граждан вновь разгоняли водометами и дубинками, в силовиков летели бутылки, яйца и картофель, несколько омоновцев пострадали.
9 августа, 22:48Протесты в БелоруссииИтоги президентских выборов в Белоруссии
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