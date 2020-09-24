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https://ria.ru/20200924/priyut-1577662538.html
Человек собаке друг: в закрытом городе построили "общежитие" для животных
Бродячие собаки закрытого города Циолковский смогут отдохнуть в комфортных условиях в созданном для них "общежитии", сообщается на сайте правительства Амурской... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:00
2020-09-24T11:39
хорошие новости
хорошие новости
амурская область
общество
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Бродячие собаки закрытого города Циолковский смогут отдохнуть в комфортных условиях в созданном для них "общежитии", сообщается на <a href="https://www.amurobl.ru/posts/news/obshchezhitie-dlya-sobak-sozdali-v-zato-tsiolkovskiy-kosmograd-vnedril-unikalnuyu-dlya-priamurya-sis/" target="_blank">сайте</a> правительства Амурской области. Животным обеспечили такие условия, что они не торопятся обратно на улицу и даже возвращаются из домов новых хозяев.Городские власти вместе с волонтерами отлавливают на улицах бродячих собак и привозят в вольеры, построенные на территории бывшей воинской части, для вакцинации и стерилизации. Здесь животных два месяца держат на карантине, после чего выпускают. Однако собаки не торопятся уходить."Наши работники помогают с уборкой в вольерах, подвозят воду. Девочки-волонтеры каждое утро перед работой приходят, за животными ухаживают. Они объявляют сборы, в которых жители участвуют, и мы тоже складываемся. Школа и детский сад дают пищевые отходы. Мы открыли вольеры, но собаки сами отсюда не уходят, они голодными никогда не бывают, их тут любят. У нас был случай, когда отдали собаку в Шимановск, а она через несколько дней вернулась обратно", — рассказал директор предприятия "Циолковский городской сервисный комплекс" Виктор Коржов.На содержание животных город получил три субсидии на общую сумму один миллион рублей, сейчас ожидается четвертая. Важно, что после карантина за животными ухаживают на добровольных началах.
https://ria.ru/20200911/sobaki-1577068773.html
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амурская область
РИА Новости
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РИА Новости
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60
хорошие новости, амурская область, общество

Человек собаке друг: в закрытом городе построили "общежитие" для животных

08:00 24.09.2020 (обновлено: 11:39 24.09.2020)
1024
© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудник стационара с собакой в гостинице для животных
Сотрудник стационара с собакой в гостинице для животных - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Бродячие собаки закрытого города Циолковский смогут отдохнуть в комфортных условиях в созданном для них "общежитии", сообщается на сайте правительства Амурской области. Животным обеспечили такие условия, что они не торопятся обратно на улицу и даже возвращаются из домов новых хозяев.
Городские власти вместе с волонтерами отлавливают на улицах бродячих собак и привозят в вольеры, построенные на территории бывшей воинской части, для вакцинации и стерилизации. Здесь животных два месяца держат на карантине, после чего выпускают. Однако собаки не торопятся уходить.
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"Наши работники помогают с уборкой в вольерах, подвозят воду. Девочки-волонтеры каждое утро перед работой приходят, за животными ухаживают. Они объявляют сборы, в которых жители участвуют, и мы тоже складываемся. Школа и детский сад дают пищевые отходы. Мы открыли вольеры, но собаки сами отсюда не уходят, они голодными никогда не бывают, их тут любят. У нас был случай, когда отдали собаку в Шимановск, а она через несколько дней вернулась обратно", — рассказал директор предприятия "Циолковский городской сервисный комплекс" Виктор Коржов.
На содержание животных город получил три субсидии на общую сумму один миллион рублей, сейчас ожидается четвертая. Важно, что после карантина за животными ухаживают на добровольных началах.
10712018
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Хорошие новостиХорошие новостиАмурская областьОбщество
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