https://ria.ru/20200924/priyut-1577662538.html

Человек собаке друг: в закрытом городе построили "общежитие" для животных

Бродячие собаки закрытого города Циолковский смогут отдохнуть в комфортных условиях в созданном для них "общежитии", сообщается на сайте правительства Амурской... РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T08:00

2020-09-24T08:00

2020-09-24T11:39

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. </strong>Бродячие собаки закрытого города Циолковский смогут отдохнуть в комфортных условиях в созданном для них "общежитии", сообщается на <a href="https://www.amurobl.ru/posts/news/obshchezhitie-dlya-sobak-sozdali-v-zato-tsiolkovskiy-kosmograd-vnedril-unikalnuyu-dlya-priamurya-sis/" target="_blank">сайте</a> правительства Амурской области. Животным обеспечили такие условия, что они не торопятся обратно на улицу и даже возвращаются из домов новых хозяев.Городские власти вместе с волонтерами отлавливают на улицах бродячих собак и привозят в вольеры, построенные на территории бывшей воинской части, для вакцинации и стерилизации. Здесь животных два месяца держат на карантине, после чего выпускают. Однако собаки не торопятся уходить."Наши работники помогают с уборкой в вольерах, подвозят воду. Девочки-волонтеры каждое утро перед работой приходят, за животными ухаживают. Они объявляют сборы, в которых жители участвуют, и мы тоже складываемся. Школа и детский сад дают пищевые отходы. Мы открыли вольеры, но собаки сами отсюда не уходят, они голодными никогда не бывают, их тут любят. У нас был случай, когда отдали собаку в Шимановск, а она через несколько дней вернулась обратно", — рассказал директор предприятия "Циолковский городской сервисный комплекс" Виктор Коржов.На содержание животных город получил три субсидии на общую сумму один миллион рублей, сейчас ожидается четвертая. Важно, что после карантина за животными ухаживают на добровольных началах.

https://ria.ru/20200911/sobaki-1577068773.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, амурская область, общество