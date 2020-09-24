https://ria.ru/20200924/prizer-1577699815.html

Забайкалье стало призером образовательной программы управления регионом

Проект Забайкальского края "Генератор агрокластеров" стал победителем среди работ, представленных регионами Дальневосточного федерального округа в ходе... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T12:46

2020-09-24T12:46

2020-09-24T12:46

забайкальский край

виталий чуркин

забайкальский край

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<strong>ЧИТА, 24 сен — РИА Новости.</strong> Проект <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальского края</a> "Генератор агрокластеров" стал победителем среди работ, представленных регионами Дальневосточного федерального округа в ходе образовательной программы "Системный подход в управлении регионом", сообщает пресс-служба краевого правительства.В программе, организованной для регионов ДФО, приняли участие представители Комитета планирования и развития Забайкалья. Предложенный ими проект предполагает создание инструмента комплексного развития территорий через реализацию инвестиционного потенциала в сельском хозяйстве.Команды других регионов и эксперты признали проект лучшим за актуальность, новизну, системность предложенного решения, проработанность этапов реализации."Мы получили хорошую возможность обменяться опытом, узнать об успешных региональных практиках. Участниками первой волны программы стали более 300 слушателей, представителей региональных органов власти", — приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правительства Забайкальского края Михаила Чуркина.Кроме того, команда края заняла первое место по итогам игры-симулятора по управлению регионом."Это шестичасовая игра по развитию региона, предполагающая планирование, распределение ресурсов, поддержку инвестиционных проектов, управление инфраструктурным развитием, региональной промышленностью, социальной сферой. Команда Забайкальского края лидировала не только среди команд своего дня, но и в общем зачёте регионов ДФО", — пояснил <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_CHurkin/" target="_blank" data-auto="true">Чуркин</a>.Программа "Системный подход в управлении регионом" направлена на расширение сообщества управленцев, объединённых общим видением развития, понятийным аппаратом и методологией, путем включения муниципальных команд в работу по улучшению инвестклимата.

https://ria.ru/20200716/1574450366.html

забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий чуркин, забайкальский край